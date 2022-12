Apportez la nouvelle année avec le guide des boissons NYE ​​de Bossip

Dites au revoir à 2022 et déroulez le tapis pour 2023. Peu importe comment cette dernière année a été pour vous, ce soir, tout ce qui compte, c’est l’espoir pour l’année à venir. Bien sûr, votre famille Bossip est là avec une belle sélection de cocktails NYE ​​pour vous aider.

Guide des boissons du Nouvel An de dernière minute de Bossip

L’Aperol Spritz “3-2-1”

Ingrédients:

Glaçons

Apérol

Cinzano Prosecco

Eau gazeuse (servie à partir d’un siphon ou d’une bouteille réfrigérée)

Tranche d’orange

Méthode: Dans un verre ballon à pied rempli de glace, mélanger 3 parties de Cinzano Prosecco suivies de 2 parties d’Aperol. Ajouter 1 partie ou un peu d’eau gazeuse, remuer doucement si nécessaire et garnir d’une tranche d’orange. Le résultat final devrait être une couleur orange uniforme et parfaite.

Grey Goose “Sparks Fly”

Ingrédients:

1 oz de vodka GREY GOOSE®

½ oz Liqueur de fleurs de sureau ST-GERMAIN®

¼ oz de jus de citron

2 onces de champagne

Méthode: Remplissez un shaker rempli de glace et ajoutez la vodka GREY GOOSE®, le ST-GERMAIN® et le jus de citron. Bien agiter et filtrer dans un verre à champagne. Garnir de champagne frais et décorer de fleurs comestibles.

Mousseux Champagne D’USSE

Ingrédients:

1 oz Cognac D’USSÉ VSOP

1 morceau de sucre

3 Traits Angostura Bitters

Garnir de vin mousseux MARTINI & ROSSI ® Asti

Méthode: Ajouter D’USSÉ, un morceau de sucre et des amers dans une flûte à champagne. Garnir de vin pétillant Asti MARTINI & ROSSI ® frais.

BACARDI Vieux Cubain

Ingrédients:

4 oz de rhum Bacardi Reserva Ocho

5 onces de Prosecco Martini & Rossi®

8 feuilles de menthe

2 oz de sirop simple

2 oz de jus de citron vert

4 Traits Bitters

Méthode: Mélanger tous les ingrédients (sauf le prosecco) dans un shaker avec de la glace. Secoue vigoureusement. Double filtrer et garnir de prosecco. Garnir d’une flotte de feuilles de menthe.

Don Julio Flûtes

Ingrédients:

4 onces Don Julio 1942

Méthode: Verser dans une flûte et déguster.

PATRÓN Signature B

Ingrédients:

1,5 once d’argent PATRON

2 oz de jus de pamplemousse rose

0,5 oz Saint-Germain

0,5 oz de sirop d’hibiscus

0,5 oz de jus de citron frais

1 tranche de Poivre Serrano

Méthode: Agiter et filtrer dans un grand verre sur de la glace. Garnir de bordure de sel d’hibiscus.

DON JULIO ROMARIN CANNEBERGE MARGARITA

Ingrédients:

1,5 oz Don Julio Blanco

0,75 oz de jus de citron vert frais

0,5 oz de jus de canneberge

0,5 oz de sirop simple au romarin

Méthode: Mélanger le Don Julio Blanco, le jus de lime frais, le jus de canneberge, le sirop simple au romarin et la glace dans un shaker. Bien agiter et filtrer sur de la glace dans un verre à whisky. Garnir de canneberges fraîches et d’une branche de romarin.

Couronne Hot Toddy

Ingrédients:

1.35oz Crown Royal Fine De Luxe

1 cuillère à café de sucre en grain fin

2 Petit(s) Gousse(s)

1,5 oz d’eau bouillante

Instructions: Ajoutez Crown Royal, du sucre à grains fins et des clous de girofle dans un verre ou une tasse à l’ancienne. Ajoutez ensuite 1 à 2 oz (ou plus, si vous le souhaitez) d’eau bouillante et remuez.

DELEÓN Maragarita aux canneberges





Ingrédients:

1 ½ oz – DeLeón Reposado

½ oz – Liqueur d’orange

¾ oz – Sirop de canneberge épicé

½ oz – Jus de citron frais

½ oz – Jus de citron vert frais

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker. Secouer et filtrer dans un verre à whisky avec de la glace. Garnir d’une rondelle d’orange et de canneberges fraîches. Gagnez du temps et commandez le kit cocktail ici.

Bol à punch du Jubilé

Ingrédients:

6 portions de gin Hendrick’s

2 parties de liqueur de marasquin

2 parts de jus de citron

2 parts de Cordial de Fleur de Sureau

12 parties de cidre de pomme pétillant

Tranches de fruits (pommes, citrons, concombre) pour garnir

Méthode: Mélanger les ingrédients dans un bol à punch sur un bloc de glace. Verser le punch sur de la glace à quelques reprises, garnir et servir. L’essence de concombre et de rose du gin Hendrick’s complète magnifiquement les notes d’agrumes qu’il contient, créant le cocktail le plus merveilleux à partager avec vos amis et votre famille en cette saison des fêtes.

Punch des Fêtes D’USSÉ

Ingrédients:

750 ML D’USSÉ VSOP Cognac

Cidre de pomme nuageux 32 OZ

12 oz de jus de grenade

Sirop simple à la cannelle 12 OZ

Verre & Garniture : Grand bol à punch, bâtonnets de vin et de cannelle sans pied, roues orange

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un bol à punch. Ajouter de la glace. Remuer jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Garnir de rondelles d’orange et de bâtons de cannelle. La recette donne 4 à 6 portions.

Le cocktail au miel Hennessy

Ingrédients:

1,5 oz de Hennessy VSOP Privilège

0,15 oz de miel d’acacia

1,5 oz d’eau chaude

1 tranche de citron

Méthode: Dans un verre, mélanger le Hennessy, le miel et l’eau chaude mais non bouillante. Remuer pour dissoudre le miel. Garnir d’une tranche de citron.

CÎROC Appletini

Ingrédients:

1,5 oz de pomme CÎROC

0,75 oz de jus de citron frais

0,75 oz de sirop simple

Crème de la crème très spéciale

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Bien agiter et filtrer dans un verre coupé refroidi. Garnir de tranches de pomme.

Ingrédients:

1,5 oz CÎROC VS Brandy français

1 oz de crème de cacao blanche

1 oz de crème épaisse

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un shaker, ajouter de la glace et bien agiter. Double filtrer dans un verre coupé. Garnir de noix de muscade râpée.

Baileys S’mores Shot

Ingrédients:

1 oz Baileys S’mores

1 Guimauve(s)

Méthode: Ajouter Baileys S’mores dans un verre à liqueur. Ajoutez une grande ou plusieurs petites guimauves pour une délicieuse gâterie.