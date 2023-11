Apporter de nouvelles technologies au monde : NCITE dépose un brevet sur un chatbot de signalement d’activités suspectes | Centre national d’innovation, de technologie et d’éducation de lutte contre le terrorisme (NCITE)

Par Ben Battafarano

Assistante de communication étudiante NCITE

Une activité suspecte est rarement aussi évidente qu’une silhouette sombre courant sur un toit, cagoulée, avec un sac d’argent en bandoulière. Pensez à quelqu’un qui décharge un gros camion chez lui tous les samedis à 3 heures du matin. Ce n’est pas un crime – mais c’est étrange.

La question devient alors : quand devez-vous signaler quelque chose comme ça ? Et comment?

En 2021, les experts du Centre national d’innovation, de technologie et d’éducation de lutte contre le terrorisme (NCITE) ont commencé à développer une technologie de chatbot pour améliorer le signalement des activités suspectes. Dirigé par les chercheurs du NCITE Joel Elson, Ph.D., et Erin Kearns, Ph.D., le chatbot est un programme conçu pour être utile et facile à utiliser. Il vise à solliciter des informations pertinentes et précises qui permettent aux autorités de mieux suivre les signalements d’activités suspectes.

« La question est : comment amener les gens à adhérer à un système en lequel ils ont confiance ? a déclaré Tin Nguyen, Ph.D., associé de recherche principal au NCITE et responsable de la transition technologique, qui a supervisé la commercialisation du chatbot. “Une partie de l’objectif du développement de ce chatbot est de diffuser une technologie dans le monde à laquelle les gens se sentent en sécurité et dans le confort de leur propre espace libre.”

Le 6 octobre, NCITE a déposé un brevet complet pour sa technologie de chatbot via UNeMed, le bureau de transfert de technologie et de commercialisation du centre médical de l’Université du Nebraska (UNMC) et de l’Université du Nebraska à Omaha (UNO). Avec l’approbation du brevet, le NCITE serait en mesure d’accorder une licence et d’adapter la technologie aux agences et aux entreprises des secteurs public et privé.

Mettre le chatbot sur le marché

Les méthodes actuelles de signalement par téléphone ou via des formulaires statiques en ligne sont maladroites, a déclaré Nguyen. L’erreur humaine fait que des informations vitales passent inaperçues et de nombreuses personnes se sentent mal à l’aise de parler verbalement du comportement suspect d’une personne. Les formulaires en ligne posent des questions trop générales (que s’est-il passé ?), nécessitent de cliquer sur plusieurs pages et orientent parfois les répondants vers une catégorisation (vol avec effraction, agression), même si les activités suspectes ne relèvent généralement pas de ces crimes évidents.

Le chatbot de NCITE crée une expérience conversationnelle réactive pour les utilisateurs, en collectant des informations plus cohérentes et plus complètes que les autorités peuvent analyser.

La demande de brevet est l’aboutissement de huit mois de collaboration entre les chercheurs du NCITE, le personnel de transition technologique et Tyler Scherr, spécialiste des licences d’UNeMed.

Alors que le dépôt du brevet était en cours, le NCITE s’est également associé à des entrepreneurs du FedTech Homeland Security Startup Studio, un accélérateur qui aide les partenaires gouvernementaux à commercialiser des inventions financées par le gouvernement fédéral et pertinentes pour leur mission. Le programme associe des chercheurs et leurs inventions à des entrepreneurs débutants pour identifier et commercialiser les applications des inventions.

