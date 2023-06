Apple WWDC 2023 : ce qu’il faut savoir sur le casque Vision Pro d’Apple à 3499 $

Des lunettes de protection. Ce sont des lunettes.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a lancé lundi le casque Vision Pro à 3 500 $. Et nous devrons croire sur parole que ces lunettes utilisent une technologie incroyable pour vous montrer des choses vraiment cool lorsque vous les portez. Comme nous l’avons prévisualisé la semaine dernière, ils peuvent soit vous montrer une réalité entièrement numérique, soit vous montrer des images numériques superposées au monde réel qui vous entoure.

Aussi, imaginons qu’avec le temps, nous verrons des progrès qui rendront les lunettes plus petites et moins chères. Et que peut-être qu’un jour ils deviendront juste des lunettes.

Mais pour l’instant, le plus grand lancement de produit d’Apple depuis plus d’une décennie – peut-être son plus grand lancement depuis l’iPhone – est une paire de lunettes. S’ils n’avaient pas de cordon d’alimentation, vous pourriez les confondre avec quelque chose que vous verriez sur une piste de ski.

Pour mémoire: Apple dit que Vision Pro est son entrée dans «l’informatique spatiale». Concrètement, cela signifie qu’il s’agit d’un ordinateur que vous portez sur votre visage et qu’au lieu de regarder l’écran ou le moniteur d’un téléphone, vous regardez dans le casque – et parfois, à travers lui, pour voir des images numériques superposées sur le monde qui vous entoure. Vous pouvez le brancher au mur ou utiliser une batterie pour l’alimenter.

Pomme

Apple promet que Vision Pro peut faire beaucoup de choses que vous pouvez faire sur un iPhone ou un MacBook : exécuter des applications, utiliser FaceTime, regarder des films. Mais au lieu de manipuler le logiciel avec une souris, un clavier ou un écran tactile, vous utiliserez les mouvements de vos yeux et de vos mains, car il a des caméras braquées sur votre visage ainsi que sur le monde extérieur. Nous avons déjà vu des versions de cette technologie, à savoir la gamme de casques VR Oculus de Meta. Mais Apple, comme il le fait souvent, affirme que sa version est meilleure, plus sophistiquée et plus intuitive.

Nous pouvons donc parler de ce que fait Vision Pro maintenant – ou, plus précisément, « au début de l’année prochaine », quand Apple annonce qu’ils seront mis en vente – et de ce qu’il pourrait faire plus tard. Mais ce que je retiens principalement de la première démo d’Apple, c’est que ces choses sont des lunettes. Et je dois me demander combien de personnes veulent porter des lunettes de n’importe quelle taille, poids ou coût, pour n’importe quelle durée.

La question était implicite tout au long de la démo, et Apple a semblé travailler pour y répondre. Peut-être qu’ils seront cool quand vous serez assis à la maison — seul — et que vous regarderez un film : vous pourriez faire en sorte que l’écran remplisse tout votre salon. Peut-être qu’ils seront cool quand vous êtes assis à la maison – seul – et que vous voulez voir vos enfants : vous pouvez regarder des vidéos de vos enfants, ou même leur parler sur FaceTime. Peut-être qu’ils seront cool quand vous êtes au travail – pas tout à fait seul, mais pas vraiment en interaction avec vos collègues non plus – et que vous voulez regarder plusieurs écrans à la fois : vous pouvez le faire aussi.

La question est également implicite dans la conception des lunettes elles-mêmes. Apple sait que le port de lunettes vous coupe du monde, il a donc créé un moyen pour les gens de voir vos yeux. Techniquement, il s’agit d’un affichage vidéo sur le devant de vos lunettes qui montre une représentation de vos yeux, filmée par des caméras à l’intérieur des lunettes qui sont formées sur vos yeux, tout cela pour que les gens ne se sentent pas si coupés de vous.

C’était l’une des premières choses que l’entreprise a montrées dans sa démo : une femme navigue joyeusement sur quelque chose en ligne dans un appartement urbain géant. Une personne plus jeune, peut-être sa fille, veut venir interagir avec elle.

Pomme

Si nous arrêtions le film là-bas, ce pourrait être une dystopie de science-fiction standard, directement de Miroir noir. Mais l’affirmation d’Apple est que parce que la personne qui porte les lunettes peut voir la personne qui ne porte pas les lunettes – et parce que la personne qui ne porte pas les lunettes peut voir un écran vidéo des yeux du porteur des lunettes – c’est en fait super cool. Quelque chose pour lequel vous paieriez 3 500 $.

Pomme

Peut être?

Soit dit en passant, dans cette scène de la vidéo de démonstration d’Apple, maman utilise probablement son Vision Pro pour … consulter un site Web de meubles design. Elle semble totalement dedans ! Mais il est difficile de voir que son expérience est très différente de la consultation du même site sur son iPad, et Apple ne l’explique pas elle-même. Il veut que l’utilisateur fasse ce travail, par lui-même.

Alors, qui est cet utilisateur ?

Une chose sur laquelle Apple était inhabituellement franc dans sa vidéo de démonstration est que Vision Pro est un point de départ pour la technologie de «réalité mixte» sur laquelle il travaille depuis des années. Assez bon pour vendre, éventuellement. Assez bon pour que le PDG de Disney, Bob Iger, approuve via une apparition sur scène. Il le déployait explicitement maintenant, plus de six mois avant de commencer à les expédier, lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple afin que les développeurs puissent créer des éléments pour les lunettes.

Et certains développeurs le feront très certainement. Même si vous ne pensez pas que Vision Pro ou les modèles ultérieurs seront des appareils grand public dans un proche avenir, la promesse d’être une application vedette dans la nouvelle plate-forme prisée d’Apple sera un leurre exceptionnellement puissant.

Mais, encore une fois, Apple n’imagine pas que ce qu’il a montré aujourd’hui est là où il va s’arrêter. On s’attend à ce qu’il devienne moins cher, meilleur, plus léger, avec des batteries plus durables, etc. Allez trouver le modèle original de l’iPhone 2007 et comparez-le à celui que vous avez aujourd’hui.

Mais le Catch-22 est que jusqu’à ce que quelqu’un crée quelque chose de vraiment remarquable, convaincant et utile – et, surtout, quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec les téléphones et les ordinateurs qu’Apple vend aujourd’hui – il sera très difficile de convaincre les gens de les porter. choses. Ce qui signifie que les esprits les plus brillants sont moins incités à créer cette application qui tue, et aucune incitation à attacher ces choses.

Mise en garde! Tout cela prend du temps. Les développeurs n’ont pas créé d’applications pour l’iPhone pendant un an après ses débuts. Et une fois qu’ils l’ont fait, ils ont fait beaucoup de conneries. Apple a toujours un avertissement dans ses directives pour les développeurs, écrites en 2010, disant aux programmeurs qu’il a toutes les applications de pet dont il a besoin, merci beaucoup.

La plus grande mise en garde est que les gens peuvent finir par aimer l’idée de mettre des lunettes, de se déconnecter du monde et de se retirer dans leur propre monde numérique. Ils le font à peu près déjà avec des téléphones et des écouteurs (ou, comme je le vois de plus en plus dans le métro ou dans le parc, il suffit de diffuser le son à tout le monde autour d’eux, qu’ils veuillent l’entendre ou non). Alors, qu’est-ce qu’un morceau de matériel supplémentaire à attacher à leur visage ?

Mais je ne pense pas qu’Apple croit vraiment que c’est ce que les gens veulent. S’ils l’ont fait, pourquoi Cook et Iger n’ont-ils pas porté les lunettes eux-mêmes dans leur démo ? L’astuce consistera à déterminer ce qu’ils veulent.