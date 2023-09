Apple Wonderlust : les AirPods Pro sont de retour, désormais avec USB-C

Redressez vos oreilles, puis branchez-les avec des écouteurs de marque Apple, car Apple est de retour avec ses derniers AirPod et cette fois, ils vous permettent de recharger avec l’un des plus disponibles. câbles autour. Mardi, Apple a annoncé ses AirPods Pro de deuxième génération facturerait via USB-C au lieu du Câbles de foudre du passé . Les iPhone 15 et 15 Pro se rechargeront également via USB-C, a annoncé Apple mardi.

Est-ce la fin du câble Lightning d’Apple ?

Bien qu’Apple propose également une manière différente de charger les AirPod avec la possibilité de voler la charge directement à partir d’un iPhone. La nouvelle version des AirPods Pro sera disponible au prix de 249 $ à partir du 22 septembre.

Qu’est-ce qui a changé avec les AirPods Pro ?

Durant sa Événement « Wonderlust » où la société a annoncé ses derniers appareils iPhone 15 et Apple Watch série 9Apple a partagé les dernières nouvelles sur sa nouvelle version des AirPods Pro, qui ont très peu de mises à jour matérielles substantielles. Le changement le plus important est que le boîtier utilisera un port USB-C pour le chargement au lieu de la connexion Lightning des éditions précédentes.

Le changement de port est une chose, mais les changements les plus intéressants que nous devrions voir avec les AirPods Pro avec iOS 17. Dans un communiqué de presseAp Nous avons déclaré que la première nouvelle fonctionnalité à laquelle les gens peuvent s’attendre est un nouveau mode audio adaptatif qui ajuste la suppression du bruit en fonction du son ambiant. Cela signifie que les AirPod devraient atténuer les sons les plus gênants, comme ceux de l’aspirateur à proximité, mais pas nécessairement ceux des oiseaux qui chantent dans les arbres à l’extérieur.

De plus, les nouveaux AirPod désactiveront automatiquement la lecture multimédia sur le téléphone s’il reconnaît que quelqu’un parle à l’utilisateur. Apple a également déclaré qu’il utiliserait l’IA pour ajouter un paramètre de volume personnalisé qui devrait s’ajuster en fonction des paramètres que l’auditeur a tendance à utiliser. Une grande partie de ces paramètres peuvent être modifiés sur iOS 17.

À part l’USB-C, ces écouteurs sont le même type d’appareil que ceux de l’année dernière AirPods Pro de deuxième génération qui a introduit la puce H2 et de nouvelles options telles que des profils audio spatiaux personnalisés. Malgré ces ajouts, le les bourgeons étaient une itération solide mais mineure à la gamme de produits Apple, mais avec une suppression active du bruit (ANC) de qualité.

Les AirPods et AirPods Max resteront avec Lightning, pour le moment

De plus, il existe une version révisée des EarPods filaires qui utilisent l’USB-C. Contrairement à leur cousin plus cher, les AirPods et AirPods Max ne recevront la mise à niveau USB-C qu’en 2024.

