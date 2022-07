Apportez la musique partout avec 55 $ de rabais sur l’un de nos haut-parleurs Bluetooth préférés

Il existe une tonne de haut-parleurs Bluetooth portables disponibles de nos jours, mais en trouver un qui offre un son décent peut être difficile. La Charge JBL 5 fait partie de nos enceintes Bluetooth préférées car il offre un son impressionnant pour sa taille.

En ce moment, Woot propose de tout nouveaux à un rabais de 55 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 125 $. Cette offre se termine ce soir ou lorsque les appareils seront épuisés.

Que vous vous détendiez au bord de la piscine ou que vous fassiez une randonnée dans les bois, le JBL Charge 5 est une option idéale. Ce haut-parleur Bluetooth portable IP67 est étanche à l’eau et à la poussière, vous pouvez donc l’emporter partout.

Il offre également jusqu’à 20 heures d’autonomie et dispose même d’un port de charge USB intégré pour que vous puissiez recharger la batterie de votre appareil mobile en cas de besoin tout en profitant de la musique. De plus, vous pouvez connecter sans fil jusqu’à deux smartphones ou tablettes et vous relayer quand vous le souhaitez.

Il dispose d’un haut-parleur à longue excursion, d’un tweeter séparé et de deux radiateurs de basses, qui offrent un son audacieux pour un haut-parleur compact. Il dispose également de PartyBoost, ce qui vous permet de connecter plusieurs haut-parleurs compatibles ensemble pour créer l’environnement parfait pour une foule. Le Charge 5 est doté d’un excellent haut-parleur pour toutes les occasions.