Helen Buyniski est journaliste et commentateur politique américain à RT. Suivez-la sur Twitter @ velocirapture23 et sur Telegram

Le géant des médias sociaux Twitter a mariné dans l’eau chaude après avoir échoué à fournir des fonctionnalités très désirées mais jamais matérialisées. Cependant, le service semble maintenant prêt à jeter un os aux utilisateurs avec de nouvelles mises à jour.

Dans un effort pour maintenir la supériorité sociale, Twitter déploie une somme de 2,99 $ « service d’abonnement« A appelé Twitter Blue, promettant aux utilisateurs la possibilité de »annuler les tweets»- offrant essentiellement à ceux qui souscrivent une brève« période de grâce »dans laquelle un tweet peut être supprimé (« supprimé ») au cas où l’utilisateur réfléchirait à deux fois à une déclaration controversée qu’il a faite, des captures d’écran d’un initié semblent apparaître.

Jane Wong, qui est devenue célèbre sur Internet pour avoir révélé les fonctionnalités bientôt lancées de Twitter et d’autres applications, a publié une série de captures d’écran ainsi que des explications sur les nouvelles fonctionnalités et leur fonctionnement lundi.

Les fonctionnalités incluent «Annuler les Tweets» et «Collections», qui permettent à l’utilisateur de créer des dossiers pour certains tweets afin de faciliter l’organisation et la facilité d’accès. Alors que la plate-forme proposait déjà un bouton « supprimer le tweet », la nouvelle fonctionnalité semble plus interactive et similaire au bouton « modifier » longtemps souhaité (et, à ce stade, mythologique), une fonctionnalité que les utilisateurs de Twitter recherchent depuis des années.

Cependant, il ne parvient pas à servir ce qui serait essentiellement un « moniteur de controverse » pour une plate-forme qui prospère grâce à des « prises à chaud » – même si on peut se demander combien des millions d’utilisateurs de la plate-forme pourraient justifier le besoin d’une telle fonctionnalité maintenant que tant de générateurs de controverses de Twitter ont été exclus de la plate-forme. Aussi alléchant que certains puissent trouver le besoin d’une « baby-sitter de réflexion » qui donnerait effectivement aux lecteurs l’occasion de mettre ces « points chauds » sur la glace pendant quelques secondes avant de répondre, Twitter (jusqu’à présent) a obligé ses utilisateurs à vivre avec les répercussions de leurs opinions. Après tout, ce n’est que l’Internet (comme si c’était jamaisseul‘ l’Internet).





Mais tout comme les plates-formes de messagerie en ligne de Google à Microsoft Outlook permettent aux utilisateurs d’appuyer sur pause sur une controverse potentielle en annulant des e-mails sensibles ou offensants, Twitter Blue permettrait aux utilisateurs de « rembourrer » leur temps de réponse suffisamment longtemps pour éviter toute catastrophe sociale. La valeur par défaut est de six secondes sur Google, et étant donné que Twitter semble s’en inspirer, ce temps de réponse pourrait être allongé jusqu’à 30 secondes.

Si la réponse attire une tempête de feu – ou si l’affiche craint que quelqu’un soit offensé – elle peut être paisiblement repoussée dans le trou de la mémoire, et leurs partisans qui ne l’ont pas lu ne seraient pas plus sages.

Twitter est devenu une force de la nature en raison de ces prises chaudes, qui permettent aux utilisateurs de répondre avec peu ou pas de réflexion ou de considération à un événement actuel, se jetant souvent sans information dans une conversation et déclenchant des spirales de controverse, mais une telle controverse doit généralement être importé d’une autre plate-forme en cette ère post-censure.

il est donc récemment apparu que cette fonctionnalité allait être l’une derrière un paywall pour le prochain service d’abonnement aux membres de twitter appelé twitter blue pic.twitter.com/GIkuMqK1UF – mat (@ohnoitmatt) 16 mai 2021

Twitter travaille également sur un modèle de tarification des abonnements à plusieurs niveaux, avec un niveau offrant plus de fonctionnalités payantes que l’autre Par exemple, les utilisateurs de niveaux plus chers pourraient profiter d’expériences premium, telles qu’une expérience de lecture de nouvelles sans encombrement (Twitter acquiert @tryscroll récemment) https://t.co/IffFugLxpx – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 mai 2021

Compte tenu du manque surprenant de réponse à la révélation de fonctionnalités longues sur la liste de souhaits de Twitter, on pourrait être pardonné de soupçonner que la plate-forme supprimait les réactions de colère à une décision qui a essentiellement cimenté Twitter division dans les zones passagers de première et deuxième classe – sur le Titanic.

Je me demande si les comptes payants bénéficieront d’un traitement préférentiel par l’algorithme. Cela pourrait être compliqué. – Laurie (@laurieontech) 15 mai 2021

Pendant ce temps, les vrais problèmes qui étouffent la conversation sur la plate-forme – les problèmes croissants de censure, les chambres d’écho interdisant la discussion de certaines idées, etc. – semblent insister pour que cette dernière série de choix de conception ne soit guère plus qu’une belle suggestion de nouveaux emplacements pour le transats sur le Titanic condamné.

Pourtant, celui qui donne les coups de feu, organise les bots – et Twitter reste un énorme monstre en train de couler, même après avoir perdu des milliards de capitalisation boursière pour avoir déplatformé Donald Trump, l’un de ses utilisateurs les plus populaires, afin de plaire à une section politique qui a tout sauf est devenu sombre maintenant que « leur homme»Est à la Maison Blanche.

Les vrais mécontents de Twitter ont toujours insisté sur le fait qu’ils ne se contenteraient de rien de moins qu’un bouton d’édition – quelque chose qui permettrait aux utilisateurs de modifier leurs déclarations en fonction de la réponse du public à leurs marmonnements (ou simplement de corriger une faute de frappe). Pour le moment, la plate-forme reste pour beaucoup un outil d’une importance vitale pour les journalistes et les reporters pour communiquer avec leurs abonnés, mais exclure complètement les prises à chaud serait très probablement tuer toute la vie laissée sur Planet Bluebird à part le vérificateur de faits que la société avait prétendu cultiver dans une cuve quelque part plus tôt cette année.

Peut-être que le gémissement – plutôt que le bang attendu – qui a rencontré l’annonce de Twitter n’a fait que prouver que l’entreprise a survécu à son utilité.

