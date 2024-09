Application Web et application complémentaire FC 25 : date de sortie et heure de lancement

Alors que l’édition Ultimate vous permettra de commencer à jouer sept jours avant la sortie, l’application Web et compagnon FC 25 offre un accès encore plus précoce sans aucun paiement supplémentaire.

C’est un excellent moyen pour quiconque cherche à relancer son équipe et, espérons-le, à devancer la concurrence.

Vous souhaitez en savoir plus ? Ce bref guide présente tous les détails que vous devez connaître sur l’application Web et l’application compagnon FC 25, notamment quand elles seront disponibles, les bonus que vous pouvez obtenir en les utilisant et si les points FUT peuvent être achetés en ligne.

EA Sports FC 25. EA Sports

L’application Web EA Sports FC 25 a été confirmée pour arriver sur Mercredi 18 septembre.

L’application Companion sera alors disponible sur Jeudi 19 septembre 2024.

Les applications Web et Companion ont toujours été lancées avant la sortie du jeu vidéo, ce qui n’est donc pas différent cette année.

À quelle heure sont publiées l’application Web FC 25 et l’application compagnon ?

L’application Web et l’application compagnon devraient toutes deux être publiées à 18h00 BST à leurs jours de sortie respectifs.

Cependant, s’il y a des complications ou si trop de personnes essaient de se connecter en même temps, des problèmes peuvent survenir, entraînant un retard.

Si les serveurs restent stables, il devrait être 18 heures pour les fans au Royaume-Uni !

Comment obtenir l’application Web et l’application complémentaire FC 25 ? Ce que nous savons jusqu’à présent

Les joueurs peuvent accéder à l’application Web EA FC 25 via un PC, un Mac ou un mobile, si l’on en croit le site Web de l’année dernière.

Une fois opérationnel, les détails devraient être situés sur le EA Sports FC site Web, alors assurez-vous de le garder à l’œil.

D’autre part, l’application Companion devrait être accessible sur les appareils mobiles. Plus précisément, nous prévoyons qu’elle soit disponible à la fois sur l’App Store et sur le Google Play Store.

Par le passé, l’application Web et l’application compagnon offraient les mêmes fonctionnalités, et cela devrait continuer.

À quoi servent l’application Web FC 25 et l’application compagnon ?

Son Heung-min au FC 25. EA Sports

Essentiellement, l’application Web et l’application compagnon FC 25 vous permettent d’accéder à votre club dans Ultimate Team avant la sortie du jeu. Les joueurs peuvent ensuite acheter, vendre et gérer leurs équipes à temps pour le lancement du simulateur de football.

Encore une fois, rien n’a encore été confirmé par EA, mais nous nous attendons à ce qu’un niveau similaire d’applications soit transféré vers la dernière itération.

Par exemple, des fonctionnalités telles que Squad Builder, des défis, des compétitions hebdomadaires et d’autres qui sont apparues dans le passé.

Ceux qui ont utilisé l’application au cours des 12 derniers mois pourront probablement la mettre à jour d’EA FC 24 à EA FC 25 également.

La seule chose que nous savons, c’est que tous ceux qui ont joué à Ultimate Team dans EA Sports FC 24 recevront des récompenses supplémentaires pour leur retour pour le dernier opus.

Les points FC peuvent-ils être achetés sur l’application Web FC 25 et l’application compagnon ?

Il y a aucun moyen d’acheter des points FC dans l’application Web ou l’application compagnon.

Besoin d’un rappel sur la différence entre ces deux devises ?

Les points FC sont achetés dans le jeu avec de l’argent réel. Vous ne pouvez pas les acheter dans l’application Web ou l’application compagnon.

L’autre monnaie, les FC Coins, est gagnée en jouant au jeu et en accomplissant des objectifs (plutôt qu’en les achetant).

Le lancement d’EA Sports FC 25 est prévu pour le 27 septembre 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Microsoft Windows.

