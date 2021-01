Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, le ministre d’État aux Finances Anurag Thakur et des hauts fonctionnaires du ministère des Finances ont participé samedi à la symbolique «cérémonie Halwa» qui marque le début de la compilation des documents budgétaires. Contrairement au passé, les documents budgétaires volumineux ne seront pas imprimés cette année selon le protocole COVID-19 et seront à la place distribués par voie électronique aux députés (députés). Auparavant, la cérémonie marquait le lancement de l’exercice d’impression du budget.

Ce sera la première fois depuis la présentation du premier budget de l’Inde indépendante le 26 novembre 1947, que les documents contenant l’état des recettes et des dépenses du gouvernement de l’Union ainsi que le projet de loi de finances, détaillant les nouvelles taxes et autres mesures pour le nouvel exercice, ne sera pas imprimé physiquement.

« Dans le cadre d’une initiative sans précédent, le budget de l’Union 2021-22 sera présenté pour la première fois sous forme dématérialisée. Le budget de l’Union 2021-22 doit être présenté le 1er février 2021 », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué. À cette occasion, le ministre des Finances a également lancé l’application mobile Union Budget pour un accès sans tracas aux documents budgétaires par les députés et le grand public en utilisant la forme la plus simple de confort numérique. L’application mobile facilite l’accès complet à 14 documents du budget de l’Union, y compris la déclaration financière annuelle (communément appelée budget), la demande de subventions (DG), le projet de loi de finances, etc., comme prescrit par la Constitution, a-t-il déclaré.

Le secrétaire aux finances Ajay Bhushan Pandey, le secrétaire aux affaires économiques Tarun Bajaj, le secrétaire aux services financiers Debasish Panda, le secrétaire du DIPAM Tuhin Kanta Pandey, le secrétaire aux dépenses TV Somanathan et le conseiller économique en chef KV Subramanian et d’autres hauts responsables impliqués dans le processus de préparation et de compilation du budget, étaient également présents à l’événement prébudgétaire habituel. « Plus tard, la ministre des Finances a examiné l’état d’avancement de la compilation du budget de l’Union 2021-22 et a adressé ses meilleurs vœux aux responsables concernés », a-t-il indiqué. La déclaration indique en outre que l’application dispose d’une interface conviviale avec des fonctionnalités intégrées de téléchargement, d’impression, de recherche, de zoom avant et arrière, de défilement bidirectionnel, de table des matières et de liens externes, etc.

L’application peut également être téléchargée à partir du portail Web du budget de l’Union (www.indiabudget.gov.in), a-t-il déclaré, ajoutant que l’application a été développée par le Centre national d’informatique (NIC) sous la direction du Département des affaires économiques ( BRIGADE DES STUPÉFIANTS). Les documents budgétaires seront disponibles sur l’application mobile après l’achèvement du discours sur le budget du ministre des Finances au Parlement le 1er février. Dans le cadre du rituel, «halwa» est préparé dans un grand «kadhai» (grand pot à frire) et servi à l’ensemble du personnel impliqué dans l’exercice d’élaboration du budget du ministère. Halwa a été servi tout en maintenant le protocole COVID avec tous présents dans le masque et ceux qui distribuaient des bonbons portaient des gants.

L’importance de l’événement est qu’après que le plat sucré est servi, un grand nombre de fonctionnaires et de personnel de soutien, directement associés à l’élaboration du budget, sont tenus de rester au ministère et de rester coupés de leurs familles jusqu’à la présentation de la Budget dans le Lok Sabha. Ils ne sont même pas autorisés à contacter leurs proches par téléphone ou toute autre forme de communication, comme le courrier électronique. Ce sera la première fois depuis l’indépendance que les copies physiques des documents budgétaires ne seront pas partagées avec les députés pour éviter le risque d’infection au COVID-19, ont déclaré les sources, ajoutant que tous les députés recevront des copies électroniques de l’étude budgétaire et économique. La vue familière des camions chargés de documents budgétaires au Parlement le jour du budget et la numérisation de ceux-ci par le garde de sécurité seront également négligées. Le budget de l’exercice 22 se déroulera dans un contexte de contraction économique de 7,7%, la première fois dans l’histoire de l’Inde indépendante. Ainsi, toutes les parties prenantes ont de grandes attentes à l’égard du prochain budget, qui pourrait apporter une touche de guérison à l’économie en proie à la pandémie et stimuler la croissance.

Même le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, le mois dernier, a promis au peuple indien un «jamais auparavant» comme le budget de l’Union.