Appleby Horse Fair : des tas de déchets sales laissés étalés sur tout le terrain par les voyageurs lors du plus grand événement gitan d’Europe

RUBBISH a été laissé éparpillé dans un champ par les voyageurs à Appleby Horse Fair.

Des matelas usagés sales, des dizaines de caisses en plastique et des contenants de nourriture vides ont été abandonnés dans un champ à Appleby-in-Westmoreland, Cumbria.

Quelque 10 000 voyageurs affluent chaque année dans la région pour acheter et vendre des chevaux, amenant avec eux plus de 1 000 caravanes et 3 000 véhicules hippomobiles.

Et maintenant, une opération de nettoyage gigantesque devra commencer alors que la ville pittoresque revient à la normale.

La foire accueille des membres des communautés tsiganes, roms et itinérantes, notamment des voyageurs irlandais et des romanciers britanniques.

Ils affluent vers la région éloignée pour célébrer l’événement vieux de 250 ans.

Il n’a été annulé que deux fois, en 2001 en raison de la fièvre aphteuse et en 2020 en raison des restrictions de Covid.

La foire est née dans les années 1770 sur Gallows Hill où les marchands de moutons, de bovins et de chevaux allaient vendre leur bétail.

Dans les années 1900, il était devenu un événement pour les gitans et les voyageurs.

Il a officiellement débuté le jeudi 8 juin et se termine officiellement le mercredi 14 juin – bien que beaucoup soient déjà partis.

Des photographies d’un champ montrent aujourd’hui des ordures éparpillées dans un champ.

Un poulain peut être vu allongé dans l’herbe sur une image, derrière un auvent cassé et des sacs en plastique abandonnés.

De grands pots de « yaourt nature » et de mayonnaise Heinz ont également été laissés à côté de deux matelas sales dans un coin du terrain.

Il a officiellement débuté le jeudi 8 juin et se termine officiellement le mercredi 14 juin – bien que beaucoup soient déjà partis Crédit : LNP

Des voyageurs glamour sont descendus dans une petite ville de Cumbrie pour une grande foire gitane Crédit : PA

Une jeune femme a peut-être roulé un peu trop vite en plongeant Crédit : AFP

Plus de 10 000 personnes y assistent habituellement Crédit : AFP