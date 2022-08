Applications aux accéléromètres : la technologie peut-elle améliorer la santé mentale des personnes âgées ?

La technologie peut aider la santé mentale et la gestion des médicaments des personnes âgées.



Il peut être dévastateur de voir des personnes âgées aux prises avec des problèmes de mémoire, une humeur maussade, de l’anxiété ou un manque de motivation, en particulier pendant les périodes d’éloignement physique. Avec des listes d’attente pour des rendez-vous en santé mentale qui s’étendent sur des mois, vous vous interrogez peut-être sur les alternatives.

Tendre la main aux membres de la famille ou aux chefs religieux peut être utile pour parler des facteurs de stress. Alternativement, les livres d’auto-assistance peuvent fournir des compétences ou une nouvelle perspective aux personnes âgées qui choisissent de garder leurs luttes privées. Mais avec l’explosion des applications mobiles de santé mentale, des services de télépsychiatrie, des médias sociaux et des technologies portables, quelle est la place de la technologie dans le traitement ?

Combattre les stéréotypes âgistes

En voyant votre proche lutter avec son ordinateur, vous vous demandez peut-être s’il faut d’abord suivre des traitements basés sur la technologie. Bien que les personnes âgées puissent être réticentes à utiliser les nouvelles technologies en raison de menace stéréotypée (la peur de confirmer les stéréotypes négatifs), un peu d’aide de la part des proches peut atténuer l’inconfort technologique. L’adoption de la technologie a grandi rapidement au cours de la dernière décennie chez les personnes âgées, et avec elle sont venus des avantages potentiels pour la santé mentale, le fonctionnement quotidien et la qualité de vie.

Passer au virtuel

Quelques années après le début de la pandémie, les personnes âgées voient de plus en plus leur médecin virtuellement. Dans quelle mesure cela fonctionne-t-il pour la santé mentale? Heureusement, plusieurs études ont montré que la thérapie virtuelle est comparable à un traitement en personne.

Qu’en est-il des applications mobiles qui suppriment la composante humaine ? Ici, les données suggèrent que les applications mobiles peuvent être complémentaires, bien qu’elles ne soient pas suffisantes en tant que traitements autonomes pour les maladies mentales.

Intimité

Lorsque vous naviguez sur des traitements en ligne, vous voulez vous assurer que la plateforme utilisée est conforme à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), ce qui signifie que vos informations sont protégées par la loi. Zoom et BlueJeans sont conformes HIPAA ; FaceTime et Skype ne le sont pas. Lorsque vous utilisez des applications mobiles de santé mentale, lisez les politiques de confidentialité : les signaux d’alarme incluent le partage ou la vente d’informations à des tiers et l’utilisation de vos informations à des fins publicitaires.

Quelles applications peuvent le plus aider les personnes âgées ?

Naviguer dans l’explosion des applications de santé mentale pour le traitement en ligne peut être délicat, car le paysage change rapidement. Pour les services de téléthérapie, Teladoc, K santéet Médecin à la demande sont de bons points de départ.

Pour compléter le traitement des maladies mentales courantes, applications de bien-être développé par le gouvernement fédéral (y compris Mindfulness Coach, COVID Coach et CBT-i Coach) peut aider à enseigner des compétences, à gérer le sommeil et à suivre les symptômes. Médisafe est l’application de rappel de médicaments la mieux classée pour une bonne raison : elle possède d’excellentes fonctionnalités de confidentialité (et avec l’abonnement premium, vous pouvez recevoir des rappels de médicaments par des voix de célébrités).

Mouvement et santé mentale

On sait que l’activité physique a de nombreux bienfaits sur la santé du cerveau chez les personnes âgées : elle réduit l’anxiété et le stress, elle améliore symptômes dépressifset il renforce même l’apprentissage et Mémoire. Les technologies portables peuvent jouer un rôle en aidant les personnes âgées à se fixer des objectifs d’activité physique. Grâce à l’utilisation de montres intelligentes (qui utilisent des accéléromètres pour suivre les mouvements), les personnes âgées peuvent surveiller le nombre de pas qu’elles font, le nombre de calories qu’elles brûlent et même la qualité de leur sommeil la nuit.

Les technologies portables présentent également des avantages pour les soignants. Ils peuvent être utilisés pour surveiller l’errance et les chutes de leurs proches, et ils peuvent les alerter des changements d’humeur : une augmentation ou une diminution significative des niveaux d’activité habituels peut annoncer des signes précoces de dépression ou d’anxiété.

Les smartphones peuvent-ils être utilisés pour améliorer la mémoire des personnes âgées ?

Nouvelle recherche suggère que la technologie peut en effet améliorer la mémoire prospective et aider les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers à poursuivre leurs activités quotidiennes. Grâce à l’utilisation d’une application d’assistant personnel sur leur smartphone (un enregistreur vocal numérique ou une application de rappel), les personnes âgées qui ont reçu des rappels d’événements et d’activités ont bénéficié d’avantages de mémoire et d’améliorations dans leurs activités de la vie quotidienne.

Conseils pour utiliser la technologie avec les personnes âgées

Bien que les avantages et les inconvénients de l’utilisation des technologies soient encore à l’étude, vous pouvez essayer ce qui suit :

Encouragez les personnes âgées à essayer des applications fondées sur la recherche, surtout si elles expriment leur intérêt.

Si vous utilisez une application de santé mobile, assurez-vous de lire la politique de confidentialité. Si vous utilisez une plateforme de santé mentale en ligne, assurez-vous qu’elle est conforme à la loi HIPAA.

Essayez de vous fixer des objectifs d’activité physique, car l’activité physique aide à améliorer les symptômes de presque toutes les maladies mentales. Les technologies portables qui comptent les pas sont un bon point de départ.

Modifier les paramètres de l’appareil pour améliorer le confort : cela peut inclure l’optimisation du volume et de la taille de la police pour s’adapter aux changements de vision ou d’audition.

Si la technologie de la santé mentale ne convient pas à votre proche, ce n’est pas grave — la technologie n’est pas toujours la solution. Les traitements sont plus susceptibles de fonctionner lorsque les patients croient que cela les aidera et qu’ils peuvent s’y tenir.