Apportez la connaissance des plantes partout avec 75% de réduction sur un abonnement à vie à NatureID

Les parents de plantes passionnés, les jardiniers et les amoureux de la nature apprécieront d’avoir un outil astucieux que vous pouvez transporter dans votre poche pour vous aider à prendre soin et à identifier les plantes. NatureID est une application pratique avec une tonne de connaissances sur l’entretien des plantes que vous pourriez avoir à la maison et celles que vous pourriez rencontrer lorsque vous êtes dans le monde – et pour le moment, cet outil indispensable ne coûte que 15 $ pour un abonnement premium à vie. C’est une remise de 75% sur le prix d’origine, et cette offre est disponible jusqu’au 26 juin.

Même si vous avez la chance d’avoir la main verte, cela ne fait jamais de mal d’avoir un peu d’aide. L’application NatureID contient des tonnes de conseils et d’outils utiles pour garder vos plantes heureuses et en bonne santé. Pour le moment, cette offre n’est disponible que pour les utilisateurs d’iOS, mais si vous utilisez un iPhone ou un iPad, cette application est un bon investissement. La fonction de médecin des plantes vous aide à identifier rapidement les maladies et propose des options de traitement pour accélérer la récupération. De plus, le guide et le journal d’entretien des plantes offrent des conseils d’entretien pour aider différentes espèces de plantes à prospérer, et vous pouvez définir des rappels pratiques pour ne pas avoir à vous soucier d’un arrosage excessif ou insuffisant.

La dernière fonction majeure de l’application NatureID est l’identifiant de la plante, qui peut reconnaître plus de 14 000 espèces différentes. Utilisez simplement l’appareil photo de votre téléphone pour prendre une photo de la plante que vous souhaitez identifier, et l’application NatureID vous proposera des identifications suggérées et des tonnes d’autres détails et informations sur l’espèce, ce qui est un outil utile à avoir en camping ou à l’extérieur. promenades dans la nature (ou votre propre jardin si votre étiquetage est un peu aléatoire). C’est quelque chose que Google Lens est capable de faire depuis un certain temps, mais l’avoir intégré dans une application pratique est très pratique.

