Des sessions de narration dans les prisons? Cela pourrait vous laisser perplexe, mais il est vrai que la prison pour femmes ici est devenue un témoin régulier des séances de narration où les femmes détenues échangent leurs histoires avec d’autres détenues pour devenir moralement plus fortes et s’enrichir de connaissances. « Au milieu de la flambée des affaires Covid, le verrouillage a été imposé dans l’État, ce qui a entraîné des restrictions dans les visites de prison par la famille, les amis ou les formateurs des détenus. Par conséquent, les prisonniers ici se sont occupés dans des activités très créatives et engageantes, a déclaré Monica Agrawal, DIG, Prisons, Rajasthan.

«Incapables d’accomplir une autre tâche, ils collectent des livres à la bibliothèque et lisent des histoires pour d’autres détenus. De plus, il y a d’autres femmes qui apprennent à lire et à écrire auprès de ces détenues », a-t-elle ajouté.

Photo IANS

«Une Saraswati (nom changé) est une femme analphabète qui est venue ici pour dot. Elle ne savait ni lire ni écrire. Cependant, les détenues lui ont appris les bases de la langue hindi et maintenant elle peut lire les alphabets », a déclaré Agrawal.

Photo IANS

Les prisonniers de Jaipur l’année dernière avaient également contribué de manière considérable au verrouillage. Ils avaient fait don de leurs chapati uniques pour les pauvres et avaient fabriqué des conteneurs pour les oiseaux qui pouvaient être conservés à l’extérieur avec de l’eau pour étancher leur soif.

