Apportez la Ligue des champions: le triplé est activé pour Manchester City après le triomphe palpitant de la FA Cup contre Manchester United

Manchester City est sur la bonne voie pour un triplé historique après avoir remporté la FA Cup lors d’une finale torride à Wembley contre ses rivaux amers Manchester United.

Ayant déjà remporté le titre de Premier League, Man City pourrait remporter son troisième trophée de la saison lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan samedi prochain – un exploit jamais réalisé auparavant par Man United dans l’histoire du football anglais.

Il n’a fallu que 12 secondes à City pour prendre la tête avec une volée palpitante d’Ilkay Gundogan, établissant ainsi un nouveau record du but le plus rapide jamais enregistré en finale de la FA Cup.

L’équipe de Pep Guardiola avait l’air en tête et aurait pu être sur la bonne voie pour la victoire si Casemiro avait été expulsé pour un défi tardif contre Jack Grealish dans les 20 premières minutes.

Mais c’est United qui a réussi à frapper ensuite. Grealish a été puni pour un handball dans la surface – initialement non vu par l’arbitre Paul Tierney mais attrapé par VAR – avec Bruno Fernandes convertissant le penalty résultant, et les deux équipes entrant même à la mi-temps.

City a ensuite rétabli son avance au début de la seconde mi-temps, Gundogan marquant à nouveau une volée hors des sentiers battus.

Le milieu de terrain allemand – qui pourrait quitter l’Etihad cet été – pensait même avoir réussi un triplé en finale de coupe avant de voir son but annulé pour hors-jeu.

Une ruée vers la bouche de but dans les arrêts de jeu aurait pu voir United saisir un égaliseur de dernière minute, mais la tête de Scott McTominay a finalement été retournée.

City se souviendra de cette finale de coupe pendant de nombreuses années – et pas seulement à cause de la nature du derby de Manchester, ou pour le fait qu’ils ont remporté le doublé. L’équipe se rendra maintenant à Istanbul le week-end prochain dans l’espoir de remporter son premier titre en Ligue des champions, et le premier triplé de Premier League, de FA Cup et d’Europe du football anglais depuis que Sir Alex Ferguson’s United l’a fait en 1999.

C’était la sixième finale nationale de Guardiola en charge de Manchester City, les remportant toutes. En fait, la seule finale qu’il a perdue alors que le patron de City est la finale de la Ligue des champions à Chelsea en 2021.