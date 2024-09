Applebees lance son partenariat avec la NFL avec des ailes désossées à 50 cents et des cocktails en seau

Applebee’s Grill + Bar ouvre ses portes sa première saison en tant que sponsor officiel du grill et du bar de la NFL avec des ailes désossées à 50 cents et de nouveaux cocktails NFL Bucket à 10 $.

Joel Yashinsky, directeur marketing chez Applebee’s, explique : « Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer le retour de la saison de football qu’avec les ailes de poulet désossées préférées des Américains pour seulement 50 cents et nos nouveaux cocktails NFL Bucket à 10 $. Pendant l’intersaison, nous nous sommes entraînés à offrir à nos clients des offres et des expériences imbattables, comme notre tirage au sort du Super Bowl du Club Applebee’s ! De plus, notre nouvelle campagne publicitaire intégrée met en vedette certaines des plus grandes stars de la ligue. Nous ne faisons que commencer le match chez Applebee’s ! »

Les restaurants Applebee’s à travers le pays proposent le plat préféré des Américains Ailes désossées pour seulement 50 cents chacun pour une durée limitée. Cette promotion particulière est disponible sur place, à emporter et en livraison. Ces nuggets sont disponibles dans les saveurs Classic Buffalo, Honey BBQ, Sweet Asian Chile, Garlic Parmesan, Extra Hot Buffalo et Honey Pepper.





Pour ceux qui choisissent de dîner sur place, le restaurant propose cocktails en seau à déguster tout en regardant le match. Le plaisir commence avec le Captain’s Kickoff Bucket à 10 $, un délicieux Bahama Mama composé de rhum épicé Captain Morgan, de liqueur de crème de banane, de grenadine, de jus d’orange et d’ananas et de soda citron-lime étoilé.

Il existe également un seau MVTea contenant le thé glacé Long Island « le plus précieux » d’Applebee, préparé avec de la vodka Smirnoff, du rhum épicé Captain Morgan, du whisky canadien Crown Royal, du triple sec et du soda au citron premium surmonté de Pepsi. Les deux boissons sont présentées dans un seau sur le thème de la NFL avec les logos des 32 équipes.

Les clients peuvent également obtenir une sangria aux fraises à 5 $ composée de Moscato Barefoot, de fraise, de jus d’ananas et de soda citron vert étoilé avec une touche supplémentaire de vodka Smirnoff, servie dans le verre Mucho signature d’Applebee.

De plus, les super fans auront la chance de gagner un voyage pour deux personnes au Super Bowl LIX à la Nouvelle-Orléans le 9 février 2025, grâce au tirage au sort du Super Bowl du Club Applebee entre le 3 septembre 2024 et le 5 janvier 2025. Les membres nouveaux et actuels du Club Applebee peuvent participer en collectant des participations pour avoir une chance de gagner le grand prix et d’autres prix hebdomadaires. Les invités peuvent gagner des participations à chaque achat de 10 $ ou plus.