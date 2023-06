‘Apprendre à camper’ organisé dans le parc national des Glaciers près de Revelstoke

De nouveaux campeurs de Kelowna et de Kamloops étaient au parc national des Glaciers au cours de la fin de semaine pour participer au programme « Apprendre à camper » de Parcs Canada.

Le programme est géré en partenariat avec Parcs Canada, Mountain Equipment Company, Kamloops Immigrant Services et Kelowna Community Resources. Maintenant dans sa septième année, le programme a pris une brève interruption en raison de la pandémie de COVID-19, mais a de nouveau été opérationnel. Apprendre à camper offre la chance aux immigrants canadiens – récents et anciens – de faire l’expérience d’un rite de passage pour tant de Canadiens : le camping. Les compétences que les campeurs repartent les aident à la fois sur et hors du camping.

Le but du programme, comme l’a expliqué Yenny Yao des Services aux immigrants de Kamloops, est de faire tomber les barrières qui empêchent les nouveaux Canadiens de camper.

« Vous apprenez des compétences de vie… vous établissez ces liens et cela peut donc vous aider à vraiment vous intégrer – et à vous sentir vraiment bien installé – dans une communauté au Canada », a déclaré Yao.

Le groupe s’est réuni vendredi soir au terrain de camping Loop Brook dans le parc national des Glaciers. Parcs Canada choisit le terrain de camping juste avant de l’ouvrir pour la saison, faisant des nouveaux campeurs les premiers à toucher les sites pour la saison. Leurs tentes étaient sur place, réduisant un obstacle économique lié à l’achat d’une nouvelle tente.

Après leur arrivée au terrain de camping, les employés de Parcs Canada ont travaillé pour aider à enseigner aux nouveaux campeurs comment installer leur camp. Ils ont appris à monter leurs tentes et à organiser leur camping de manière à ce qu’il soit propre et exempt de tout attractif pour les ours.

Le samedi matin, lorsque le soleil s’est glissé sur les montagnes, réchauffant le terrain de camping après une nuit fraîche, les campeurs ont déjeuné avant de choisir parmi plusieurs stations qui leur en ont appris encore plus sur le camping.

Parcs Canada explique au groupe comment se préparer pour un voyage. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

Revelstoke Search and Rescue était au terrain de camping pour enseigner aux membres du groupe certaines des bases de la survie, y compris les nécessités d’un kit de camping/randonnée. Parcs Canada avait également des stations montrant aux nouveaux campeurs comment planifier une excursion de camping ou de randonnée, quelle nourriture apporter et pourquoi, et un tutoriel sur fendre du bois, faire un feu et préparer un sac.

« C’est un programme tellement incroyable. Je suis tellement heureux que nous nous soyons associés au parc national de Revelstoke », a déclaré Yao.

Yao a aidé à coordonner les quelque 50 participants qui se sont inscrits à l’événement. Elle a expliqué qu’elle avait été l’une des campeuses quelques années auparavant.

« Nous essayons d’offrir autant d’opportunités que possible aux nouveaux arrivants de connaître un grand nombre des compétences de base de la vie », a déclaré Yao.

Mitesh Bhalla et Jacqueline Yadav et leur fils ont déménagé au Canada en 2021 depuis Dubaï. Ils ont parlé de leur expérience pendant que leur fils courait avec un autre jeune campeur en train de prendre des photos avec son appareil photo.

Goldie Rich apprend à un nouveau campeur à fendre du bois et à fabriquer du petit bois. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

« C’est la première fois que nous campons au Canada. Et c’est – je dirais que c’est le meilleur jusqu’à présent », a déclaré Bhalla.

À leur arrivée au Canada, Yadav et Bhalla ont dû faire face à un environnement difficile et étranger. Outre la pandémie qui rendait déjà la vie et les voyages difficiles, la famille est arrivée pendant la saison des feux de forêt.

« Nous sommes venus et il y avait des cendres qui tombaient du ciel », a déclaré Yadav.

Bhalla et Yadav avaient l’habitude de camper avec leur fils avant de déménager au Canada, mais les conditions étaient très différentes car ils campaient souvent dans le désert. Les deux ont parlé de l’autonomie qu’ils ont acquise en participant au programme « Learn-to-Camp ».

« La prochaine fois que nous voulons devenir indépendants, ou avec des amis, au moins nous sommes conscients de certaines choses », a commenté Yadav, ajoutant « vous êtes entre de bonnes mains en ce moment jusqu’à ce que vous sentiez que vous êtes prêt à le faire sur votre posséder. »

Baoying Fu, Michael Hsiao et leur fille Elba essayaient également le programme pour la première fois. Fu en était également à son premier voyage de camping. Elle a expliqué à quel point le soutien du personnel du camping était réconfortant.

« Les sessions qu’ils ont mises en place, tous ces ateliers qu’ils ont, sont vraiment incroyables parce qu’ils sont vraiment instructifs, et tout le personnel a été vraiment patient et serviable », a déclaré Fu.

Elle a donné un exemple plus tôt dans la matinée, lorsqu’ils se sont réveillés pour la première fois, comment ils avaient du mal à allumer un feu, mais avec l’aide et le soutien de Goldie Rich, agente des partenariats et de l’engagement de Parcs nationaux, ils les ont aidés.

Outre les compétences physiques qu’ils ont apprises; Fu a également évoqué les avantages intangibles du programme. Fu a expliqué comment ses collègues et d’autres Canadiens discutent souvent de camping à cette période de l’année, dont elle se sent toujours exclue parce qu’elle ne l’a jamais fait.

Le groupe apprend à faire ses sacs à dos. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

« J’aime écouter les conversations, mais généralement, je ne fais pas partie de la conversation », a-t-elle déclaré.

Fu a déclaré que son expérience au camp l’aiderait à « briser cette barrière » pour elle.

Hsiao a fait écho à certains des sentiments de Fu avec son expérience au camp. Il a trouvé intéressant de voir autant de personnes, dont beaucoup d’immigrants, y participer.

« Certains sont ici pour des opportunités d’emploi, des raisons économiques. Certains fuyant la guerre, d’autres la persécution politique. Je pense que c’est comme un bon exemple d’élimination des obstacles à l’intégration des immigrants dans notre société », a déclaré Hsiao.

Hsiao a déclaré qu’il estimait que le programme « Apprendre à camper » était un excellent exemple national d’un programme qui donne aux immigrants non seulement une place dans le pays, mais aussi les outils pour réussir et se sentir chez eux ici.

En regardant sa fille, Elba, Hsiao a estimé que leur expérience au camp avait commencé à jeter les bases pour elle, de sorte que lorsqu’elle ira à l’école et que ses amis parleront de camping, elle ne ressentira pas la même chose que sa mère avant elle. Dois y aller.

