Apple Watch Ultra : tout ce que vous devez savoir sur l’Apple Watch “robuste”

Apple a lancé une toute nouvelle Apple Watch, baptisée Ultra. La montre intelligente, qui coûte 799 $ / 849 £, est conçue pour les activités de plein air qui sont plus extrêmes que celles auxquelles les montres Apple standard peuvent faire face.

Le boîtier est en titane et se dresse pour entourer l’écran complètement plat, qui est en verre saphir (comme on en trouve sur les appareils photo iPhone). Cela devrait aider à protéger l’écran de la Watch Ultra contre les dommages pendant que vous faites de l’escalade.

L’écran, qui mesure 49 mm de diamètre (1,93 pouces) est deux fois plus lumineux que n’importe quel portable Apple précédent, capable de 2000 nits. Cela devrait vous aider à voir dans quelle direction aller même dans les conditions les plus lumineuses.

De plus, il y a un nouveau bouton orange – le bouton d’action. Cela fait (presque) tout ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez appuyer dessus pour déposer un waypoint le long de votre itinéraire, afin de pouvoir retrouver votre chemin plus tard.

Pomme

Il existe un GPS bi-fréquence qui prend en charge les fréquences L1 et L5. Avec de nouveaux algorithmes de positionnement, c’est le GPS le plus précis d’une Apple Watch à ce jour. Mais si vous vous perdez ou rencontrez de sérieux problèmes, une sirène de 86 dB peut alerter les équipes de secours de votre position.

La couronne et le bouton latéral ont été repensés : ils sont plus proéminents et peuvent être utilisés avec des gants. Et en parlant de gants, l’Ultra est testé pour fonctionner à des températures allant de -4° F (-20° C) à 131° F (55° C). Il est également certifié conforme aux normes militaires pour des éléments tels que la basse pression (altitude), les chocs thermiques, la contamination par des fluides, l’humidité, le sable et la poussière, le gel/dégel, la pluie verglaçante, ainsi que les chocs et les vibrations.

Pomme

Apple a ajouté un deuxième haut-parleur pour un son plus fort, et il y a trois microphones pour que ceux que vous appelez puissent mieux vous entendre.

Vous pouvez appeler, car tous les Ultras ont une connectivité cellulaire intégrée. Cependant, les rumeurs de communication par satellite ne sont pas présentes, vous devrez donc toujours être suffisamment proche de la civilisation pour obtenir un signal téléphonique.

Une rumeur qui s’est avérée vraie est que l’Ultra a une batterie plus grande qu’une Apple Watch standard qui peut fournir jusqu’à 36 heures d’utilisation « normale ». Mais si vous ne pouvez pas le recharger plus longtemps, il existe un mode d’économie d’énergie qui le prolonge jusqu’à 60 heures au prix de mises à jour GPS à basse fréquence et de relevés de fréquence cardiaque.

Le visage Wayfinder est conçu pour tirer parti du plus grand écran. Cela a une boussole intégrée dans le cadran, ainsi que de l’espace pour huit complications. Il dispose également d’un mode nuit qui rend l’affichage rouge pour faciliter la lecture du visage dans l’obscurité. Il est activé en tournant simplement la couronne.

Pomme

Apple dit que vous pouvez porter votre Watch Ultra pour la «plongée récréative», ce qui signifie jusqu’à 40 m / 130 pieds. Il dispose également d’une nouvelle jauge de profondeur qui fonctionne avec une nouvelle application de profondeur pour fournir la profondeur actuelle, la température de l’eau, la durée sous l’eau et la profondeur maximale atteinte.

Il possède également toutes les fonctionnalités Apple Watch habituelles, y compris la surveillance de l’ECG et de l’oxygène sanguin, et le nouveau capteur de température corporelle de la série 8 qui est conçu pour suivre plus précisément les cycles des femmes, ainsi que les capteurs de mouvement pour détecter quand vous avez été impliqué dans un accident de voiture (et appelle automatiquement les services d’urgence pour vous). La puissance de traitement provient également de la même puce de la série 8.

Pomme

La Watch Ultra exécute watchOS 9, qui comprend une application de boussole repensée qui a trois vues. L’un est un hybride qui affiche une boussole analogique et numérique, mais un autre affiche votre latitude, longitude, élévation et inclinaison, tandis que le troisième est une «vue d’orientation» qui affiche les points de cheminement et le retour en arrière.

Ce dernier utilise le GPS pour tracer votre itinéraire jusqu’à la position actuelle, vous pouvez donc revenir en arrière si vous êtes désorienté.

Vous pouvez précommander un Ultra maintenant et il sera mis en vente le 23 septembre.

Il est disponible en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Inde, au Japon, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans 40 autres pays.

Aux États-Unis, c’est 799 $, mais les acheteurs britanniques paieront 849 £.

