Apple WWDC 2021 à quoi s’attendre

Apple lance sa conférence mondiale annuelle des développeurs dans environ deux heures et vous pouvez la regarder en vous connectant au flux ci-dessous, ou depuis votre téléphone ou votre tablette en vous rendant sur Apple Site d’événements.

En tant qu’événements Apple récents, la conférence WWDC sera un événement en ligne uniquement et Apple aura préparé une vidéoconférence avec une valeur de production élevée et, espérons-le, des présentations concises et pertinentes. Voici à quoi s’attendre.

iOS 15

Naturellement, la plus grande annonce d’Apple sera la prochaine version d’iOS, son système d’exploitation le plus populaire. Provisoirement nommé iOS 15, la nouvelle version du logiciel iPhone apporterait des améliorations aux notifications, à la confidentialité, à l’accessibilité et à iMessage.

Les notifications pourraient commencer à répondre à différents scénarios tels que travailler, conduire, dormir – avec différents paramètres, des variables Ne pas déranger et des réponses automatiques, selon la situation.

À partir d’iOS 15, Apple peut vous informer des applications qui collectent des informations de manière silencieuse.

Quant à iMessage, Apple travaillerait à faire du service de messagerie davantage un réseau social. Apple travaillerait sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour iMessage qui pourraient ou non être prêtes pour les heures de grande écoute lors de la keynote de la WWDC.

Les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pourraient inclure la prise en charge des aides auditives bidirectionnelles, un nouveau mode de sons de fond, qui diffuse des sons pour masquer les bruits ambiants indésirables, Apple SignTime permettra aux clients de communiquer avec AppleCare et Apple Retail via la langue des signes. AssistiveTouch permettra aux personnes ayant des différences de membres de naviguer sur Apple Watch, le lecteur d’écran VoiceOver pourra explorer les objets dans les images, etc.

iPadOS 15

Apple a récemment ajouté la puce M1 à la gamme iPad Pro et avec la prochaine version d’iPadOS, nous nous attendons à une refonte majeure de l’écran d’accueil. Un ajout rumeur est la possibilité de placer des widgets n’importe où sur l’écran.

Apple pourrait proposer de nouvelles fonctionnalités sur iPad, en utilisant mieux la puce M1.

AccueilOS

Apple pourrait annoncer HomeOS – une nouvelle plate-forme dédiée aux appareils domestiques intelligents comme l’Apple TV, le HomePod et le HomePod Mini et d’autres.

Nouveau MacBook Pro aux côtés d’une nouvelle puce Apple

Selon la rumeur, Apple travaille depuis longtemps sur une refonte majeure du MacBook Pro et de nombreux initiés ont signalé une annonce de la WWDC.

Apple pourrait enfin dévoiler le MacBook Pro 14 pouces ainsi que le prochain MacBook Pro 16 pouces. Les deux apporteront un nouveau design, peut-être inspiré de la gamme iPhone 12 et iPad Pro à côtés plats. La Touch Bar serait mise au rancart au profit des bonnes vieilles touches de fonction physiques.

Apple aurait répondu aux acheteurs mécontents de MacBook Pro en renvoyant le lecteur de carte SD et le port HDMI aux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, ainsi qu’en ramenant le port de chargement magnétique MagSafe bien-aimé.

Les deux derniers MacBook d’Apple seront alimentés par la puce Apple de deuxième génération, éventuellement appelée M2 ou M1X. Il est censé apporter des processeurs à 10 cœurs (8 cœurs hautes performances et 2 cœurs efficaces) et des processeurs graphiques à 16 ou 32 cœurs. Selon les rumeurs, la RAM pourrait atteindre 64 Go.

Des rapports ont suggéré des écrans plus lumineux et plus contrastés sur les deux nouveaux MacBook, mais vous ne devriez probablement pas encore vous attendre à une mini-LED.

Casque de RV?

Celui-ci est peu probable, mais certaines sources ont indiqué que la WWDC était le lieu d’annonce du casque VR d’Apple. Il est censé comporter 2 écrans 8K et un certain nombre de caméras pour la détection de mouvement. Le prix devrait être d’environ 3 000 $.