Apportez des matchs de Premier League aux États-Unis – organisateurs de la Coupe du monde 2026

Les organisateurs de la Coupe du monde 2026 ont appelé les autorités européennes du football à envisager de disputer des matchs de compétition aux États-Unis.

NJ Gov. Phil Murphy, un élément clé de l’équipe qui a remporté des matchs de Coupe du monde à New York et au New Jersey dans trois ans, a déclaré qu’il souhaitait voir des matchs de Premier League ou d’UEFA Champions League en saison régulière aux États-Unis.

Un certain nombre des meilleurs clubs européens, dont Manchester United, le Real Madrid et Barcelone, disputent des matchs amicaux aux États-Unis pour se préparer à la nouvelle saison.

United a joué contre Arsenal devant 82 500 spectateurs à guichets fermés au MetLife Stadium du New Jersey samedi. Mais Murphy pense que la demande de luminaires compétitifs serait encore plus élevée.

« Je sais que les clubs n’en sont pas fous en Europe, mais j’aimerais penser que cela arriverait », a déclaré Murphy. « Vous auriez Barcelone affrontant le Real Madrid dans le New Jersey à un moment donné d’une saison régulière ou d’un match de Ligue des champions. J’adorerais ça.

« Je ferais simplement appel à la Ligue des champions, si c’est l’UEFA, et jouerais un match ici.

« Je peux dire sans équivoque que nous mourrions d’envie d’avoir un vrai jeu compétitif n’importe où en Amérique. Si c’était à New York dans le New Jersey, vous ne vous approcheriez pas de ce match.

« Ce serait écrasant. Pour avoir un match de Ligue des champions, vous ne pourriez pas vous en approcher. »

En avril, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a admis qu’il était ouvert à une discussion sur la possibilité de disputer des matchs importants de la Ligue des champions aux États-Unis.

« C’est possible [Champions League in U.S.] », a déclaré Ceferin plus tôt cette année. « Nous avons commencé à en discuter, mais une année, c’est la Coupe du monde, 2024 c’est l’Euro, cette année c’est Istanbul, ’24 à Londres, ’25 à Munich. Et après on verra. C’est possible, c’est possible. »

L’association espagnole de football (RFEF), cependant, a plaidé à plusieurs reprises l’arrêt des efforts de la Liga pour disputer un match de saison régulière à Miami et s’oppose publiquement à tout match de championnat en dehors de l’Espagne.

En 2008, la Premier League a proposé un « 39e match » qui aurait vu une série supplémentaire de matches de compétition organisés en dehors de l’Angleterre.

Le concept a été vivement critiqué par les fans, mais Murphy souligne que la NFL et sa décision d’organiser des matchs significatifs en Europe sont la preuve que l’idée peut fonctionner.

« La NFL joue de vrais matchs en Europe avec beaucoup de succès », a-t-il déclaré. « Je suis un fan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et ils affrontent les Colts d’Indianapolis à Francfort en novembre. Le stade n’est pas si grand, seulement 55 000 places, et ils avaient une demande pour 700 000 billets.

« Ils ont conclu des accords avec les équipes. Quelqu’un doit renoncer à un match à domicile. Ils sont passés de 16 matchs par an non éliminatoires à 17 matchs à domicile il y a quelques années.

« Il y a tout un tas d’équipes qui ont neuf matchs à domicile et tout un tas qui ont huit matchs à domicile.

« Ils ont poursuivi les gars avec neuf matchs à domicile et leur ont demandé d’abandonner ce match à domicile et de le jouer en Europe, et les propriétaires ont accepté de le faire. »

Murphy mène actuellement la bataille pour aider New York et le New Jersey à décrocher la finale de la Coupe du monde 2026.

Le stade MetLife a été choisi comme l’un des 16 sites, mais il y a une concurrence de Los Angeles et de Dallas, en particulier, dans la course pour remporter la finale.

« Nous nous battons comme des fous pour obtenir la finale, qui reste à déterminer », a déclaré Murphy. « Je pense que les noms de LA et de Dallas reviennent de temps en temps. Je pense que Miami revient.

« [Lionel] Messi recalcule peut-être à lui seul les chances de Miami, mais nous pensons que lorsque vous additionnez tout, nous avons le package gagnant, mais nous verrons. Nous ne tenons rien pour acquis.

« Quand les gens pensent à l’Amérique, je pense que New York et Los Angeles sont les deux communautés qui dépassent tout le monde.

« Je pense que la logique me dit que vous allez dans l’une de ces deux villes et avec tout le respect que je leur dois, nous pensons que nous jouons une main plus forte. Nous pensons que pour le fuseau horaire et la taille du stade, nous sommes plus grands. Je suppose que la décision est prise au plus haut niveau. Ils aiment ce qu’ils voient ici. «