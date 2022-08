Applications gratuites que vous devez télécharger avant de commencer l’université

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Il y a des tonnes de choses qu’on dit aux étudiants de première année qu’ils doivent absolument acheter avant de commencer l’université : manuels, mobilier de dortoir, ordinateurs portables et d’autres appareils, et plus encore. Bien que ces choses puissent faciliter un peu la transition vers l’université, il existe des incontournables numériques qui ne figurent pas souvent sur votre liste de colisage universitaire standard.

Sur la base de ma propre expérience universitaire et aidé par un crowdsourcing informel sur Slack, ce sont les applications qui vous aideront à être préparé et à réussir pendant l’année scolaire. Et à la manière d’un collège, tous sont téléchargeables gratuitement et aideront les étudiants à économiser du temps et de l’argent.

Taylor Martin/Crumpe Google Agenda Ou un autre calendrier ou planificateur numérique Avoir un calendrier ou un planificateur fiable est une nécessité absolue pour tous les étudiants. Il se passe toujours tellement de choses, surtout au cours des premières semaines du semestre, et vous aurez besoin d’un moyen d’organiser les horaires de cours, les dates limites, les réunions de club et d’autres événements. Après des années d’utilisation d’un agenda papier, je me suis finalement converti à un calendrier Google l’année dernière et je n’ai pas regardé en arrière depuis. Google Agenda est mon programme préféré car il est facile d’accès à partir de plusieurs appareils, peut être coordonné en couleur et il est simple à utiliser et à mettre à jour.

James Martin/Crumpe Applications de budgétisation Pour gérer l’argent Si c’est la première fois que vous vivez loin de chez vous ou que vous gérez vos propres finances, vous aurez besoin d’une application de budgétisation pour planifier vos décisions financières. Même après avoir payé les frais de scolarité et acheté des manuels, il y a d’autres dépenses que vous voudrez planifier. Certaines banques proposent des services de budgétisation personnalisables, mais d’autres applications, telles que Mint, fonctionnent pour tout le monde. Crumpe a dressé une liste des meilleures applications de budgétisation pour 2022 pour vous aider à démarrer.

Sarah Tew / Crumpe Application de réduction pour étudiants Unidays Pour l’épargne étudiante S’il y a une chose que tous les étudiants peuvent apprécier, c’est une réduction. Unidays compile différentes offres, codes promotionnels et économies sur des centaines de marques en ligne et en magasin. Les économies sont disponibles pour toute personne disposant d’un e-mail étudiant.

Sarah Tew / Crumpe Venmo Pour envoyer et recevoir des paiements Avoir un compte Venmo est absolument essentiel pour partager les factures et les coûts avec des amis. Surtout si vous vivez hors campus, vous aurez besoin d’un moyen sécurisé et sans argent liquide pour envoyer des paiements aux personnes avec lesquelles vous vivez. Obtenez un compte configuré et sécurisé à l’avance pour que ce soit moins un casse-tête plus tard.

Patrick Hollande/Crumpe Minuterie de productivité Pomodoro Focus Pour de meilleures habitudes d’étude Faire la transition entre une charge de cours du secondaire et les exigences du collège peut être difficile. Avoir une minuterie de productivité numérique peut aider les étudiants à améliorer leurs habitudes d’étude. La Minuterie de mise au point Pomodoro pour iOS suit la méthode de gestion du temps Pomodoro, avec des minuteries de 25 minutes pour un travail ciblé, suivies d’une pause de 5 minutes. Après quatre séries, vous obtenez une pause plus longue pour réinitialiser votre concentration mentale. Cette application particulière suit votre temps d’étude et propose une variété d’enregistrements à bruit blanc pour vous aider à rester concentré.

Sarah Tew / Crumpe GroupMe Pour les communications de classe GroupMe est une plate-forme de messagerie alternative que de nombreuses classes universitaires utilisent pour créer des discussions de groupe. Souvent, au début du semestre, un étudiant crée un chat pour toute la classe et envoie par e-mail un lien qui ajoutera automatiquement des utilisateurs GroupMe préexistants au chat. C’est un excellent moyen de suivre vos camarades de classe sans avoir à donner votre numéro de téléphone personnel. Il dispose également d’une fonction de mise en sourdine utile pour les discussions de groupe de classe qui peuvent recevoir de nombreuses notifications.

James Martin/Crumpe Applications de transport : Uber/Lyft Pour se déplacer en ville Trouver votre chemin dans un nouveau campus universitaire et une nouvelle ville peut sembler intimidant. C’est une bonne idée de mettre en place un Uber ou Lyft compte avant de commencer l’école, afin que vous puissiez l’utiliser dès que vous en avez besoin. Gardez à l’esprit que de nombreux collèges ont des cartes de campus numériques que vous pouvez obtenir via une application Web universitaire ou une application traditionnelle. Ceux-ci ont tendance à être plus précis et ont de meilleurs repères et directions qu’Apple ou Google Maps. Certaines villes ont également des applications dédiées aux lignes de bus de la ville ou de l’université — TransLoc est populaire.

Katelyn Chedraoui/Crumpe 1 seconde tous les jours Pour immortaliser le quotidien C’est tellement cliché à dire, mais c’est malheureusement vrai : la fac passe vite. 1 Second Everyday vous invite à prendre une vidéo d’une seconde chaque jour, puis à la fin de chaque année, il crée un film de toutes vos journées. C’est un moyen facile et amusant de capturer l’expérience universitaire, même les jours qui semblent trop banals pour être enregistrés. Je fais cela depuis environ six mois maintenant, et c’est une excellente façon de développer l’appréciation de tous les bons et petits moments de la vie.

