Le développeur de jeux AppLovin a déclaré qu’il abandonnait ses efforts pour acheter Unity.

Après les actionnaires d’Unity rejeté l’offre de 20 milliards de dollars le mois dernier, AppLovin a dit lundi qu’il ne soumettra pas une autre proposition pour acquérir la société de logiciels de jeux vidéo.

“Après un examen attentif, AppLovin a conclu que sa voie en tant que leader indépendant du marché est meilleure pour ses actionnaires et autres parties prenantes”, a déclaré la société.

Début août, AppLovin a proposé d’acheter Unity pour 58,85 $ par action, soit une prime d’environ 18 % par rapport au cours de clôture précédent. Unity a répondu en disant que l’accord n’était “pas dans le meilleur intérêt des actionnaires d’Unity”. Au lieu d’accepter cette offre, Unity a recommandé aux actionnaires de voter en faveur de son propre projet d’acquisition de 4,4 milliards de dollars de la société de technologie de publicité mobile IronSource, qui a été convenu en juillet.

Avec la proposition d’AppLovin, Unity aurait dû abandonner l’accord IronSource. Cela aurait également fait du PDG d’Unity, John Riccitiello, le PDG de la société fusionnée.

“Nous restons enthousiasmés par le potentiel de croissance à long terme de nos principaux marchés et d’AppLovin”, a déclaré le PDG Adam Foroughi dans le communiqué. “Notre équipe expérimentée et dévouée continuera de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, y compris l’amélioration continue de nos produits et de notre technologie et l’expansion vers de nouveaux marchés à forte croissance.”

