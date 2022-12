Application Mobvoi mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil, Mobvoi VIP en vente jusqu’en décembre

La gamme TicWatch de Mobvoi bénéficie de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil avec une mise à jour qui est déployée sur l’application compagnon Movoi. Les utilisateurs de TicWatch peuvent accéder à 12 sons de sommeil, et l’application peut désormais suivre les données de la sieste dans un onglet dédié. Les données de suivi du sommeil sont désormais rapportées quotidiennement et collectées dans des rapports hebdomadaires et mensuels sur les habitudes de sommeil.

Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS

La mise à jour apporte 12 sons de sommeil “couvrant la médiation, le bruit blanc, le naturel et d’autres catégories” de sommeil. L’application Mobvoi prendra désormais en charge le suivi de la sieste et comprendra un onglet séparé pour les données de la sieste.

L’application affiche désormais vos données de sommeil dans un rapport quotidien alimenté par l’IA avec des informations sur le cycle de sommeil et des informations pour améliorer le sommeil. Les habitudes de sommeil hebdomadaires et mensuelles offrent plus d’informations sur le suivi du sommeil.











Fonctions de sommeil gratuites et VIP sur l’application Mobvoi

Les utilisateurs qui s’inscrivent à l’abonnement VIP de Mobvoi débloqueront plus de fonctionnalités. Ils auront accès à 50 sons de sommeil et des données supplémentaires seront incluses dans les rapports de sommeil hebdomadaires et mensuels (SpO2, fréquence cardiaque min/max). L’abonnement VIP est normalement de 5 $/mois mais est actuellement en vente pour 3 $ si vous vous inscrivez avant la fin décembre.