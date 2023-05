Application d’assistance Apple mise à jour avec une nouvelle mise en page, une barre de navigation, une carte des fournisseurs de services à proximité, etc.

Apple a mis à jour aujourd’hui son application d’assistance Apple, en introduisant une nouvelle mise en page avec une barre de navigation supplémentaire, une carte des fournisseurs de services à proximité, etc.

Disponible dès maintenant sur l’App Store, la nouvelle mise à jour de l’application Apple Support introduit un onglet Emplacements de réparation, qui permet aux utilisateurs de rechercher un fournisseur de services agréé Apple (AASP) à proximité, avec la possibilité de filtrer les emplacements par produit pour obtenir des directions, planifier des rendez-vous et consulter le site Web de l’emplacement.

La nouvelle présentation de l’application facilite l’affichage et la gestion des appels, des chats, des réservations et d’autres activités avec l’assistance Apple. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton Activité pour voir toutes les interactions avec Apple au cours des 90 derniers jours, les utilisateurs pouvant ouvrir l’onglet Support principal pour accéder au support spécifique à l’appareil, à l’aide sur l’abonnement et aux informations de couverture AppleCare.

De plus, la dernière mise à jour de l’application Apple Support étend la disponibilité de l’application au Vietnam, le vietnamien étant désormais ajouté comme langue prise en charge. L’application Apple Support est désormais disponible dans 32 langues et 174 régions.