Apple Watch Ultra vs Series 8 : comment choisir la meilleure montre pour vous

La Apple Watch Ultra et Série 8 ont beaucoup plus en commun que vous ne le pensez, malgré leurs différences externes évidentes. L’Apple Watch Ultra à 799 $ (849 £, 1 299 AU $) est plus grande et plus robuste, mais en son cœur, elle possède en grande partie les mêmes fonctionnalités et capteurs de santé que l’Apple Watch Series 8 à 389 $ (419 £, 629 AU $).

Les deux montres partagent la même fréquence cardiaque, capteur d’oxygène sanguin, application d’électrocardiogramme (ECG ou EKG), fonction de détection de collision et toutes deux exécutent la dernière version de Regarder OS 9. Alors, devriez-vous opter pour la montre plus grande et plus chère, ou l’Apple Watch plus mince est-elle meilleure pour votre budget ? Après avoir porté les deux montres Apple pendant un mois, pour moi, il y a un gagnant hors concours.

Comme je l’ai dit dans mon Test de l’Apple Watch Ultra, même si vous n’êtes pas un passionné de plein air ou un athlète d’endurance, vous devriez toujours envisager l’Apple Watch Ultra. Considérez-le comme une série 8 gonflée. Voici les principales différences entre les deux pour vous aider à décider quelle est la bonne Apple Watch pour votre poignet.

Design Apple Watch Ultra : c’est beaucoup plus grand que la série 8

L’Apple Watch Ultra a un boîtier de 49 mm avec un écran plat et, selon votre style personnel et la taille de votre poignet, elle aura fière allure ou vous semblera trop grande. Mon poignet mesure 152 mm, ce qui est relativement petit, mais je n’ai eu aucun problème à porter l’Ultra. La série 8 est disponible en deux tailles différentes, 41 mm ou 45 mm, qui s’adaptent à une large gamme de tailles de poignet. Il est également disponible en acier inoxydable ou en aluminium, qui est l’option la plus légère. Vous pouvez voir une comparaison de poids complète dans la vidéo sur cette page.

L’écran de l’Apple Watch Series 8 tombe également en cascade dans le boîtier, ce qui lui donne un effet visuel bord à bord. Je suis définitivement attiré par la série 8 pour suivre mon sommeil, car son profil élégant est plus agréable à porter pendant la nuit.

Lexy Savvides / Crumpe



Les deux montres ont une couronne numérique et un bouton latéral, bien qu’ils soient plus prononcés sur l’Apple Watch Ultra. La couronne de l’Ultra a des arêtes plus profondes et le bouton latéral s’étend davantage hors du boîtier, il est donc plus facile d’appuyer tout en portant des gants ou si vos mains sont mouillées.

Pour les entraînements et les cas d’utilisation actifs, l’Ultra est plus durable que la série 8. L’écran plat a plus de protection des bords en raison de la forme du boîtier et qui aide à protéger contre les chutes et les rayures par rapport à l’écran incurvé de la série 8. Il a également un verre en cristal de saphir qui est plus durable que le verre Ion-X utilisé sur la version en aluminium de la série 8, mais vous obtenez du verre saphir sur la série 8 en acier inoxydable.

Sur le papier, l’écran de l’Apple Watch Ultra a une longueur d’avance significative en termes de luminosité globale : 2 000 nits contre 1 000 pour la série 8. À l’usage, je n’ai eu aucun problème à voir la série 8 dans toutes sortes de conditions d’éclairage. , mais je choisirais l’Ultra pour la meilleure visibilité dans la neige ou dans des situations d’éblouissement élevé car il est deux fois plus lumineux.

Les deux ont également des affichages toujours allumés afin que les statistiques de temps ou d’entraînement soient toujours visibles, et la fonctionnalité est identique.

Bien que l’écran de l’Ultra soit quelques millimètres plus grand que la série 8, il n’est pas très différent dans l’utilisation réelle. Le design plat de l’Ultra et la taille plus grande du boîtier donnent l’illusion d’un écran plus grand lors de la lecture. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la taille de la police sur les deux montres pour améliorer la lisibilité. Mais si vous comparez la série 8 de 41 mm avec l’Ultra, la différence de taille d’écran est de jour comme de nuit.

Lexy Savvides / Crumpe



Le bouton Action de l’Apple Watch Ultra est MIA sur la série 8

Le gros bouton orange sur le côté de l’Apple Watch Ultra le distingue immédiatement de la série 8. Il s’appelle le bouton Action et je l’adore car vous pouvez le programmer pour démarrer différentes tâches comme lancer votre type d’entraînement préféré, marquer un segment, ajouter un waypoint de carte ou même lancer la lampe de poche.

Mon utilisation préférée consiste à déclencher un raccourci pour accéder à une fonctionnalité ou une tâche préférée dans une application. Vous pouvez obtenir quelque chose de similaire sur la série 8 en définissant une complication pour lancer un raccourci, mais ce n’est tout simplement pas aussi cool que d’avoir un bouton physique que vous pouvez appuyer sans regarder.

Lexy Savvides / Crumpe



Apple Watch Ultra bat la série 8 sur la durée de vie de la batterie

L’Ultra a une batterie beaucoup plus grande, et même avec son écran plus lumineux, il peut durer beaucoup plus longtemps entre les charges. Parfois, selon la façon dont j’utilise la montre, je peux la pousser à deux ou même trois jours entre les charges.

La série 8 a la même autonomie que les montres Apple précédentes et doit généralement être rechargée tous les jours. Il est officiellement évalué pour environ 18 heures d’autonomie.

Avec les mêmes modèles d’utilisation, y compris l’activation de l’affichage permanent, un entraînement GPS d’une à deux heures, le suivi du sommeil et des notifications régulières, attendez-vous entre un jour et demi et deux jours complets de l’Ultra. Si vous ne suivez pas le sommeil, vous pouvez le pousser à deux jours complets ou plus. Avec la série 8, cela est réduit à 18 à 20 heures. Si vous éteignez la série 8 pendant la nuit ou si vous ne la portez pas au lit pour suivre votre sommeil, vous pouvez la pousser jusqu’à une journée complète avec une seule charge.

Les deux montres ont également un mode basse consommation pour étendre encore plus la batterie, mais l’optimisation de la batterie de l’Ultra peut étendre la durée de vie globale de la batterie à 60 heures avec moins de lectures GPS et de fréquence cardiaque. Les deux prennent également en charge la charge sans fil rapide, bien que vous ayez besoin d’un adaptateur secteur de 18 W ou plus, qui n’est pas inclus avec l’Apple Watch.

Lexy Savvides / Crumpe



Apple Watch Ultra et Series 8 ont les mêmes fonctionnalités de smartwatch

Vous allez avoir une expérience presque identique en utilisant l’une ou l’autre de ces montres car les interfaces se ressemblent. Les deux exécutent la dernière version de Watch OS 9 avec la même sélection d’applications et de cadrans de montre. Chacun dispose d’un clavier pleine taille pour la saisie de texte, ainsi que la dictée de la parole au texte. Vous pouvez également envoyer un ping à votre téléphone depuis votre montre pour le faire sonner si vous le perdez dans la maison. La seule exception est que l’Ultra a un cadran de montre exclusif, appelé Wayfinder, qui peut accueillir jusqu’à huit complications.

Lexy Savvides / Crumpe



L’Apple Watch Ultra a trois microphones par rapport au micro unique de la série 8. Je trouve que les micros supplémentaires aident à réduire le vent, mais la différence n’est pas assez dramatique pour justifier d’opter pour l’Ultra.

L’Apple Watch Ultra est livrée avec le support LTE par défaut, tandis que les modèles LTE Series 8 coûtent 100 $ de plus que les versions non LTE. Les deux vous obligent à payer des frais à votre fournisseur de services sans fil en plus de votre forfait téléphonique existant pour activer la connectivité LTE.

Apple Watch Ultra vs Series 8 : Capteurs et suivi de la santé

Ces montres sont incroyablement similaires en termes de capteurs intégrés et de suivi de la santé. Les deux ont un capteur de température pour suivre l’ovulation, mais c’est aussi un outil utile pour surveiller les fluctuations de température pendant la nuit. Vous pouvez voir les lectures spécifiques dans le menu des paramètres après votre réveil, mais aucune des montres ne peut prendre une lecture de température à la demande, car elles ne sont pas conçues pour être utilisées comme thermomètres au sens traditionnel.

Ils ont également le même capteur d’oxygène sanguin, l’application ECG et la possibilité de vous donner des alertes de fréquence cardiaque élevée et basse ou des alertes de rythme cardiaque irrégulier. Le capteur de fréquence cardiaque lui-même est également exactement le même, et la précision de la fréquence cardiaque pendant les entraînements est excellente pour les deux. J’ai comparé les lectures du capteur à celles d’une sangle de poitrine sur une balade à vélo en plein air de 3 heures et les résultats correspondaient presque battement pour battement.

Capture d’écran par Lexy Savvides/CNET



Les deux ont une application boussole, une fonctionnalité de suivi et de point de cheminement, une détection de collision, une détection de chute et un SOS d’urgence. Mais l’Ultra est livré avec une sirène de 86 décibels et une application de profondeur personnalisée qui vous donnera des informations sur votre profondeur sous l’eau ainsi que sur la température de l’eau. Ni l’un ni l’autre ne sont disponibles sur la série 8; la prochaine application Oceanic Plus, qui peut servir d’ordinateur de plongée pour la plongée, ne le sera pas non plus.

Les performances GPS sont également différentes, l’Ultra utilisant à la fois les bandes L1 et L5 tandis que la série 8 n’utilise que L1. En pratique, je trouve que l’Ultra est plus précis dans le suivi des informations de distance et d’itinéraire dans les zones bâties, grâce à son GPS bi-bande.

Apple Watch Ultra vs Series 8 : le gagnant

Si cela convient à votre poignet et à votre budget, procurez-vous l’Apple Watch Ultra. Sa durée de vie plus longue et son bouton d’action font toute la différence pour moi. C’est aussi tellement plus amusant à utiliser, même si vous ne vous considérez pas comme un athlète ou un aventurier en plein air.

Mais à la base, l’Ultra est une Apple Watch Series 8. Donc, si cela ne vous dérange pas de charger votre montre plus souvent et que vous voulez un design plus sobre, optez pour la Series 8. Vous obtenez la plupart des mêmes fonctionnalités pour beaucoup moins en espèces.