Appréciez votre vote de confiance – Shaw Local

Pour l’éditeur.

Je considère que c’est un honneur et un privilège d’avoir servi pour le district 2. Dans des moments comme ceux-ci, je pense vraiment que c’est l’heure de devenir diligent face à la situation désastreuse de notre pays, de notre état et de la communauté dans laquelle nous vivons.

Mon désir est d’être un coup de main dans ces moments difficiles auxquels nous sommes tous confrontés. Mon espoir de jouer un rôle apparemment minime dans tout cela fera une différence.

Je sais que pour moi personnellement, ce sera passionnant, satisfaisant et gratifiant d’aider mon quartier à devenir un endroit où il fait encore mieux vivre.

Au début de mes efforts politiques, j’ai commencé à siéger au conseil municipal de Sterling. J’ai également participé et siégé au conseil d’administration de Rock Falls Chamber. Dernièrement, je siège au conseil d’administration de Tri County dans des comités de planification et d’évaluation.

Je suis également le titulaire élu du conseil du comté de Whiteside ; mes fonctions d’exécution sont impliquées dans le comité de sécurité et le comité d’ambulance.

J’aime servir notre district et mon plan est d’aider à créer une meilleure communauté grâce à la sécurité et à la confiance non seulement en moi mais aussi dans notre merveilleuse communauté.

Je ne veux pas m’asseoir sur la touche et me plaindre de ce qui doit être fait, mais plutôt me lever et faire ce qui doit et peut être fait !

J’apprécierais vraiment votre vote de confiance en moi le 8 novembre pour le conseil du comté du district 2.

Linda Pennel

Chutes rocheuses