Application Co-WIN face à un problème OTP; Les utilisateurs Web signalent l’indisponibilité des emplacements: mise à jour du déploiement Co-WIN

Le gouvernement indien a lancé aujourd’hui la deuxième phase du vaccin COVID-19. Parallèlement à la deuxième phase de campagne de vaccination dans le pays pour les personnes de plus de 60 ans et celles de plus de 45 ans souffrant de comorbidités, la plate-forme Co-WIN pour l’enregistrement d’un vaccin COVID-19 vit également pour lesdits citoyens aujourd’hui. Alors que les personnes de plus de 60 ans et les personnes de plus de 45 ans souffrant de comorbidités sont devenues éligibles pour s’inscrire au vaccin via Co-WIN aujourd’hui, l’application Android a rencontré un problème concernant le mot de passe à usage unique (OTP). vérification.

Selon de nombreux utilisateurs en ligne, l’application mobile Co-WIN, qui n’a été lancée que pour les smartphones Android à partir de maintenant, n’envoie pas l’OTP aux numéros de mobile des utilisateurs afin de se faire enregistrer pour un vaccin. Chez News18, nous avons également essayé de nous enregistrer via l’application Android Co-WIN et n’avons reçu aucun OTP, malgré plusieurs tentatives. Après avoir téléchargé l’application, Co-WIN demande aux utilisateurs de s’inscrire sur l’application via un numéro de mobile. Après avoir entré le numéro de mobile, les utilisateurs sont censés obtenir un OTP pour s’inscrire avec succès sur l’application. Les utilisateurs en Inde ne peuvent pas recevoir ce OTP sur leur application Android, et beaucoup se plaignent en ligne de ne pas obtenir un OTP. Nous avons même essayé le lien «mot de passe oublié» sur l’application Android, afin de vérifier s’il s’agissait d’un problème uniquement avec la page d’inscription, mais nous n’avons pas pu y recevoir d’OTP également. Cela signifie que ce problème initial concerne le mot de passe à usage unique et devrait être corrigé bientôt.

Pareil ici. Le site #CowinApp ne permet même pas la génération OTP. Le message d’erreur dit que « #coWin le serveur rencontre des problèmes. Veuillez réessayer plus tard ». – Sunil Aima (@ Sunil16609573) 1 mars 2021

On dirait que beaucoup de gens ont des problèmes pour obtenir des OTP et que certains sont incapables de se connecter même après avoir obtenu OTP. Suggérez-vous de vous accrocher pendant un moment et d’essayer après un certain temps. #CoWIN le site se comporte probablement comme IRCTC actuellement 😉# COVID19Inde #COVID-19[FEMININE #VaccinMaitri #vaccin – Vrijilesh Rai (@ChaiBiskutBhai) 1 mars 2021

La version Web de Co-WIN, cependant, semble fonctionner correctement pour la plupart, car certaines personnes utilisant le Web pour s’inscrire ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas réserver de créneaux dans leur région. Certains ont même signalé que le site Web s’était écrasé, mais cela aurait pu être dû à la forte augmentation du trafic qui a suivi la photo du PM Modi de recevoir le COVID-19 lui-même à l’AIIMS de New Delhi aujourd’hui matin.

J’ai enregistré mes parents et mes beaux-parents sur Cowin. Cependant, il ne montre aucun créneau disponible pour les 3 prochaines semaines. En fait, aucun créneau à Mumbai. Est-ce un problème à leur fin?#CoWIN @drharshvardhan– Mihir Kulkarni (@mihirkulkarni) 1 mars 2021

La deuxième phase de la campagne de vaccination contre le COVID-19 a débuté aujourd’hui en Inde. Au cours de la deuxième phase de la campagne de vaccination, les personnes de plus de 60 ans et les personnes de plus de 45 ans souffrant de comorbidités se font vacciner. La première phase du vaccin COVID-19 a commencé avec un agent de santé de première ligne recevant le vaccin dans le pays.