YouTube Music reçoit une nouvelle mise à jour qui rend son interface un peu plus propre à utiliser. Grâce à une mise à jour côté serveur, les applications mobiles et le client Web YouTube Music obtiennent des vues en grille sur plusieurs profils d’artistes sous leurs albums et leurs sous-titres. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient glisser de gauche à droite sous les deux catégories pour afficher plus de contenu. Les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner l’option «voir plus» pour afficher la liste des albums ou la liste des célibataires dans une interface en grille. Les utilisateurs en Inde peuvent également utiliser cette fonctionnalité pour le moment.

Comme indiqué par 9to5Google, si un artiste ou un groupe a suffisamment d’albums et de singles, YouTube Music pour Android, iOS et Web affiche un bouton « Tout voir » au lieu de faire défiler les utilisateurs dans des carrousels sur la page de l’artiste. Bien que les applications Android et iOS contiennent de grandes illustrations d’albums qui occupent la majeure partie de l’espace de la page, le réglage fonctionne mieux sur la version Web où la largeur supplémentaire d’un écran de bureau / ordinateur portable s’avère très utile pour afficher beaucoup plus d’albums par page. Notamment, l’application YouTube Music pour tablettes bénéficie également de la dernière mise à jour.

Malheureusement, il semble qu’il n’y ait pas d’option pour afficher les résultats sous forme de liste. Les artistes et groupes avec trois à cinq albums ont toujours l’ancienne interface.

Pendant ce temps, Google a lancé une nouvelle application Web progressive YouTube (PWA), qui permet au site Web de fonctionner comme une application sur votre téléphone. La prise en charge de PWA a été précédemment ajoutée à YouTube Music et YouTube TV. Pour utiliser l’application Web, ouvrez YouTube dans le navigateur et appuyez sur l’icône plus (+) qui apparaît dans la barre d’adresse. Ensuite, sélectionnez Installer qui lancerait YouTube dans une nouvelle fenêtre qui ne comprend pas de barre d’adresse ni d’autres contrôles de l’interface utilisateur afin de fournir une expérience plus semblable à une application. Il existe également un raccourci YouTube dans le lanceur d’applications pour un accès rapide.