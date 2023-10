Apporter la technologie avancée à la grange

Le système offre bien plus qu’un confort optimal pour les vaches, a déclaré Mayo. Le flux de données permet aux travailleurs laitiers de gérer la nutrition et la santé du troupeau plus efficacement qu’ils ne le pourraient autrement, et l’automatisation leur permet de résoudre l’un des problèmes les plus épineux de l’industrie : la pénurie de main-d’œuvre.

«C’est un peu comme un spa pour nos vaches», a déclaré à la foule Lauren Mayo, Ph.D., professeure adjointe de recherche au Département des sciences animales. « Ils peuvent venir, se faire soigner à tout moment et repartir.

« Ce système offre également un énorme avantage à nos étudiants, car nous pouvons leur offrir un apprentissage avancé et expérientiel avec des technologies de précision afin qu’ils puissent faire carrière dans l’industrie laitière, qui connaît la croissance la plus rapide, en termes de carrières, au sein de l’industrie de l’élevage. Il permettra aux étudiants d’étudier la santé, la nutrition et la reproduction des animaux individuels à l’aide du Big Data obtenu grâce au système », a déclaré Mayo.

L’introduction du système de traite automatisée constitue la prochaine étape des progrès technologiques à la ferme universitaire de 492 acres et au collège, a déclaré Ahmedna. Cette année, le portefeuille de recherche du CAES a presque dépassé les 40 millions de dollars, avec de nouvelles initiatives majeures telles que la subvention NextGen de 18,1 millions de dollars du ministère américain de l’Agriculture, conçue pour accroître la sensibilisation et la participation des étudiants à l’agriculture ; et le complexe alimentaire urbain et communautaire de 13 millions de dollars, un incubateur d’entreprises et un centre de recherche, dont la construction devrait commencer cet automne.

« La technologie est un moyen d’amener les jeunes, qui sont plus férus de technologie, vers l’agriculture et de les choisir pour une spécialisation », a déclaré Ahmedna. « En tant que plus grand collège d’agriculture HBCU du pays, nous avons la responsabilité d’être ce moteur. »

Alors que les participants posaient des questions, la vache s’est retournée pour inspecter le groupe, observant curieusement ceux qui la surveillaient.

«Je suis une personne technique», a déclaré le commissaire à l’agriculture de la Caroline du Nord, Steve Troxler. « Je veux vraiment savoir comment fonctionne chaque élément de la machinerie, car cela va être énorme pour l’industrie laitière de Caroline du Nord. »

Gregory Goins, Ph.D., doyen associé à la recherche du collège, a souligné le nouveau chapitre qui se déroule dans l’histoire de la ferme universitaire.

« Nous utilisons cette technologie pour mener des recherches et former nos étudiants de manière à fournir un retour sur investissement majeur aux citoyens de Caroline du Nord », a-t-il déclaré. « Je suis heureux que cela représente notre première initiative visant à faire d’A&T la « ferme du futur ». »

Administration de vulgarisation coopérative M. Ray McKinnie, Ph.D. a souligné deux pionniers des produits laitiers A&T, William L. Kennedy, Ph.D., et Robert « Bob » L. Wynn, MS, dont le travail dans la construction du programme laitier a depuis porté ses fruits pour les étudiants, les professeurs et les citoyens de Caroline du Nord.

« Ces pionniers ont travaillé sans relâche pour aider le collège à mettre en place un programme et un fonctionnement de premier ordre en sciences laitières », a déclaré McKinnie. « Nous sommes aujourd’hui dans leur ombre alors qu’A&T marque une nouvelle étape dans la science laitière. »