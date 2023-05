Apple WWDC 2023 : tout ce que nous attendons de l’événement du 5 juin

La WWDC d’Apple devrait démarrer dans moins de deux semaines. Le grand événement axé sur les développeurs a traditionnellement été l’endroit où nous avons un premier aperçu des nouveaux logiciels pour iPhones, iPads, Apple Watch et Mac. Mais parfois, nous recevons aussi du nouveau matériel.

Cette année semble être la dernière. Avec de nombreuses rumeurs circulant autour du mystérieux casque de réalité augmentée du géant de la technologie, d’un nouveau MacBook Air 15 pouces et du Mac Pro alimenté par Apple Silicon, il est certainement possible qu’il y ait des produits physiques sur scène aux côtés de toutes les améliorations logicielles.

Bien qu’il reste encore du temps avant que Tim Cook n’apparaisse sur scène et officialise les choses, voici ce à quoi nous nous attendons lors du discours d’ouverture du 5 juin.

C’est quand la WWDC ?

L’icône d’Apple pour SwiftUI. Pomme

La WWDC de cette année se déroule du 5 au 9 juin. Le discours d’ouverture est prévu pour 13 h HE (10 h HP) le 5 juin.

Comme les années précédentes, Apple sera diffuser le discours d’ouverture sur son site Web.

Qu’attendons-nous ?

Casque Apple

James Martin/Crumpe

La plus grosse rumeur à l’approche de la WWDC de cette année est bien sûr le casque Apple. Selon les rumeurs, il fonctionnerait sur un nouveau « xrOS », l’appareil pourrait utiliser la réalité mixte, une combinaison de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il peut y avoir un suivi des yeux et des mains, des écrans haute résolution et… un prix potentiel de 3 000 $.

Mark Gurman de Bloomberg récemment détaillé comment Apple prévoit d’intégrer des sports, des jeux, des entraînements et des applications iPad dans le casque pour montrer ce que la nouvelle plate-forme peut faire. Que ce soit suffisant pour exciter les consommateurs et les persuader de laisser tomber trois mille dollars ou pour que les développeurs s’engagent à créer des applications pour cela reste à voir.

Macbook Air 15

Le MacBook Air est depuis longtemps l’un des ordinateurs portables les plus populaires d’Apple. Fréquemment vendu avec un écran 13 pouces, Apple a expérimenté différentes tailles d’Air par le passé, proposant notamment un modèle 11 pouces depuis des années. Les rumeurs ces jours-ci, cependant, suggèrent que la société a un Air plus grand, alimenté par M2 de 15 pouces, prêt à fonctionner. Cela vient encore une fois de Gurman de Bloomberg, qui s’attend à ce que le nouvel ordinateur portable soit annoncé lors de l’événement de cette année. Il était temps.

Alors que les rumeurs indiquent une annonce imminente, on ne sait pas combien Apple pourrait facturer le nouvel Air ou comment il pourrait s’intégrer dans la gamme MacBook existante de l’entreprise. Le MacBook Air 13,3 pouces alimenté par M1 2020 est toujours vendu 999 $, tandis que le MacBook Air 13,6 pouces 2022 alimenté par M2 mis à jour commence à 1 199 $. Un MacBook Pro 16 pouces, quant à lui, commence à 2 499 $. L’Air de 15 pouces pourrait-il se situer quelque part au milieu?

Apple Mac Pro série M

Le Mac Pro 2019. James Martin/Crumpe

Ah, le Mac Pro. Apple a mis à jour le Mac Pro pour la dernière fois à la WWDC en 2019. Malgré quelques taquineries qui ont confirmé qu’il travaillait sur un nouveau alimenté par ses puces Apple Silicon, la société a été largement silencieuse à propos de l’ordinateur super puissant. Le « autre jour » pourrait-il être le 5 juin ? C’est possible et les fans de Mac Pro voudront peut-être se connecter, mais avec des attentes tempérées.

Lors d’une apparition en avril sur Le spectacle MacRumorsGurman, le savant d’Apple, suggère qu’il pourrait encore arriver cette année mais pas à la WWDC.

Nouveau logiciel

En plus de toutes les rumeurs matérielles, on peut s’attendre à ce qu’Apple détaille les dernières mises à jour à venir cette année sur ses plateformes iOS, iPadOS, WatchOS et TVOS.

Parmi les modifications les plus importantes d’iOS, Apple pourrait enfin ajouter la prise en charge de l’installation d’applications non téléchargées depuis l’App Store. Le fabricant d’iPhone a longtemps résisté à l’ouverture de son logiciel mobile pour permettre le chargement latéral, mais de nouvelles réglementations européennes pourraient lui avoir forcé la main.

D’autres modifications logicielles qu’Apple pourrait dévoiler incluent une nouvelle application de santé mentale ainsi que des widgets revenant à l’Apple Watch.