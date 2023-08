"Application cryptée utilisée": Pak Doctor emprisonné pendant 18 ans aux États-Unis pour son lien avec l’Etat islamique

Un médecin pakistanais vivant aux États-Unis a été condamné à 18 ans de prison pour avoir tenté de fournir un soutien matériel à l’Etat islamique.

Un communiqué du ministère américain de la Justice indique : « Un homme de Rochester a été condamné aujourd’hui à 216 mois de prison, soit l’équivalent de 18 ans, suivis de cinq ans de liberté surveillée pour avoir tenté de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère. »

Selon le ministère de la Justice, le médecin pakistanais, identifié comme Muhammad Masood (31 ans), s’est rendu de Rochester à Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) pour embarquer sur un vol à destination de Los Angeles, en Californie. À son arrivée au MSP, Masood s’est enregistré pour son vol et a ensuite été arrêté par le groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI.

Selon des documents judiciaires, Masood est un médecin agréé au Pakistan et était auparavant employé comme coordinateur de recherche dans une clinique médicale de Rochester, Minnesota, avec un visa H-1B.

« Entre janvier 2020 et mars 2020, Masood a utilisé une application de messagerie cryptée pour faciliter son voyage à l’étranger afin de rejoindre une organisation terroriste. Masood a fait de nombreuses déclarations sur son désir de rejoindre l’État islamique en Irak et Al-Sham (ISIS), et il s’est engagé à son allégeance à l’organisation terroriste désignée et à son chef. Masood a également exprimé son désir de mener des attaques terroristes de type « loup solitaire » aux États-Unis », indique le communiqué.

« Le 21 février 2020, Masood a acheté un billet d’avion de Chicago, dans l’Illinois, à Amman, en Jordanie, et de là, il prévoyait de se rendre en Syrie. Le 16 mars 2020, les projets de voyage de Masood ont changé parce que la Jordanie a fermé ses frontières aux voyages entrants en raison de à la pandémie de coronavirus. Masood a ensuite accepté de voler de Minneapolis à Los Angeles pour rencontrer une personne qui, selon lui, l’aiderait à voyager par cargo pour le conduire sur le territoire de l’Etat islamique », a-t-il ajouté.

L’année dernière, le 16 août, Masood a plaidé coupable des accusations qui lui étaient reprochées pour avoir tenté de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère désignée.

Masood a été condamné le 25 août devant le juge principal Paul A Magnuson. Le groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI a enquêté sur l’affaire.

Le procureur adjoint des États-Unis Andrew R. Winter pour le district du Minnesota et le procureur Dmitriy Slavin de la section antiterroriste de la division de la sécurité nationale ont engagé des poursuites contre l’affaire.

