Dans le dernier démontage de l’APK, 9to5Google a découvert une nouvelle fonctionnalité curieuse à venir dans l’application Google Meets pour Android. Il semble que Google veuille rendre les conversations plus sûres lors de vos déplacements. C’est pourquoi la fonctionnalité s’appelle « On-the-Go ».











Invite On-the-Go dans Google Meet

La fonctionnalité elle-même est super simple – une fois que Meet détecte que vous marchez pendant une conférence téléphonique, il vous demandera d’activer la fonctionnalité On-the-Go. Cela désactivera votre caméra et désactivera le flux audio des autres participants juste pour vous. Le reste des participants ne sera pas affecté, cependant.











La nouvelle interface sans distraction dans Google Meet

De plus, l’application agrandira la plupart des boutons sur les écrans afin qu’ils soient plus faciles à appuyer et à voir. L’idée principale est de minimiser les distractions. Mais une fois que les capteurs de mouvement du combiné détectent que vous êtes immobile, il reviendra à la vue standard.

Source