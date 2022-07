Appréciation: Bill Russell a vécu une vie comme très peu d’autres

Bill Russell détestait les autographes. Je n’ai vu aucun intérêt pour eux. S’il était au restaurant et qu’il était approché par quelqu’un qui demandait sa signature, la réponse habituelle de Russell était de demander à la place à la personne de le rejoindre à table pour avoir une conversation sur la vie.

Les demandeurs d’autographes ont presque toujours refusé.

Oh, les histoires qu’ils ont ratées.

Russell, le plus grand vainqueur de l’histoire des sports d’équipe, est décédé dimanche à 88 ans. L’héritage du basket est plus que connu : 11 championnats en 13 ans avec les Boston Celtics, premier entraîneur noir en NBA, premier entraîneur noir à remporter un NBA. titre, joueur du Temple de la renommée, entraîneur du Temple de la renommée, champion olympique, champion de la NCAA, membre de l’équipe du 75e anniversaire de la ligue et homonyme du prix MVP de la finale de la NBA qui, s’il avait existé quand il a joué, il aurait gagné au moins une demi-douzaine de fois.

Mais si ces chiens de souvenirs avaient invité Russell à s’asseoir avec lui pour un repas, ils auraient peut-être entendu parler de son obsession pour le golf. Ou les habitudes d’accouplement des abeilles, quelque chose qu’il a écrit une fois dans une colonne. Ou des voitures chères avec des systèmes audio gonflés pour qu’il puisse faire retentir la musique de Laura Nyro, Janis Ian ou Crosby, Stills et Nash – certains de ses favoris.

“Son esprit était plus grand que le basket-ball”, a déclaré dimanche l’auteur Taylor Branch, qui a passé environ un an à vivre avec Russell près de Seattle dans les années 1970 tout en travaillant avec lui sur un livre. “Et sa personnalité aussi, aussi grande qu’il l’était au basket.”

Enlevez toutes les réalisations sur le terrain et Russell a toujours vécu une vie.

Il se tenait côte à côte avec le Dr Martin Luther King Jr. dans les années 1960, à l’apogée du mouvement des droits civiques. Il était dans le public lorsque King a prononcé le discours “I Have A Dream” à Washington en 1963. Il a défilé dans le Mississippi après le meurtre du leader des droits civiques Medgar Evers. Il a soutenu Muhammad Ali lorsque le combattant a refusé d’aller au Vietnam. Il a aidé à démarrer l’Association nationale des joueurs de basket-ball. Le président Barack Obama – à environ 6 pieds 2 pouces, un individu plus grand que la moyenne – a dû s’étirer un peu lorsqu’il a drapé la Médaille présidentielle de la liberté autour du cou de Russell en 2011, même après que Russell se soit accroupi pour s’adapter au moment.

“Il a enduré des insultes et du vandalisme, mais il a continué à se concentrer pour faire des coéquipiers qu’il aimait de meilleurs joueurs, et a rendu possible le succès de tant de ceux qui suivraient”, a déclaré Obama ce jour-là. “Et j’espère qu’un jour, dans les rues de Boston, les enfants lèveront les yeux vers une statue construite non seulement pour Bill Russell le joueur, mais Bill Russell l’homme.”

Une fois, Russell a posé une question sur le fait d’être une star noire à Boston, une ville avec une histoire compliquée en matière de course. La prémisse était qu’il devait être difficile pour Russell de vivre dans un tel endroit, de jouer pour des fans dans une telle ville.

“Ce que j’avais l’intention de faire, et je l’ai plutôt bien fait, c’est qu’à chaque fois que je me trouvais dans une situation conflictuelle, je décidais d’en prendre le contrôle afin que si un gars venait vers moi et essayait de me faire passer une mauvaise journée, je faisais sûr que c’est lui qui est parti avec le mauvais jour », a déclaré Russell. «Et donc, pour ce faire, il a fallu de la réflexion, de la planification, de la discrétion et de l’intelligence. C’est ainsi que j’ai mené ma vie.

Exemple : L’apparente invasion de ratons laveurs à Reading, Massachusetts, vers 1958.

Lors de sa deuxième saison avec les Celtics, Russell a acheté une maison à Reading. Il est parti en road trip et ses poubelles ont été retournées. La même chose s’est produite lors du deuxième road trip de la saison. Russell est allé voir la police, qui a supposé que les ratons laveurs devaient être les coupables. Russell a demandé un permis d’armes à feu.

“Les ratons laveurs en ont entendu parler”, a déclaré Russell. « Je n’ai plus jamais retourné les poubelles.

L’arme n’a jamais été achetée non plus.

Ce serait un mauvais service – une insulte, vraiment – ​​de ne considérer Russell que comme un basketteur, même comme l’un des plus grands de tous les temps. Il est toujours deuxième sur la liste des rebonds de tous les temps de la NBA, derrière seulement Wilt Chamberlain, et sera probablement à cet endroit pour toujours puisque personne ne s’est rapproché de lui au cours des 50 dernières années. Il a remporté cinq prix MVP, à égalité au deuxième rang avec Michael Jordan, un derrière le record de la ligue de Kareem Abdul-Jabbar.

“C’est ce que j’ai fait”, a déclaré Russell en 2009. “Ce n’était pas qui j’étais.”

C’est la leçon. Il ne s’est pas tu et n’a pas dribblé. Il défendait ce en quoi il croyait, soutenait ceux en qui il croyait. Être sans peur sur le terrain de basket était facile. Être sans peur dans le monde réel – même lorsqu’il s’agissait de questions de race dans certaines des périodes les plus sombres de la nation sur ce sujet – était en quelque sorte encore plus facile.

“Il avait une telle curiosité pour la nature humaine, pour la psychologie”, a déclaré Branch. “C’était un trésor pour moi d’être autour de Bill et de voir comment il voyait le monde dans toutes ses dimensions.”

Le monde en compte beaucoup. Russell aussi. Et dimanche, le monde a perdu une légende absolue.

Oh, les histoires nous manqueront.

Tim Reynolds est un écrivain national de basket-ball pour l'Associated Press.

Tim Reynolds, l'Associated Press