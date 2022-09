Apple Watch Ultra vs Series 8 vs SE : toute la gamme comparée

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Apple a déchargé une liste de nouveaux modèles de smartwatch lors de son Evénement “Far Out” mercredi qui comprend de nouvelles fonctionnalités telles que la détection d’accident de voiture, des capteurs de température et des trackers de planification familiale. Parmi les révélations figurait l’introduction de Apple Watch Ultraà partir de 799 $ (849 £, 1 299 AU $), avec une date de sortie le 23 septembre. La société a également dévoilé l’Apple Regarder la série 8 à partir de 399 $ (419 £, 629 AU$) et Apple Watch SE pour 249 $ (259 £, 399 AU $), qui seront tous deux disponibles le 16 septembre. Toute la gamme est ouvert aux précommandes à présent.

Le SE d’Apple manque de plusieurs fonctionnalités que les modèles les plus chers ont, y compris les capteurs de température et les moniteurs de santé des femmes. Cependant, il a un écran plus grand que la série 3, est plus rapide que son prédécesseur et est livré avec un SOS d’urgence, une compatibilité AirPod et une détection de chute. La série 8 est livrée avec deux capteurs de température et des suivis du cycle menstruel.

L’Apple Watch Ultra est un tout nouvel ajout à la collection de montres intelligentes d’Apple et est conçue pour les amateurs de sports extrêmes. Avec un boîtier en titane, une boussole intégrée, un logiciel de plongée et une autonomie de 36 heures, Apple le décrit comme “un outil polyvalent pour tous ceux qui apprécient les aventures en plein air, les sports nautiques et l’entraînement d’endurance”. Il est également livré avec les nouveaux capteurs de température et le logiciel de planification familiale.

Tous les modèles seront livrés avec une détection de collision, des visages personnalisables et la fonction Médicaments, mais il existe des différences clés dans chaque montre. Nous décrivons les spécifications de chaque Apple Watch de la gamme dans le tableau ci-dessous, vous permettant de comparer les trois versions par vous-même.

Apple a également dévoilé une nouvelle gamme de produits iPhone, présentant une gamme de quatre modèles : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. AirPod Pro a également reçu une mise à niveau pour cette année et arriverait avec une qualité audio et une autonomie de batterie améliorées.

