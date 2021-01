L’inauguration est qualifiée d ‘«événement spécial de sécurité nationale», ouvrant la voie à la communication, au financement et à la préparation entre diverses agences de Washington, y compris la police du Capitole, le Pentagone, la sécurité intérieure et la police du district. D’autres événements de ce type incluent l’état de l’Union, le Super Bowl et les conventions nationales démocrates et républicaines.

Le rassemblement de la semaine dernière, qui s’est transformé en siège violent, a été considéré dans les jours précédents comme un événement de liberté d’expression, malgré de multiples avertissements sur le potentiel de violence de la part de groupes d’extrême droite. Sous l’impulsion du président Donald Trump et de ses efforts répétés pour délégitimer la victoire de Biden, la foule violente a marché de la Maison Blanche au Capitole, où elle a occupé le bâtiment pendant des heures pour essayer d’empêcher les législateurs de certifier la victoire de Biden. Cinq personnes ont été tuées, dont un policier. Deux explosifs ont été trouvés, mais ils n’ont pas explosé.

« Je ne veux pas utiliser l’expression que nous comparons des pommes à des oranges », a déclaré Plati, mais l’événement est prévu pour se dérouler sur un an avec des événements imprévus et ils anticipent la possibilité d’une violence extrême.

Biden lui-même n’a exprimé aucune inquiétude quant à sa propre sécurité lors de l’inauguration.

« Je n’ai pas peur de prêter serment à l’extérieur », a-t-il déclaré aux journalistes lundi. « Il est essentiel qu’une réelle attention sérieuse soit accordée à la détention de ces personnes qui sont engagées dans la sédition et menaçant leur vie, violant la propriété publique, faisant des ravages – qu’elles soient tenues pour responsables. »

Les forces de l’ordre n’entrent jamais trop dans les détails sur la sécurité, de sorte que les attaquants potentiels ne sont pas informés. Mais Plati a déclaré avoir pris en compte le siège: « C’est un rappel poignant de ce qui pourrait arriver ».

Et l’inauguration sera différente des autres inaugurations présidentielles en raison de l’émeute de la semaine dernière, avec une sécurité extrêmement stricte dans toute la capitale. Samedi, il y aura au moins 10 000 soldats de la Garde nationale. Certains seront évidents: des officiers en uniforme, des points de contrôle, des détecteurs de métaux, des clôtures. Certains ne le feront pas.

«Il existe plusieurs méthodes pour garantir un environnement sûr, transparent et sûr pour nos protecteurs, mais surtout pour le grand public», a déclaré Plati.

Le chef de la police par intérim du Capitole, Yogananda Pittman, a déclaré lundi dans un communiqué que les responsables avaient « des plans complets et coordonnés » pour assurer la sûreté et la sécurité. Elle a déclaré que le terrain du Capitole serait fermé au public. L’inauguration est un événement payant.

Le département de la sécurité intérieure lance des mesures de sécurité d’inauguration accrues plus tôt que prévu, invoquant un «paysage de sécurité en évolution» avant l’événement.

Le secrétaire du DHS, Chad Wolf, a déclaré lundi, quelques heures avant d’annoncer sa démission, qu’il avait reporté le calendrier de l’événement spécial de sécurité nationale pour l’inauguration de Biden à mercredi, au lieu du 19 janvier. Il a cité les «événements de la semaine dernière» ainsi que l’évolution du paysage de la sécurité.

L’événement de la semaine prochaine serait déjà réduit en raison du COVID-19; Biden avait demandé aux supporters de dire à la maison et de regarder de loin. Conformément aux restrictions de la foule pour ralentir la propagation du virus, les activités traditionnelles telles que le défilé et les bals inauguraux seront virtuelles.

Le thème de l’événement est « America United », un sujet qui est au cœur de Biden depuis longtemps, mais qui est devenu de plus en plus difficile.

Dans une annonce partagée pour la première fois avec l’Associated Press, le comité présidentiel inaugural a déclaré que le thème «reflète le début d’un nouveau voyage national qui restaurera l’âme de l’Amérique, rassemblera le pays et créera un chemin vers un avenir meilleur. «

Conformément au thème de l’unité, le comité a également annoncé qu’après l’inauguration officielle de Biden, lui, le vice-président Kamala Harris et leurs maris déposeront une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington et seront rejoints par d’anciens présidents. Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton et leurs épouses. Ce sera l’un des premiers actes de Biden en tant que président et une démonstration de dualité à un moment où la fracture nationale est clairement visible.

Plati a déclaré qu’ils étaient prêts à ce que le groupe déménage à Arlington – et la possibilité de menaces viendra avec eux.

Trump saute l’inauguration de Biden, une décision que Biden estime être une « bonne chose », même si le vice-président Mike Pence et sa femme prévoient d’y assister.

L’un des plus gros problèmes de la semaine dernière était le manque de coordination de la part de plusieurs agences dans le district, ce qui ne se produira pas cette fois parce que ces agences ont déjà été approuvées pour travailler ensemble et le font depuis des mois, a déclaré Plati.

« Nous aurons les ressources, le personnel et les plans appropriés », a-t-il déclaré.

Le National Park Service a annoncé lundi que le Washington Monument serait fermé jusqu’au 24 janvier. Mais il y avait encore des plans pour une grande exposition d’art public dans plusieurs pâtés de maisons du National Mall avec 191 500 drapeaux américains et 56 colonnes lumineuses. L’affichage est censé symboliser chaque État et territoire des États-Unis, et « le peuple américain qui ne peut pas voyager » dans la capitale pour célébrer.

Biden s’est concentré sur l’unité depuis le début. Et il a répété à plusieurs reprises depuis qu’il a remporté la Maison Blanche qu’il considérait l’unification du pays comme l’une de ses principales priorités en tant que président. Mais l’ampleur – et l’urgence – du défi auquel Biden était confronté sont devenues encore plus apparentes après le siège du Capitole.

« Cette inauguration marque un nouveau chapitre pour le peuple américain – un chapitre de guérison, d’union, de rassemblement, d’une Amérique unie », a déclaré Tony Allen, PDG du comité présidentiel inaugural. Il est temps de tourner la page en cette ère de division. Les activités inaugurales refléteront nos valeurs communes et nous rappelleront que nous sommes plus forts ensemble que séparément, tout comme notre devise «e pluribus unum» nous le rappelle – parmi beaucoup, un. «

Rédacteur de l’Associated Press Bill Barrow à Newark, Del., A contribué à ce rapport.