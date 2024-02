Applications de rencontres en 2024 : un regard sur l’état de Tinder, Bumble, Hinge et Match

CNN

Tinder, le géant des applications qui domine le marché des rencontres, est en déclin. Mais l’amour virtuel n’est pas encore une espèce en voie de disparition.

Jusqu’à 46 % des rencontres en ligne déclarent avoir utilisé Tinder, selon une étude de 2023. Centre de recherche Pew rapport, mais les téléchargements annuels sont en baisse de plus d’un tiers par rapport au pic de 2014 de l’application. Match Group, la société propriétaire de Tinder, a rapporté dans son dernier rapport sur les résultats que les utilisateurs payants ont chuté de 8 % l’année dernière à un peu moins de 10 millions.

Mais les applications de rencontres, notamment Bumble, Grindr, Hinge et OkCupid, se sont imposés comme un incontournable de la vie américaine : les téléchargements de 2023 représentent plus de deux fois le nombre de téléchargements de 2012, l’année du lancement de Tinder. Et les membres les plus âgés de la génération Z, qui font désormais partie de ceux qui téléchargent des applications de rencontres, ne semblent pas si différents des Millennials qui les ont précédés, selon des enquêtes récentes.

Voici l’état du marché des applications de rencontres, présenté en quatre graphiques :

La popularité des applications de rencontres est restée stable malgré une légère baisse du nombre total de téléchargements ces dernières années.

En 2023, les Américains ont effectué plus de 36 millions de téléchargements, soit une baisse de 2 % par rapport à l’année précédente et de 16 % par rapport au sommet atteint lors de la pandémie de 2020, selon le fournisseur d’analyses mobiles data.ai, qui suit les tendances des marchés mobiles.

Jusqu’à trois Américains sur dix déclarent avoir utilisé une application de rencontres, selon Pew. Pour les moins de 30 ans, qui incluent les adultes de la génération Z âgés de 18 à 25 ans au moment de l’enquête, les applications de rencontres sont encore plus courantes : jusqu’à 53 % ont déclaré en utiliser une.

Tinder est l’application de rencontres la plus utilisée par les Américains, un statut qu’elle occupe presque depuis son lancement en 2012.

Mais les téléchargements de l’application rivale Bumble ont augmenté régulièrement depuis 2021 et sont sur le point de dépasser Tinder cette année, selon data.ai.

“Depuis son lancement, il a recueilli plus de 530 millions de téléchargements, avec plus de la moitié de ses utilisateurs appartenant à la tranche d’âge de 18 à 25 ans, y compris la génération Z”, a déclaré à CNN Tomas Iriarte-Reyes, responsable des communications chez Tinder.

De plus en plus de célibataires à la recherche de connexions en ligne se tournent vers Hinge, selon des données récentes de data.ai, tandis que Grindr et HER, applications dédiées aux communautés gays et lesbiennes, ont maintenu une base d’utilisateurs stable au cours des dernières années.

Tinder est la plus grande application du portefeuille américain de Match Group, qui comprend également Match, OKCupid, Hinge, Plenty of Fish et 36 autres marques d’applications de rencontres destiné à des communautés diverses. Match domine l’industrie des rencontres avec un valeur marchande de 10,43 milliards de dollars, par rapport à celui de Bumble 2,58 milliards de dollarsbien que les deux aient vu les cours des actions chuter par rapport aux sommets de l’ère pandémique.

Les jeunes adultes de moins de 30 ans sont près de deux fois plus susceptibles que la plupart des Millennials de plus de 30 ans d’être des utilisateurs actuels ou récents d’applications de rencontres, et plus de 40 % des Américains ayant récemment utilisé des services de rencontres en ligne ont indiqué la principale raison pour laquelle ils sont sur ces plateformes. est de rencontrer un partenaire ou un conjoint à long terme selon le rapport Pew 2023.

Mais la génération Z noue également des relations amoureuses hors ligne plus fréquemment que les autres cohortes générationnelles. Environ 40 % des jeunes adultes américains en couple dire ils étaient des amis proches ou des amis avec leur partenaire avant de devenir amoureux, selon le Survey Center on American Life. (Le Survey Center for American Life fait partie de l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion conservateur.)

Les éditeurs d’applications ont récemment commencé à ajuster leurs stratégies pour attirer la génération Z.

L’année dernière, Tinder a ciblé les campus universitaires américains dans le cadre de son Campagne marketing axée sur la génération Z. Il a offert plans d’abonnement à court terme pour répondre aux besoins des utilisateurs plus jeunes qui ne sont pas pressés de s’engager.

Match Group a également constaté que ses utilisateurs de la génération Z recherchaient « un moyen moins contraignant et plus authentique de trouver des connexions », selon le dernier rapport sur les résultats trimestriels de la société.

Bumble dit que ses dateurs sont également intéressés par les rencontres à basse pression.

« Un utilisateur américain de Bumble sur trois déclare qu’il fait des « rencontres lentes » et qu’il participe activement à moins de rendez-vous pour protéger sa santé mentale lorsqu’il s’agit de rencontres. Ce nombre était légèrement plus élevé pour la génération Z et la génération Y, et plus faible pour la génération X et les baby-boomers », a déclaré Amelia Orlando, responsable des relations publiques chez Bumble, sur la base de leurs tendances en matière de rencontres pour 2024. rapport.