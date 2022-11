Applications et thérapie en ligne pour la dépression

En tant que diététiste à l’hôpital Yale-New Haven, Ilisa Nussbaum a travaillé en première ligne de la pandémie au printemps 2020. L’une de ses responsabilités était de s’assurer que les besoins nutritionnels des patients sous ventilateurs atteints de COVID-19 étaient satisfaits. Elle s’est vite rendu compte qu’elle avait besoin d’un soutien psychologique pour l’aider à traverser cette période difficile.

“Je suis devenue paralysée par la peur de choses qui ne devraient pas être effrayantes, comme passer devant une balustrade au travail qui donnait sur un atrium”, se souvient-elle. Mais tous les thérapeutes locaux qu’elle a contactés étaient tellement occupés qu’ils ne prenaient pas de nouveaux clients.

Un soir, alors qu’il parcourait Facebook, Nussbaum a vu une publicité pour une application de santé mentale. C’était un chatbot de thérapie par la parole qui aide les utilisateurs à surveiller leur humeur. “Un petit robot m’a posé des questions et m’a envoyé des articles et des vidéos sur la façon de faire face à mes sentiments pendant la pandémie”, raconte-t-elle. “Je l’ai trouvé très utile, surtout quand je me sentais dépassé et impuissant.”

La recherche montre que l’application qu’elle a essayée peut en effet être efficace. Lorsque de jeunes adultes âgés de 18 à 28 ans l’ont utilisé quotidiennement pendant 2 semaines, ils ont connu une réduction de plus de 20 % des symptômes de dépression par rapport à un groupe témoin, selon une étude de 2017 en JMIR Santé Mentale.

Alors que la pandémie de COVID-19 persiste, des histoires comme celle de Nussbaum deviennent de plus en plus courantes. Une étude d’octobre 2021 dans le Lancette ont constaté que près d’un tiers des adultes américains présentaient des symptômes de dépression en 2021, contre 27,8 % des adultes dans les premiers mois de la pandémie en 2020 et 8,5 % avant la pandémie. Par conséquent, les plateformes de thérapie en ligne qui connectent les utilisateurs à un professionnel de la santé mentale en un clic, ainsi que les applications de santé mentale, sont très demandées.