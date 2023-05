Appréciant l’évasion de Jake Burger: « Je pourrais écrire un livre entier sur à quel point c’est cool »

CHICAGO – Jake Burger était un choix de première ronde, en grande partie grâce à sa batte. Le soir du repêchage 2017, le directeur du dépistage des White Sox de l’époque, Nick Hostetler, l’a qualifié de meilleur frappeur de puissance droitier disponible. Du point de vue des talents, changer les jeux en lançant des missiles partout dans le champ à taux garanti est ce qu’il envisageait.

Mais allez, ce? Où Burger, après avoir commencé la saison en Triple A pour la troisième année consécutive, connaît le meilleur départ de tous les frappeurs de l’équipe? Où chaque conversation de fan consiste à s’assurer qu’il est dans l’alignement (et idéalement, au-dessus du huitième), et l’équipe prépare la pièce maîtresse offensive Eloy Jiménez pour jouer plus à droite pour l’accommoder? Qui s’y attendait exactement en ce moment ? Deux matchs sans coup sûr au cours des deux derniers jours ont fait chuter le Burger de 27 ans à 0,271/0,330/0,667 ; un 166 wRC +, soit 66% de création de courses en plus que le frappeur moyen de la ligue. C’est le meilleur wRC + de tous les joueurs de troisième but de la MLB avec plus de 100 apparitions au marbre.

« Regarder ce qu’il fait sur le terrain, dire que je ne suis pas émotif et étouffé à ce sujet est un mensonge », a déclaré Hostetler, maintenant assistant spécial du directeur général spécialisé dans le dépistage professionnel. « C’est arrivé plusieurs fois. J’ai été à un match où j’ai eu notre jeu à la radio et sur mon téléphone je l’écoute, et il frappe un coup de circuit et j’ai laissé échapper un grand cri, et un groupe d’éclaireurs se moque de moi. »

« Parfois, je m’assois et je me dis : ‘Whoa, c’est vraiment cool.' », a déclaré Burger. «Je pourrais écrire un livre entier sur la façon dont c’est cool. Je pense que c’est pourquoi je me sens un peu plus à l’aise à cause de ce que j’ai traversé et de la difficulté de ce chemin. Si je peux vaincre cela, cela rend tout un peu plus facile.

Les coûts physiques et mentaux exténuants des deux larmes d’Achille de Burger en 2018 et d’une saison 2019 également embourbée dans les douleurs au talon et les tendinites et les moments passés à envisager la retraite étaient naturellement au premier plan. Mais lorsque Burger est revenu à l’action sur le site alternatif en 2020, un défi différent a été mis à nu. Il avait 24 ans à l’époque, avait raté plus de deux saisons de temps de développement et n’avait pas joué au-dessus de Low A. Même sauter directement au Triple A en 2021 aurait pu sembler ambitieux. Au cours des deux dernières années, le pouvoir de Burger était évident. Mais c’était une question de savoir s’il deviendrait plus qu’un frappeur de peloton, et une ligne de 0,224/0,271/0,392 contre le lanceur droitier dans les majeures la saison dernière a ravivé les inquiétudes.

Burger a percé 10 circuits en 31 matchs, son pourcentage de slugging n’est que récemment tombé en dessous de 0,700 pour l’année, et il s’est frayé un chemin de la dernière coupe de la liste à l’entraînement de printemps à un joueur de tous les jours pour le moment. Mais le doublé de Burger en dégageant des buts samedi aurait peut-être été l’un des marqueurs de progrès les plus clairs. Les Royals ont fait venir José Cuas, qui n’est pas un releveur d’élite, mais le genre de droitier à fente basse dont les lancers horizontaux pourraient exposer une batte de peloton droite qui ne peut réussir que lorsqu’elle regarde longuement le ballon. Conscient d’éviter un double jeu de renversement, Burger a suivi un balayeur à ses genoux et a foré un entraînement en ligne vers l’écart du centre droit.

« Les frappeurs émergent », a déclaré le manager Pedro Grifol. « Ils sont autorisés à obtenir mieux, droite? Et c’est ce qu’il fait. Il obtient mieux tous les jours. C’est une raison pour laquelle nous ne nous présentons pas seulement pour le match. C’est la raison pour laquelle nous pratiquons. C’est la raison pour laquelle les gars arrivent tôt, pour continuer à avoir mieux et améliorer. Il le montre.

« Je parie qu’il ne croit même pas ce qui se passe quand il a des circuits à deux chiffres en moins de 100 présences », a déclaré son coéquipier Andrew Vaughn, qui a passé d’innombrables heures dans la cage avec Burger et Gavin Sheets. «Le voir faire ce retour a été génial. Il a travaillé si dur. Il fait tout ce que vous voulez voir un gars faire sur un terrain de baseball. Il joue dur, il fait son travail et ça lui rapporte. »

Pour quelqu’un qui a manqué autant de temps, il est normal que Burger ait été un adopteur précoce et actif de la technologie visant à simuler tous les représentants qu’il a manqués. Il était grand sur les lunettes de réalité virtuelle WIN Reality pendant l’arrêt induit par la pandémie, conçues pour donner aux utilisateurs un aperçu supplémentaire du mouvement et de la vitesse du tangage. L’entraînement à la machine iPitch pour simuler des frappes réelles contre des lanceurs adverses, qui est devenu un élément standard des routines de frappe des White Sox cette saison sous Grifol, était quelque chose que Burger faisait déjà à la fois chez les mineurs et pendant son travail hors saison. Maintenant, il ne jure que par les habitudes qu’il a créées lors de son évasion.

« Il évolue en tant que joueur », a déclaré l’entraîneur adjoint des frappeurs Chris Johnson. « Il connaît ses atouts. Nous appelons ça le tunneling, il essaie de travailler sur son tunneling. Se concentrer vraiment sur un côté de l’assiette ou sur l’autre, ou partout où il attaque ce jour-là. Nous allons brancher cela sur l’iPitch et il va simplement attaquer là-bas et travailler hors de cette ligne, dans l’espoir qu’il prendra ces lancers, dans l’espoir qu’il reste dans cette zone chaude.

Burger ne fait pas beaucoup de promenades à ce stade, et son taux de retrait de 29,2% se situe à la limite supérieure de l’endroit où un frappeur peut être productif. Mais selon le principe de base selon lequel le but de toute approche de plaque est d’obtenir un bon lancer à frapper, il est impossible de forer 17 des 26 coups sûrs pour des bases supplémentaires sans trouver ce que vous voulez dans un at-bat. On a juste l’impression qu’il y a encore de la place pour le raffinement au fil du temps lorsque Burger traverse un tronçon – bien qu’un tronçon très chaud – lorsqu’il a balancé à 23 lancers d’affilée.

« Ça m’a un peu bouleversé quand j’ai entendu ça », a déclaré Burger. «Je n’ai pas eu l’impression d’avoir balancé sur des lancers trop flagrants autres que le bâton hier. Semblait tout autour de la zone. Je n’avais pas l’impression de me balancer 23 mais je l’ai fait. »

Encore une fois, Burger était autrefois le 11e choix du repêchage. Les dépisteurs rivaux qui doutaient de lui le soir du repêchage, avant un programme de conditionnement qui l’a vu perdre quarante livres, avaient des doutes sur sa position à long terme et sa durabilité, pas s’il avait le talent d’avoir le taux de baril supérieur centile sept semaines après le début de la MLB. saison. Et puisque cela fait maintenant trois ans qu’il est en bonne santé et qu’il a frappé une série de coups de circuit cruciaux en tant que batte de banc en juin dernier, peut-être que tout le monde s’est habitué à l’idée d’un frappeur talentueux qui s’améliore avec plus d’opportunités.

Mais avez-vous vu comment il court ces jours-ci ?

« Oh mec, je ne peux pas entrer là-dedans, je plaide le cinquième », a plaisanté Vaughn, qui a fait l’éloge de son coéquipier à propos de sa vitesse de sprint au 76e centile. « Il va nous montrer que sa vitesse de sprint est dans le rougeou peu importe comment vous l’appelez.

Le fait que Burger joue à nouveau au jeu qu’il aime au plus haut niveau ressemble à une histoire de retour suffisante pour son futur livre. Mais sa vue courir autour de trois bases sur une ligne quelque peu standard vers l’écart du centre droit la semaine dernière était suffisant pour que les membres de la famille, qui vivent ce voyage depuis des années, s’arrêtent et prennent du recul.

!!!! était aux premières loges et je ne peux pas commencer à exprimer à quel point je suis fier de lui. Il mérite tout le succès et tous les éloges !!!! https://t.co/vUbP4bGSX3 – Ellie Burger (@burger_ellie) 18 mai 2023

« Je regardais autour de ces bases et je pensais » Mec, il n’a pas couru comme ça « », a déclaré Hostetler, qui se souvient avoir repéré Burger comme un athlète d’une rapidité trompeuse malgré sa large carrure et sa foulée saccadée à l’université, mais pas un coureur plus . « Tous les coups de circuit sont cool mais de penser que Jake Burger frappe des triplés dans les grandes ligues, c’est génial. Cela montre juste combien de travail il a mis dans la cure de désintoxication. C’est tellement cool à voir. La médecine moderne est une chose étonnante (rires). C’est un peu comme les gars (post) de Tommy John qui lancent plus fort. Je suppose que quelques larmes d’Achille et votre vitesse de sprint augmentent.

Hostetler plaisante à propos de cette dernière partie pour être clair, mais sinon, comment quelqu’un peut-il traiter une perspective lourde dont la carrière a presque pris fin prématurément en raison de graves blessures à la jambe et qui a maintenant des réunions avec l’entraîneur de banc Charlie Montoyo au sujet de ses pistes et lit pour voler des bases?

« Il est plus que capable de voler 10 sacs par an », a déclaré Grifol. « Les gens tiennent cela pour acquis parce qu’il est sous-évalué en dehors de ce club-house simplement parce que vous le regardez, c’est un gars grand et fort et les gens ne pensent pas qu’il peut courir. Mais il peut vraiment courir.

Pour le nouveau manager des Sox qui travaille avec Burger pour la première saison, ce n’est qu’une évaluation factuelle de ce qu’il a vu de Burger : une batte de puissance fiable qui peut gérer le premier et le troisième et est plus rapide qu’il n’y paraît. Mais il y a cinq ans, il semblait imprudent de demander à l’équipe des mises à jour à son sujet, car il était embourbé dans une rééducation sans fin et un funk mental corrélé.

Regardez-le maintenant.

« Je pense que nous avons tendance à oublier que ces enfants sont humains ; ils sont tous humains », a déclaré Hostetler. « Et ils prennent chacun leurs moments et leurs manières différentes de se battre à travers ces choses. »

(Photo de Jake Burger : Kamil Krzaczynski / USA Today)