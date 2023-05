Application Apple Developer mise à jour avec de nouveaux autocollants iMessage, du contenu WWDC23, etc.

Apple a mis à jour son application officielle Apple Developer avant la WWDC23, en ajoutant de nouveaux autocollants iMessage, de nouvelles actions au menu des boutons de la barre d’outils Partager, y compris la possibilité de copier des liens vers des sessions, et plus encore.

L’application officielle Apple Developer comprendra des actualités, des histoires de développeurs et des vidéos informatives de la WWDC23, qui débutera au début du mois prochain le 5 juin, où Apple devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, dans en plus de son casque de réalité mixte AR/VR dont on parle depuis longtemps.

Le pack d’autocollants WWDC iMessage mis à jour comprend des autocollants sur le thème des emoji, iPhone, iPod et Mac à utiliser dans Messages et FaceTime.

C’est quand la WWDC 2023 ?

La WWDC aura lieu du 5 au 9 juin, le discours principal ayant lieu en début de semaine le lundi 5 juin, date à laquelle le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS. 14.

Qu’est-ce qu’Apple annoncera à la WWDC 2023 ?

WWDC verra Apple annoncer les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, y compris iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Le discours d’ouverture devrait également voir la société dévoiler son très attendu casque de réalité mixte AR/VRqui serait présenté avant un lancement vers la fin de l’année.