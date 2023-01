Appréciez Stetson Bennett, peut-être le dernier de son espèce

Martin Rogers FOX Sports Insider

Parfois, une histoire d’outsider sort tout droit de la craie. Parfois, Cendrillon et sa magie insondable ne brillent pas pour une équipe qui n’était pas censée triompher, mais pour un individu qui est devenu impossible à faire partie de l’équipe qui l’était.

Parfois, il y a un gars comme Stetson Bennett IV, sauf qu’il n’y a pas vraiment, pas exactement comme lui en tout cas, pas quand ce jeune homme d’une excellence sans prétention devait être un faiseur de miracles du football juste pour devenir le quart-arrière de la Géorgie, peu importe tout ce qu’il est fait depuis.

Ce qu’il a fait, c’est de faire tourner deux championnats nationaux consécutifs pour un programme des Bulldogs qui n’en avait pas remporté un en quatre décennies, le deuxième arrivant lundi soir grâce à un coup de fouet absolu de TCU, 65-7.

C’est le genre de succès qui conduit normalement à une copie à grande échelle, mais cela ne se produira pas dans le cas de Bennett. Il est trop inhabituel, le chemin trop simple et repose sur les valeurs de la vieille école pour cela. Il est la valeur aberrante des valeurs aberrantes, le retour de tous les retours en arrière en ces temps de NIL en évolution rapide, et le portail et l’expansion.

C’était TCU, le parvenu du Big 12, qui était censé être la Cendrillon de la saison, entrant comme un outsider important après 12 victoires, un seul blip, puis une victoire en demi-finale contre le Michigan.

Désolé Sonny Dykes, les parieurs de valeur, les ennemis de la SEC, Max Duggan et les romantiques neutres, ça n’allait pas être. Bennett n’allait pas le permettre.

Et tandis que la nuit prenait l’allure d’une ronde résolue d’intimidation, la plus difficile à regarder parfois, l’architecte du bombardement était un joueur dont la route vers le plus grand match de football universitaire était bien au-delà des bleds. Trop là-bas pour un script plausible. Comme Rudy si Rudy avait joué tous les matchs, été finaliste de Heisman et oui, avait remporté deux championnats.

Vous connaissez probablement l’histoire de Bennett maintenant, mais c’est le genre d’histoire qui ne vieillit pas, même si Bennett vieillit, positivement ancien pour un QB d’université d’élite à 25 ans. Il n’était pas une option préférée pour les programmes majeurs, le seule offre venant du Middle Tennessee, donc, parce qu’il est de Blackshear, en Géorgie, et qu’il aimait la Géorgie et qu’il n’a jamais voulu jouer que pour la Géorgie, il a marché à Athènes.

Kirby Smart aimait ce qu’il voyait de son attitude et de son esprit et aimait à quel point il imitait Baker Mayfield pour l’équipe de scouts, mais cela n’allait pas empêcher l’entraîneur-chef de faire venir une star, Justin Fields pour la saison 2018, alors Bennett dirigé vers Jones County Junior College – à Ellisville, Miss. – pour obtenir du temps de jeu.

Il a bien fait là-bas, et c’est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Il a été transféré en Géorgie (qui fait ça ?) a attendu son tour, a battu une flopée de recrues cinq étoiles et a obtenu le poste en 2021.

Il savait à quel point il aimait la vie de Bulldog, mais il a également découvert qu’il aimait suffisamment gagner pour continuer à le faire aussi longtemps qu’il le pouvait. Y compris cette campagne, en tant que senior de sixième année né la même année que Lamar Jackson, et à peine quelques mois de plus que Kyler Murray, qui a maintenant neuf ans d’expérience combinée dans la NFL entre eux.

Ces gars pourraient bientôt gagner près de 100 millions de dollars par an entre eux et il n’y a aucune probabilité perçue que Bennett les rejoigne à ce niveau élevé. Ce qu’il a, caché dans sa mémoire pour toujours, est la possession d’une carrière universitaire tout droit sortie de ses rêves, un fantasme scandaleux qui s’est en quelque sorte réalisé.

Cela s’est terminé par un temps mort appelé dans un seul but, pour lui donner un rappel avec 13:25 restants au quatrième quart, après une nuit haletante de quatre touchés lancés et deux autres avec ses pieds.

Tout ce qu’il a fait a fonctionné. Ses lancers étaient guidés par laser, sa vision parfaitement accordée, ses jambes rapides et vives.

La raison pour laquelle Bennett a fait ce qu’il a fait, pas seulement au SoFi Stadium, mais tout au long de sa carrière, c’est parce que son plus grand attribut est sa capacité à gagner, et il n’est pas nécessaire de le disséquer beaucoup plus loin que cela. Il y a des gars plus gros, plus forts, plus rapides et plus lourdement biceps, ainsi que certains dont la portée de lancer se prêtera bien mieux au football du dimanche.

La Géorgie, maintenant incontestablement le mastodonte actuel du sport, ne voulait personne d’autre.

Ils voulaient le niveau d’effort de Bennett, son acharnement, son flux de travail, son cœur, son leadership “glue-guy”, sa passion pour le programme et son enthousiasme contagieux, si désireux de s’impliquer dans tout qu’il était aussi le titulaire de l’équipe.

Retour au copieur ; Oublie ça. La loyauté et l’amour ne sont plus aussi profonds. Quand les gars ne jouent pas, ils partent. Quand ils partent, ils ne reviennent pas. Quand ils gagnent, la plupart du temps, ils partent pour un jour de paie.

Bennett n’était pas comme ça. Ne cherchez pas un clone pour votre équipe. Ils n’existent pas.

La blague qui circule, et personne ne sait vraiment si c’est une blague ou non, c’est que Bennett, tôt ou tard, va posséder un ou plusieurs concessionnaires automobiles de Géorgie. Avant cela, il peut projeter en tant que sauvegarde NFL. Il est possible qu’il ait disputé son dernier match de football.

Ce n’est pas Justin Herbert – il est plus âgé que lui de toute façon. On ne parlera pas de lui comme de Bryce Young lors du repêchage.

Son heure est venue. Son histoire est la sienne, et la sienne seulement. Il faut en profiter, non pas parce que c’est le début d’une tendance, mais précisément parce que ce n’est pas le cas.

