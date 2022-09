Apple Watch Ultra reçoit de bonnes nouvelles: iFixit Teardown suggère des réparations futures plus faciles

Ton peut être plus réparable que les modèles Apple Watch précédents, a déclaré iFixit mardi dans son démontage de la nouvelle smartwatch. Le site Web du guide de réparation a indiqué des vis visibles à l’extérieur du portable à 800 $ comme indication que le Apple Watch Ultra seront mieux adaptés aux réparations que ne l’ont été les appareils de l’entreprise.

À l’arrière de l’appareil se trouvent quatre vis Pentalobe qui fixent le boîtier arrière, couvrant ce qu’iFixit a révélé être le “système dans un emballage” d’Apple – une capsule fermée contenant le capteur et tous les entrailles internes de la montre. Ces dernières étant les seules vis à l’extérieur de l’appareil, cela signifie que le capteur peut être remplacé relativement rapidement et facilement, mais aussi que la batterie n’est accessible qu’en ouvrant l’écran à l’avant de l’appareil.

L’ouverture de l’écran est difficile et il y a un risque élevé de séparer l’écran du verre en le faisant, a déclaré iFixit dans son rapport. Derrière l’écran, la batterie elle-même est protégée par un boîtier métallique fixé avec quatre vis – plutôt qu’avec de l’adhésif – ce qui facilite grandement le remplacement de la batterie.

Si vous souhaitez qu’Apple répare votre Watch Ultra, le remplacement de la batterie vous coûtera environ 100 $. Apple réparera “d’autres dommages” à l’appareil (ce qui, selon iFixit, serait pour le remplacement du capteur) pour environ 500 $.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.

L’Apple Watch Ultra a été annoncée à L’événement “Far Out” d’Apple en septembre. C’est le dernier ajout à la gamme d’Apple Watch et c’est l’Apple Watch la plus grande et la plus robuste disponible. Apple a conçu la montre principalement pour les personnes qui participent à des activités extrêmes comme l’alpinisme, la plongée et le marathon. Mais c’est aussi une option viable pour “quiconque veut une Apple Watch plus grande et plus résistante avec une batterie qui dure deux fois plus longtemps que les autres modèles”, a déclaré Lexy Savvides de CNET dans son Test de l’Apple Watch Ultra.