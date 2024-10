Application Apple testée sur la glycémie pour prévenir le diabète

Apple a testé une application axée sur la santé et destinée à la prévention du diabète, rapporte BloombergC’est Mark Gurman. La sortie de l’application n’est pas prévue, mais elle pourrait aider à éclairer certains des futurs produits d’Apple liés à la gestion de la glycémie.



Certains employés atteints de prédiabète ont été invités à tester l’application, qui offrait une aide pour la sélection des aliments et les changements de mode de vie. Les employés qui ont participé ont confirmé qu’ils souffraient de prédiabète grâce à une analyse de sang, puis ont surveillé activement leurs repas et leur glycémie à l’aide d’appareils de surveillance de la glycémie.

L’application a été utilisée pour démontrer aux employés comment des choix alimentaires sains et malsains pouvaient avoir un impact sur leur glycémie et conduire à la progression de la maladie. Un pic de glycémie important après un repas riche en glucides, par exemple, pourrait encourager les testeurs à consommer plus de protéines et à faire des choix différents. Intervenir au stade du prédiabète pourrait aider des millions de personnes à éviter de développer un diabète 2.

Selon Gurman, Apple a utilisé l’application pour étudier comment les données sur la glycémie pourraient être utilisées et quels futurs outils pourraient être utiles aux consommateurs. Au cours des dernières années, Apple s’est efforcé d’ajouter une fonctionnalité non invasive de surveillance de la glycémie à l’Apple Watch. Actuellement, la plupart des tests de glycémie nécessitent une piqûre cutanée, mais Apple développe une méthode qui utilise la spectroscopie d’absorption optique et des lasers pour déterminer la concentration de glucose dans le corps sans percer la peau.

Depuis l’année dernière, les travaux d’Apple sur la surveillance de la glycémie avaient atteint le stade de la « validation de principe ». Apple dispose d’un prototype d’appareil fonctionnel, mais il est encore beaucoup trop volumineux pour être intégré dans un appareil de la taille de l’Apple Watch. Il faudra probablement encore plusieurs années avant qu’Apple soit en mesure de lancer une Apple Watch dotée de fonctionnalités non invasives de suivi de la glycémie.

Entre-temps, Apple pourrait développer des outils plus avancés d’enregistrement des aliments et de suivi de la glycémie pour l’application Santé, élargissant ainsi l’intégration avec des glucomètres tiers.