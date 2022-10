Application Questions Game disponible gratuitement sur l’App Store jusqu’à lundi

Pour célébrer le 10e anniversaire de The Apple Post, l’application populaire de quiz Jeu de questions est disponible gratuitement sur l’App Store jusqu’à lundi, avec plus de 650 questions amusantes et intéressantes pour les amis, les familles et les couples.

La Jeu de questions est parfait pour garder vos conversations fluides, que ce soit pour les appels téléphoniques de fin de soirée auxquels vous ne voulez jamais mettre fin, les appels vidéo avec quelqu’un de spécial, les voyages en voiture avec la famille ou les rencontres avec vos amis.

Chaque question de l’application est unique et divisée en plusieurs catégories – des questions classiques “Préférez-vous” aux listes créées spécifiquement pour les appels avec votre béguin.

La Jeu de questions est l’application indispensable pour les couples, les relations à distance, apprendre à connaître quelqu’un de nouveau, passer le temps et briser les silences gênants.

L’application présente un design magnifique et moderne, avec la prise en charge du mode sombre, des gestes de balayage, le partage et des questions faciles à lire, le tout sans publicité.

Téléchargez le jeu de questions sur l’App Store