Apportez l’excitation du stade directement dans votre maison avec le projecteur de style de vie de Samsung The Premiere – Samsung Global Newsroom

Le divertissement à domicile a pris un tout nouveau sens ces dernières années. Les réseaux de diffusion sportive, les services de streaming et les médias sociaux ont transformé la façon dont les gens produisent et consomment tous les types d’actualités et de contenus sportifs. Ce changement a stimulé la demande pour les expériences de divertissement sur grand écran que l’on trouve sur les téléviseurs et projecteurs haut de gamme, car les utilisateurs recherchent des expériences de visionnage à domicile de haute qualité pour correspondre à l’énergie des événements en direct ou des salles de cinéma.

Alors que les ligues et les expériences sportives recommencent à fonctionner avant la pandémie, les consommateurs ont désormais la possibilité de regarder leur équipe préférée depuis chez eux sans manquer une miette de l’action.

La clé pour donner vie à cette expérience de stade à la maison est d’utiliser un écran ultra-large de haute qualité et le Samsung The Premiere1 est un projecteur de style de vie qui offre une qualité d’image spectaculaire et un son surround immersif capable de donner le sentiment d’être vous-même dans les tribunes.

Un écran ultra-large de 130 pouces est votre porte d’entrée vers le stade

Le Premiere peut créer un écran bien plus grand qu’un téléviseur moyen en utilisant n’importe quelle surface vierge en quelques minutes. Contrairement aux projecteurs traditionnels qui nécessitent une distance de trois à quatre mètres d’un mur pour une qualité d’image optimale, le Premiere peut être placé presque n’importe où et offre une taille d’écran allant jusqu’à 130 pouces, même lorsqu’il est placé à seulement 23,8 cm du mur.

Le projecteur ne nécessite pas non plus de processus d’installation compliqué, car les utilisateurs doivent simplement brancher le câble d’alimentation de The Premiere et se connecter à un réseau sans fil – sans avoir à se soucier de calculer la distance idéale du mur ou de trier accrocher le projecteur au plafond. Il présente également un design compact afin que les utilisateurs puissent déplacer et réorganiser le projecteur par eux-mêmes avec facilité.

Résolution dynamique 4K pour une immersion totale pendant le grand match

Les projecteurs conventionnels offrent généralement une vivacité des couleurs et une qualité d’image remarquablement moyennes. Ainsi, afin de créer une toute nouvelle expérience de projecteur, Samsung a intégré ses technologies TV de pointe dans The Premiere afin que les utilisateurs puissent profiter d’une résolution 4K dynamique sur un écran plus grand.

En utilisant une technologie triple laser unique et de pointe, The Premiere offre une qualité d’image riche et éclatante. Ce modèle laser recrée les couleurs avec plus de précision, produit moins de chaleur et offre une durée de vie plus longue, ce qui offre aux utilisateurs un produit haut de gamme qui offre des expériences visuelles optimales. Que vous diffusiez le dernier documentaire sportif 4K ou votre événement sportif en direct préféré, The Premiere offre des expériences de divertissement immersives sur très grand écran en haute résolution avec une clarté cristalline.

Qualité d’image époustouflante, quelle que soit l’heure de la journée

La qualité multimédia d’un projecteur est plus affectée par l’éclairage ambiant que les écrans de télévision conventionnels, ce qui signifie qu’il est important qu’un projecteur soit capable de produire des images lumineuses afin que vous ne manquiez jamais un seul moment critique du jeu.

Premier projecteur HDR10+ au monde, The Premiere offre une luminosité maximale de 2 800 lumens ANSI2 – un niveau de luminosité équivalent à 2 800 bougies. Les utilisateurs peuvent profiter d’une qualité d’image de niveau cinéma même au milieu de la journée avec la lumière du soleil qui éclaire directement la pièce dans laquelle vous regardez, ce qui signifie que vous pouvez regarder vos jeux préférés quelles que soient les conditions d’éclairage ambiant. Le Premiere offre également un rapport de contraste de 2 000 000:1, ce qui signifie que le projecteur est capable d’exprimer tous les contrastes et détails subtils dans des images plus sombres.

Un haut-parleur immersif tout-en-un pour cette expérience de stade en direct

Pour vivre une véritable expérience de stade à la maison, un son puissant est essentiel. Entendre les supporters applaudir et les commentateurs rugir en même temps que l’action fait partie du plaisir de n’importe quel match.

Le Premiere produit un son captivant en trois dimensions sans aucun haut-parleur supplémentaire requis grâce au système audio robuste intégré à sa conception compacte. Le projecteur est équipé de puissants haut-parleurs intégrés à 4,2 canaux de 40 W qui projettent le son avec une hauteur et une largeur importantes afin de transmettre chaque bit de l’audio le plus bourré d’action. Le projecteur est également doté de la technologie Acoustic Beam exclusive de Samsung pour maximiser le son sous tous les angles, en émettant le son à partir de 44 trous placés des deux côtés du projecteur afin que tout le monde, quel que soit l’endroit où il se trouve dans la pièce, puisse s’engager et se divertir.

Se divertir et rester connecté avec les fonctionnalités Smart TV

Tout comme les principaux téléviseurs intelligents de Samsung, The Premiere offre aux utilisateurs des fonctionnalités intelligentes et un accès aux principales plateformes de streaming sportif3 y compris Amazon Prime et Samsung TV Plus, et des services de streaming musical où des podcasts sportifs populaires peuvent être trouvés, notamment Apple Music et Spotify.

Pendant que vous regardez le jeu, vous pouvez afficher une vidéo de commentaire sur YouTube et profiter des deux médias côte à côte, ou appeler un ami sur Google Duo et regarder le jeu ensemble. La première prend également en charge le « Tap View »4 fonction pour refléter le contenu diffusé sur votre smartphone sur votre projecteur ; en tapotant simplement doucement le côté de The Premiere avec votre appareil, vous pouvez facilement diffuser des images ou des vidéos de votre smartphone directement sur le plus grand écran.

1 Le modèle présenté dans cet article est le Premiere LSTP9.

2 ANSI Lumen : Le niveau de luminosité basé sur la norme de l’American National Standards Institute (ANSI) pour exprimer la luminosité d’un projecteur. 1 lumen ANSI équivaut à la luminosité d’une bougie.

3 La disponibilité des services peut varier selon les régions et chaque service ou plateforme OTT est disponible après abonnement. La Première doit être connectée à Internet pour accéder à ces services.

4 Le service Tap View ne fonctionne qu’avec les smartphones Samsung Galaxy exécutant Android 8.1 et versions ultérieures, lorsque l’écran du mobile et The Premiere sont allumés.