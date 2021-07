Applications de rencontres musulmanes qui facilitent la recherche de l’amour

À une époque où rencontrer de nouvelles personnes comporte de nombreux risques, les rencontres peuvent être difficiles. Mais qui a pu arrêter l’amour ? Les progrès technologiques ont permis aux personnes partageant les mêmes idées de pouvoir toujours se connecter, bien que virtuellement. Pour naviguer dans le paysage culturel complexe du monde, il n’est pas étonnant que les applications de rencontres qui s’adressent exclusivement à certaines communautés se multiplient partout. Dans cet article, nous nous concentrons sur 11 applications de rencontres populaires pour musulmans qui aident les individus à trouver celle à l’ère de la distanciation physique.

eHarmony : Cette application de rencontres met en relation des professionnels musulmans aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande et au Royaume-Uni. Il associe les dateurs en fonction de leurs préférences et jette les bases d’une éventuelle interaction en face à face.

Musulmane : Avec des abonnés principalement d’Algérie, de France, du Royaume-Uni et d’Arabie saoudite, Muslima est connue pour son processus de vérification strict. Il propose des forfaits gratuits et payants et associe les utilisateurs en fonction des réponses qu’ils fournissent à un ensemble de questions.

Amis musulmans : Ici depuis deux décennies, cette application de rencontres musulmanes incubée dans la Silicon Valley est connue pour ses plans abordables. Sa principale base d’utilisateurs provient du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du Canada et des États-Unis.

Elitesingles : Cette application compte cinq millions d’utilisateurs rien qu’aux États-Unis, dont la plupart ont moins de 30 ans. Il associe les personnes en fonction de leurs attributs personnels et de leurs objectifs déterminés à partir des résultats d’un test.

Muzmatch : La recherche de l’âme sœur est finement personnalisée dans cette application qui vous aide à faire correspondre la ville, la localité, la tenue vestimentaire, la secte et le nombre de fois que l’on prie par jour. Il est présent dans 190 pays avec quatre millions d’utilisateurs enregistrés.

Eshq : Avec sa prétention à autonomiser les femmes, cette application de rencontres serait populaire parmi les femmes musulmanes. Pour le moment, il n’est disponible que pour les utilisateurs d’iPhone. Outre les rencontres, il offre également la possibilité de trouver des amis.

Salams – Anciennement connu sous le nom de Minder, Salams prétend proposer des rencontres halal, simples et sécurisées. Cette application de rencontres musulmanes a fait la une des journaux pour s’être baptisée après la très populaire application de rencontres, Tinder. Il offre la possibilité de trouver un partenaire en fonction de l’éducation, de la secte, de la carrière, de la taille, des niveaux de prière et plus encore.

Célibataire musulman : Faisant un pas de plus vers la confidentialité des utilisateurs, cette application de rencontres avec 2,5 millions d’utilisateurs offre un accès restreint aux photographies.

Qirân : Connu pour être géré par une équipe de direction composée de musulmans, ce produit accueille uniquement des personnes hétérosexuelles. Il appartient à la catégorie des rencontres religieuses et compte deux millions d’utilisateurs uniques.

Salam Amour : Les utilisateurs doivent répondre à un court questionnaire pour trouver leur âme sœur ici. Salaam love est un réseau de célibataires musulmans arabes et asiatiques cherchant à se marier. Des salons de discussion, des blogs et des forums sont disponibles pour faciliter la recherche.

Mariage musulman : Ceci est un service de rencontres indien. Les utilisateurs ont la possibilité de protéger les photos, les numéros de téléphone et les horoscopes des autres membres.

Expérience utilisateur

Un utilisateur de Shaheen Bagh de New Delhi, qui était sur MuzMatch, a déclaré que bien qu’il ait trouvé l’amour de manière traditionnelle et arrangée, l’application l’a aidé à comprendre ce qu’il recherchait chez un partenaire de vie. « J’ai passé un bon moment à rencontrer des musulmans du monde entier, en particulier des pays européens et africains. Les conversations étaient de nature sérieuse et nous avions l’habitude de discuter de diverses questions liées à la religion dans notre région. Cependant, les interactions n’avaient pas le sens et l’étincelle que je recherchais. La pandémie a également rendu difficile les rencontres. Il y a une raison pour laquelle il est difficile pour les musulmans de justifier d’être sur une application de rencontres. »

L’autonomisation des femmes?

Une utilisatrice de Mumbai a expliqué à News18 comment elle avait trouvé son âme sœur sur une application de rencontres malgré le projet de ses parents de la marier à un parent. « Je n’étais pas content de recevoir la demande en mariage d’un parent. Quand j’ai partagé mes inquiétudes avec amis, ils ont suggéré que je devrais essayer de trouver mon partenaire sur une application de rencontres. Après quelques recherches, j’ai créé des profils sur Eshq, Muslim Matrimony et Salams App. J’ai été contacté par des prétendants de divers États et j’ai trouvé celui-ci en novembre dernier. Beaucoup à mon plaisir, mes parents aussi l’ont accepté, qui est médecin de profession. Nous nous sommes mariés en janvier à Thane. « Les applications de rencontres musulmanes permettent aux femmes de trouver un partenaire de leur choix, mais elles doivent lire attentivement les applications avant de rejoignez-en un », a ajouté le jeune marié.

Mesures de confidentialité

Sayeed MA, qui est le directeur du logiciel E-Swift basé à Hyderabad, a déclaré : « Quelques applications de rencontres musulmanes comme Eshq ont un système de vérification des utilisateurs puissant. Il est facile pour quiconque de créer un faux profil sur ces applications. Chaque nouvel utilisateur doit être invité à associer ses comptes de réseaux sociaux aux applications pour éliminer les harceleurs potentiels. Comme le portail d’emploi Naukri.com, les sites de rencontres devraient avoir une politique de vérification des utilisateurs dans laquelle toute personne fournissant des informations erronées est bloquée. »

Les rencontres sont-elles autorisées en Islam ?

Pour trouver la réponse à cela, nous avons contacté un éminent religieux sunnite de Lucknow, Maulana Sufiyan Nizami Firangi Maheli du centre islamique de l’Inde.

Il a déclaré : « Les utilisateurs musulmans ne devraient pas télécharger de photos sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Les récents accords de Sulli, dans lesquels des femmes musulmanes ont été « mises aux enchères », montre pourquoi cela ne devrait pas être fait. Ils peuvent rencontrer leur personne préférée et leurs familles en maintenant le hijab. Les mariés ou les mariées musulmans devraient se rencontrer et s’informer mutuellement de leurs bonnes et de leurs mauvaises actions. Avant de se rencontrer via des applications de rencontres, les gens doivent vérifier soigneusement les antécédents de leurs partenaires. »

