Apporter du luxe à la table

Entrez dans la salle d’exposition lumineuse de Wolf & Porter à Kelowna et il y a de fortes chances que vous ayez immédiatement envie de passer vos doigts sur les tables finement ouvragées exposées. Fabriquées de main de maître à partir de bois et de résines issus du patrimoine et de sources durables, et avec une variété de pieds et d’accents métalliques, ces créations sur mesure sont le summum de la qualité, capables de se pencher sur le pratique ou le luxe pour répondre aux besoins de leurs clients.

Wolf & Porter est la collaboration entre Harvey Bremner et Chris Aalbers, qui ont lancé l’entreprise il y a un peu plus d’un an et ont fait les choses un peu différemment que prévu.

“Nous avons passé beaucoup de temps – les quatre ou cinq premiers mois – à identifier les bons fournisseurs et les bons processus pour nous assurer dès le départ que tout ce que nous produisions était à égalité avec les produits provenant de New York ou LA », dit Harvey.

Les deux étaient déjà amis lorsqu’ils ont tous deux reconnu un trou dans le marché du meuble haut de gamme, et le mélange de la richesse des compétences exceptionnelles de Chris en menuiserie et des décennies de savoir-faire commercial et marketing de Harvey semblait une collaboration idéale.

« Connaissant Chris et la qualité de son travail, et moi et mon expérience en marketing et en vente, cela semblait être la solution idéale », déclare Harvey.

La paire a fait un grand pas en avant dès le premier jour, sécurisant immédiatement les plus grands locaux qu’elle pouvait trouver et investissant massivement au départ, plutôt que de commencer comme une petite opération et de voir comment cela se passait.

“Nous l’avons traité davantage comme une start-up informatique”, explique Harvey, qui a travaillé avec diverses grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley. “Ils parlent beaucoup d’avoir la capacité d’évoluer, de savoir si vous pouvez y évoluer.”

Maintenant, moins de six mois après son ouverture au public, Wolf & Porter a établi des relations avec des clients partout en Amérique du Nord et est sur la bonne voie pour rivaliser avec certains des plus grands noms de créateurs de meubles.

Harvey décrit Wolf & Porter comme “haut de gamme mais accessible”, et un rapide coup d’œil à leur boutique en ligne donne une magnifique gamme de tables, y compris : The Arundel, une table basse remarquable fabriquée avec de l’érable spalted, berçant une rivière de fumée noire de résine qui se vend 3 250 $; l’installation artistique/table basse de 5 995 $ The Bruin, fabriquée à partir de noyer riche et laissée dans sa bordure naturelle et sinueuse; et The Belgravia, une pièce spectaculaire créée à partir d’une seule dalle de teck africain durable qui coûte quelques dollars de moins de 24 000 $.

Une autre table qui attire instantanément l’attention est The Eton, une pièce visuellement complexe fabriquée à partir de loupe de Mappa (provenant de peupliers européens), l’un des meilleurs choix de bois dur pour les meubles haut de gamme. Le mélange de nuances claires et plus foncées sous une finition chaude et brunie est magnifique, et ce serait un ajout magnifique à presque n’importe quelle pièce.

Mais le véritable joyau de Wolf & Porter est son processus sur mesure, où les clients peuvent personnaliser leurs propres produits.

« Dès que les gens comprennent que nous pouvons leur fabriquer quelque chose sur mesure, c’est immédiatement ce qu’ils veulent », déclare Harvey. “Ensuite, cela devient multigénérationnel, car il y a là un quotient émotionnel.”

Comme il l’explique, « Si vous remontez 20 ou 30 ans en arrière, les tables des gens étaient, dans l’ensemble, très bien faites. Les gens se sont attachés à ces pièces parce qu’elles avaient appartenu à leurs parents ou à leurs grands-parents et que des souvenirs s’étaient créés autour d’eux, ils avaient des histoires à raconter. Dès que les clients de Wolf & Porter comprennent qu’ils peuvent non seulement obtenir une table de haute qualité, mais aussi une table qu’ils ont eux-mêmes participé à la conception, cela ramène ce lien émotionnel au processus.

Pour satisfaire cette demande, Wolf & Porter a conçu un ensemble de paramètres que tout le monde peut naviguer, en choisissant des bois spécifiques, la forme et le matériau des pieds, des accents et plus encore.

“Chaque table qui sort de ce processus de table personnalisable est unique”, déclare Harvey. “Vous pourriez en faire deux dos à dos avec les mêmes matériaux et ils auraient un aspect complètement différent, avec leurs propres caractéristiques.”

Chaque bois a une personnalité distincte, certains se penchant davantage sur le classique ou le contemporain, d’autres subtils ou audacieux dans le design et la forme. L’entreprise accepte également des clients sélectionnés pour des pièces artistiques haut de gamme hautement personnalisées. Une table de 11 pieds de long en cours, par exemple, incorporait des pieds uniques en leur genre ressemblant à des arbres, avec de longs bancs incrustés du logo du client.

En fin de compte, toute la philosophie de Wolf & Porter consiste à créer une expérience client unique et mémorable tout en offrant un produit impeccablement conçu. Avec les magasins à grande surface, les clients n’ont aucune chance de vraiment s’investir dans une pièce, dit Harvey. Ils entrent, choisissent une table et attendent qu’elle soit livrée.

“Nous pensons que le voyage commence bien avant le jour de la livraison”, explique-t-il. “Chaque décision que nous prenons autour de l’entreprise concerne l’expérience client. La qualité du bois, le design, l’interaction avec moi et l’équipe du showroom. À chaque étape que traverse la table, le client reçoit un e-mail lui indiquant où en est le processus. C’est un voyage qu’ils traversent avec nous. Et une fois qu’il est livré avec des gants blancs dans leur maison, ils commencent à en faire leurs propres expériences. Cette expérience et ce voyage font une différence.

