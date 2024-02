Applications téléphoniques à utiliser pour partager votre amour avec votre conjoint

À l’approche de la Saint-Valentin, vous cherchez peut-être plus dans votre relation amoureuse qu’une boîte de chocolats.

Que vous soyez aux premiers stades de l’engouement ou bien plus loin, les applications peuvent aider votre lien à se renforcer.

Voici trois applications qui vous aideront à vous connecter avec celui que vous aimez.

Application Love Nudge

Il ne fait aucun doute que vous avez entendu des gens parler de leur langage amoureux. Cette idée déposée aide les gens à découvrir ce qui les fait (et leur partenaire) se sentir aimés. Les cadeaux, le contact physique, les actes de service, les mots d’affirmation et le temps de qualité sont différentes catégories que les gens peuvent classer pour mieux se comprendre.

Le Coup de pouce d’amour L’application, affiliée au système de langage amoureux, s’appelle « l’assistant personnel de votre relation » sur son site Web et vise à vous aider à développer des habitudes relationnelles saines. Téléchargez l’application et répondez au quiz Love Language pour savoir comment vous préférez donner et recevoir de l’amour. Créez un lien avec votre partenaire et demandez-lui de faire de même.

Une fois que vous aurez tous les deux répondu au quiz, vous verrez comment les cinq différents langages de l’amour vous intéressent, et vous verrez également le niveau d’importance que votre partenaire accorde aux différentes catégories. À partir de là, les couples peuvent se fixer des objectifs pour les aider à parler le langage de l’amour de l’autre de manière plus cohérente.

L’application propose de nombreuses suggestions dans chacune des catégories ou les partenaires peuvent utiliser la fonction « nudge » pour faire leurs propres suggestions. L’application suit vos progrès par rapport à vos objectifs liés au langage amoureux, et vous pouvez même recevoir des notifications push pour vous rappeler de les suivre.

Vous pouvez dire chaque jour à l’application à quel point vous vous sentez aimé et votre partenaire peut obtenir les résultats. Les couples peuvent voir d’un seul coup d’œil s’ils doivent faire un peu plus d’efforts, s’ils s’en sortent très bien ou s’ils sortent du parc.

Application Jeux de cartes Gottman

Le Institut Gottman a pour objectif « d’aider à créer et à maintenir plus d’amour et de santé dans les relations », selon son site Internet, et affirme que son approche scientifiquement fondée du mariage peut aider à renforcer les points faibles. Le Application Jeux de cartes Gottman est la version numérique de ses flashcards physiques qui proposent des questions, des déclarations et des idées aux couples à utiliser comme tremplins vers la conversation et la connexion.

L’application contient plus de 1 000 flashcards dans 14 domaines. Par exemple, « Love Maps » comprend des questions assez basiques qui vous aident à en savoir plus sur votre partenaire, comme « Où est né votre partenaire ? ou “Quand est l’anniversaire de votre partenaire?”

Un autre jeu, « Opportunité », est destiné à aider les couples à « reconnaître et à agir en fonction des petits moments quotidiens qui construisent l’intimité de manière significative ». Une carte suggère de découvrir les films préférés de votre partenaire et de les regarder ensemble ; un autre propose l’idée de planifier un dîner aux chandelles.

D’autres jeux sont intitulés “Rituels de connexion”, “Questions sexuelles” et “Excellente écoute”. Le jeu « Donner de l’appréciation » comprend simplement des phrases à utiliser pour remercier votre partenaire. Cela suggère que les personnes qui ont du mal à s’exprimer à voix haute pourraient montrer à leur partenaire l’écran de leur téléphone pour lui montrer leurs remerciements.

Application Le cœur est dans

Pour les couples qui souhaitent un rappel visuel de leur amour, le Le coeur est dedans L’application vous aide à dire «Je t’aime» sans mots. Plus de 75 000 couples utilisent cette application pour s’envoyer des messages d’amour.

Le concept est simple : le couple joue essentiellement au catch sur son téléphone avec un cœur. Une personne tape un cœur sur l’écran, ce qui l’envoie sur l’écran du téléphone de son partenaire. Vous ne verrez plus le cœur tant que votre partenaire n’aura pas tapé le cœur sur son téléphone. L’affichage du cœur change en fonction du nombre de fois qu’il est envoyé dans les deux sens. L’application suit la fréquence et le nombre de fois où le cœur circule dans les deux sens entre le couple.

Pour utiliser l’application, vous devrez envoyer un code d’invitation à votre partenaire pour commencer. Un critique a décrit Heart Is In comme « un excellent moyen de faire savoir à l’autre que nous pensons l’un à l’autre ».