Apportez votre “jeu” avec cette montre de golf Garmin Approach S62 à prix réduit

Si le golf est votre sport, il n’y a aucune raison de se contenter d’une montre connectée de base. La est conçu pour les golfeurs. Amazon a réduit cette smartwatch premium de 150 $, portant le prix à 350 $, ce qui est comparable aux ventes que nous avons vues sur le populaire Apple Watch Série 8.

Alors qu’il y a beaucoup de montres intelligentes de qualité sur le marché, cette montre de golf se démarque pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, il est équipé d’un écran tactile de 1,3 pouces résistant aux rayures qui reste lisible même au soleil. Il contient également des informations sur plus de 42 000 parcours du monde entier préchargés sur la montre afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre du fairway au green. La montre dispose également d’un caddie virtuel intégré qui vous suggérera quel club vous devez utiliser et l’objectif que vous devez prendre en fonction de la distance, de la vitesse et de la direction du vent. Il y a même une option pour faire défiler les dangers et les cibles de layup sur la carte.

Et ce n’est pas parce que cette montre est conçue pour vous aider à réussir chaque trou qu’elle lésine sur les autres fonctionnalités pour la vie hors du parcours. Cette montre offre jusqu’à 20 heures d’autonomie en mode GPS et jusqu’à 14 jours d’autonomie en mode smartwatch, vous aidant à rester dans le jeu ou connecté en déplacement sans avoir à vous arrêter et à recharger. Et lorsque vous associez votre montre à un téléphone compatible, vous pourrez recevoir des e-mails, des SMS et d’autres alertes directement sur votre poignet. Vous pouvez même utiliser Garmin Pay pour les paiements sans contact avec votre montre afin de gagner du temps à la caisse. Et il dispose de fonctionnalités de suivi de la condition physique qui suivront la course, le cyclisme, la natation et d’autres mesures afin que vous puissiez garder un œil sur votre bien-être général. À ce prix, cette smartwatch GPS sonne comme un trou en un.

