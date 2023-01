Apprécier le génie de CJ Stroud plus 5 questions clés pour les Buckeyes 2023

Ohio State est à quelques jours de sa défaite déchirante en éliminatoires de football universitaire contre la Géorgie.

Malgré les difficultés relatives de cette équipe, il ne fait aucun doute que les Buckeyes étaient l’une des équipes les plus talentueuses du pays. Les blessures ont fait mal, mais il y a eu des problèmes d’exécution des deux côtés du ballon, ainsi qu’une défense qui s’est effondrée lors des deux derniers matchs de l’année.

Il est temps de passer à l’année prochaine avec quelques questions majeures qui doivent être résolues cette intersaison. Que se passe-t-il ensuite avec la liste? Qui remplace le quarterback CJ Stroud ? Nous aborderons tout cela et plus encore, mais je voulais d’abord aborder le Peach Bowl une fois de plus.

Il faut apprécier la performance de Stroud samedi.

Stroud a rencontré les médias mardi avant le match et a répondu à diverses questions, dont une sur sa mobilité. Le journaliste a déclaré que les dépisteurs de la NFL voulaient en voir plus de sa part.

Voici sa réponse : « Je suis qui je suis. Si c’est ce qu’il dit sur le film, je ne peux pas aller contre cela, c’est ce que c’est. Est-ce que je pense pouvoir le faire ? Ouais. Dois-je le faire tout le temps ? Non. Je pense que c’est une solution de facilité. Tout le monde a le droit d’avoir sa propre opinion, mais je pense que je suis l’un des meilleurs quarts-arrière du pays et je l’ai prouvé deux années de suite.

Stroud a terminé sa conférence de presse en disant, avec un petit rire, “Je vous verrai samedi.”

Il a été formidable contre la Géorgie, disputant son meilleur match de la saison au moment où l’État de l’Ohio avait le plus besoin de lui. Il a complété 23 passes sur 34 pour 348 verges, quatre touchés et aucune interception. Il a également couru 70 verges (sans compter les verges perdues sur les sacs).

Stroud est entré dans le jeu avec des questions sur la façon dont il a géré la pression. En 12 matchs, il avait été efficace face au blitz, complétant 75 passes sur 112 (77%) pour 1 116 verges, 18 touchés et une interception. Cependant, il a eu du mal lorsque les équipes ont eu de la pression, complétant 26 passes sur 64 (40,6%) pour 364 verges, cinq touchés et deux interceptions.

Samedi, il avait l’air calme face à la pression. La Géorgie ne fait généralement pas de blitz souvent, mais l’a fait contre Stroud en raison de la façon dont il a joué tôt contre la ruée vers la base des Bulldogs. Le taux de blitz de la Géorgie avant le match n’était que de 27,4%, selon TrueMedia. Dans le Peach Bowl, il était de 45,5 %.

Stroud, pour la plupart, a extrêmement bien géré cette pression. Il a complété 11 passes sur 18 (61,1%) pour 175 verges et un touché contre le blitz. Contre la pression, il a été 5 sur 11 (45,5%) pour 67 verges et quatre sacs, mais il a également brouillé six fois, le plus cette saison, pour 66 verges.

Stroud a fait tout ce qu’il pouvait samedi – ce n’était tout simplement pas suffisant pour compenser une défensive qui n’a pas pu acheter un arrêt au quatrième quart. Il ne sortira pas en tant que champion national, mais il a laissé une bonne dernière marque sur le programme de l’Ohio State.

1.) Que se passe-t-il au quart-arrière ?

Passons maintenant à l’intersaison. Parlons des quarterbacks.

Avec Stroud parti pour la NFL, il y aura une bataille serrée pour le prochain partant entre Kyle McCord et Devin Brown. McCord a le léger avantage après avoir pris des représentants de remplacement toute l’année. Il entretient de solides relations avec le corps d’accueil et il a joué avec Marvin Harrison Jr. au lycée. L’ancien espoir cinq étoiles a complété 16 passes sur 20 pour 190 verges, un touché et aucune interception en service limité en 2022.

Ensuite, il y a Brown. Un des 50 meilleurs espoirs nationaux de la promotion 2022, Brown a disputé deux matchs cette année mais n’a pas lancé de passe. Nous avons pu le voir à l’entraînement avant le Peach Bowl, et il avait l’air bien. Il a montré une belle précision avec un gros bras.

Ça va être amusant de regarder ces deux batailles au printemps.

2.) L’État de l’Ohio peut-il trouver des créateurs de différence dans le secondaire ?

Le secondaire de l’Ohio State a terminé la saison de façon décevante. Les Buckeyes ont accordé 318 verges par la passe au Maryland, 278 au Michigan et 398 à la Géorgie, dont 190 au quatrième quart.

Nous savions que le secondaire était un problème toute l’année, mais il s’est vraiment révélé au cours des trois derniers matchs. C’était plus que de simples appels de jeu médiocres – les Buckeyes étaient battus dans des scénarios en tête-à-tête qui ont conduit à des touchés explosifs.

La position de sécurité avait été la force de l’équipe, brillant pendant une grande partie de la saison et stabilisant le secondaire. Mais contre la Géorgie, Lathan Ransom a été battu pour un touché de 76 verges et Tanner McCalister a renoncé à une passe de 35 verges sur le disque gagnant de la Géorgie.

J’ai été élevé sur Denzel Burke dans la seconde moitié de la saison, mais il était l’homme de la couverture sur le touché gagnant de la Géorgie de Stetson Bennett à AD Mitchell. Je pense que Burke ira encore mieux la saison prochaine, mais les Buckeyes doivent trouver quelqu’un dans le portail pour les aider dans le secondaire.

Cam Brown part et le poste de sécurité perd Ronnie Hickman, Tanner McCalister et Josh Procter. Ransom a une décision à prendre, car il est désormais également éligible au repêchage. L’État de l’Ohio a obtenu des représentants de Sonny Styles dans le Peach Bowl, mais les Buckeyes ont besoin d’un coup de talent à la fois au coin et à la sécurité.

Je m’attendrais à ce qu’ils essaient d’ajouter quelqu’un via le portail. L’État de l’Ohio était lié au transfert de Virginie Fentrell Cypress, mais il s’est depuis engagé dans l’État de Floride.

Les Buckeyes ont des changeurs de jeu sur la ligne défensive, et le jeu du secondeur devrait être solide avec Steele Chambers revenant avec Cody Simon, plus la perspective que CJ Hicks obtienne du temps l’année prochaine.

Le secondaire, cependant, est une préoccupation qui doit être abordée cette intersaison.

3.) L’État de l’Ohio peut-il fermer sur un transfert O-line ?

Ohio State devra également ajouter du talent sur la ligne offensive.

Les Buckeyes ont raté Ajani Cornelius, le transfert du Rhode Island qui s’est engagé dans l’Oregon. Ils ont également raté l’ailier serré CJ Dippre, qui a choisi l’Alabama plutôt que les Buckeyes.

L’État de l’Ohio a besoin d’une victoire en ce moment et est toujours en lice pour le transfert de l’État de Washington, Jarrett Kingston. Il a joué au tacle et à la garde pour les Cougars et serait un bon ajout en raison de cette polyvalence.

Un autre nom à surveiller est le transfert de Stanford Walter Rouse. Il a été recruté par l’Ohio State à la sortie du lycée mais n’a pas fait la coupe finale dans la promotion 2019.

4.) Les Buckeyes peuvent-ils résoudre leurs problèmes d’exécution sur le terrain ?

Il ne s’agit que de discipline sur le terrain. Les joueurs de l’Ohio State n’ont pas eu de problèmes hors du terrain toute la saison.

Mais sur le terrain, il y a eu quelques problèmes. Le jeu d’option quatrième et 1 pour Stroud au deuxième quart aurait dû être un premier essai si ce n’était pour un drapeau sur Mitch Rossi, qui avançait (légèrement) au moment du claquement. Appel de pénalité facile et Georgia a pris une avance de 24-21 lors du prochain drive.

Ces choses sont arrivées à des moments cruciaux pour l’État de l’Ohio cette année.

Repensez au faux botté de dégagement contre le Michigan qui aurait dû être converti mais qui a plutôt été cassé pour le parieur Jesse Mirco.

Ce ne sont que deux exemples. Ohio State est assez talentueux pour faire ces erreurs dans 90% de ses matchs, mais lorsque l’écart de talents se réduit, les Buckeyes ne peuvent pas se permettre de donner des possessions ou des verges.

5.) Quels étudiants de première année 2022 font le saut en 2023 ?

Nous avons vu beaucoup de joueurs de deuxième année franchir une étape importante cette saison. JT Tuimoloau, Jack Sawyer et Mike Hall Jr. étaient quelques noms sur le front défensif. Ensuite, il y a eu l’émergence des receveurs larges Emeka Egbuka et Harrison et du garde gauche Donovan Jackson.

Qui est le prochain?

Le porteur de ballon Dallan Hayden est un candidat évident. L’étudiant de première année s’est intensifié après les blessures de TreVeyon Henderson et Miyan Williams et a couru pour 533 verges. Il a disputé trois matchs de 100 verges. Il obtiendra plus de représentants cette intersaison alors que les Buckeyes essaient de déterminer leur rotation de porteur de ballon pour 2023.

Hicks pourrait-il intervenir au poste de secondeur si Tommy Eichenberg se déclare pour le repêchage de la NFL? Espoir n ° 7 au classement général de la promotion 2022, Hicks a été blessé lors du match du Michigan mais s’est entraîné avant le Peach Bowl.

Styles est un autre joueur qui pourrait faire ce saut. L’autre cinq étoiles de la classe 2022 de l’OSU, Styles a joué par à-coups cette année et a même vu du temps dans le Peach Bowl. Que Ransom parte pour la NFL ou non, Styles jouera un rôle majeur pour les Buckeyes 2023.

Le joueur de ligne défensive Caden Curry et le demi de coin Jyaire Brown sont quelques autres à surveiller l’automne prochain.

(Photo: Kevin C. Cox / Getty Images)