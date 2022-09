Apple Watch Ultra Hands-On : une montre gigantesque avec un tout nouveau design

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

L’Apple Watch Ultra, annoncée aux côtés du Apple Watch Série 8 à Événement produit “Far Out” d’Apple, peut être le plus grand changement que nous ayons vu dans la gamme de montres Apple depuis des années. Il arrive le 23 septembre, une semaine après la Watch Series 8. Et ce n’est certainement pas un look – ou un prix – pour tout le monde.

La gamme de montres Apple s’est lentement étendue, tout comme la gamme iPhone. Apple ne lançait qu’une seule montre par an, mais l’Apple Watch SE a introduit un modèle plus abordable dans le mix. L’Apple Watch Ultra va dans la direction opposée : elle est plus chère, mais contrairement aux montres Edition précédentes axées sur la mode, l’Ultra vise la fonction… et l’endurance. De plus, c’est de loin la plus grande Apple Watch de la gamme.

Scott Stein/Crumpe



À côté de l’Apple Watch SE et de la Watch Series 8, l’Ultra est comme la version Apple d’un Casio G-Shock. Le nouveau design pousse sa couronne et son bouton latéral dans une partie latérale allongée qui, à côté du boîtier plus grand de la nouvelle montre et des contours incurvés avec écran plat, donne l’impression que James Cameron est plus que n’importe quelle Apple Watch précédente.

Scott Stein/Crumpe



Mais, comme vous pouvez le voir à partir d’une comparaison côte à côte, ce n’est pas un changement radical. Le look distinctif pourrait même plaire à certaines personnes qui préféreraient un design de montre plus volumineux ou plus audacieux. À sa manière, c’est un mouvement plus accrocheur que les finitions précédentes et plus subtiles du boîtier Edition d’Apple.

La nouvelle montre a un boîtier en titane, un cristal saphir plat et une taille de boîtier de 49 mm avec un affichage plus lumineux (2 000 nits). Il y a un nouveau deuxième bouton dédié, un haut-parleur amélioré et une conception claire et robuste. Le cellulaire est également le seul modèle disponible. Il contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

La plus grande nouveauté de l’Ultra, une batterie beaucoup plus grande, est quelque chose que l’Apple Watch n’a pas eu depuis ses débuts. La durée de vie typique de la batterie de l’Apple Watch est d’environ un jour et demi ; l’Ultra promet plus : 36 heures d’utilisation à pleine puissance, jusqu’à plus de 60 heures en mode basse consommation à fonction réduite.

Il y a aussi un nouveau cadran de montre appelé Wayfinder avec des lectures supplémentaires pour les activités de plein air.

En le portant sur mon gros poignet, l’Ultra a toujours l’air grand. Ce n’est pas aussi lourd que je m’y attendais, cependant. Le look, en particulier avec ses bretelles audacieuses et fonctionnelles, est définitivement plus audacieux que ce à quoi je suis habitué.

L’année dernière, une refonte attendue de la montre ne s’est jamais concrétisée, bien qu’Apple ait augmenté la taille de l’écran de la montre. La Watch Ultra a un nouveau look, y compris un devant plus plat et un côté bosselé où se trouvent la couronne et le bouton latéral, ainsi qu’un nouveau deuxième bouton programmable de l’autre côté.

Scott Stein/Crumpe



Les boutons sont assez faciles à atteindre, bien que je ne sois pas sûr de ce que je pense de la couronne numérique bosselée. Je peux voir pourquoi cela a été fait, cependant : il semble que ce sera plus facile d’accès lorsque vous portez des gants ou de l’équipement sous l’eau.

Les nouvelles sangles incluent une bande océan caoutchoutée ondulée conçue pour s’adapter sur des combinaisons, une boucle Trail Loop légère et légèrement élastique qui ressemble à une version raffinée de la boucle Sport existante, et une bande en nylon Alpine Loop avec un fermoir en titane qui peut s’encliqueter dans différents raccords. Tous semblent conçus pour un usage sportif spécialisé. (L’Ocean Band est sauvage en jaune.)

Scott Stein/Crumpe



L’application Compass repensée a l’air extrêmement amusante, d’autant plus qu’elle effectue un zoom arrière à différentes échelles et permet des points de cheminement et des directions de retour. Le GPS de l’Ultra a été amélioré avec un GPS bi-fréquence (L1 et L5), ce qui pourrait le rendre beaucoup plus précis que les montres intelligentes GPS concurrentes.

Le nouveau Apple Watch Série 8, également annoncé mercredi, ajoute une détection de température, un suivi de mouvement plus avancé avec détection d’accident de voiture et un mode basse consommation qui pourrait prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’à 36 heures sur les modèles standard. L’Ultra aura également toutes ces fonctionnalités.

A qui s’adresse l’Ultra ? Il semble que cela se passe pour le marché des porteurs de montres Garmin – quelqu’un qui veut une montre de course dédiée ou une smartwatch qui peut durer (peut-être) un week-end entier sans frais.

La capacité Ultra unique de la nouvelle application Compass à enregistrer des points de cheminement et à afficher des directions de retour sans signal cellulaire, en utilisant uniquement le GPS, pourrait être l’un des plus grands attraits de l’Ultra. Il en va de même pour la capacité unique de la montre à mieux fonctionner sous l’eau. La capacité du bouton secondaire à passer aux activités préférées sans avoir besoin de l’écran tactile pourrait également finir par se sentir essentielle pour les coureurs sérieux qui auraient autrement envisagé des alternatives de montre lourdes de boutons.

Le coût supplémentaire, cependant, signifie que ce ne sera pas une montre pour laquelle la plupart des gens opteront. Pourtant, comme l’iPhone Pro et l’iPad Pro, les fonctionnalités de la Watch Ultra pourraient finir par être des innovations qui se répercuteront sur les autres modèles de Watch au fil du temps.

Scott Stein/Crumpe



L’Ultra dispose de fonctionnalités de sécurité supplémentaires, notamment une sirène d’urgence puissante qui peut être configurée pour alerter les gens si vous êtes en panne (ce que je n’ai pas testé dans la salle de démonstration d’Apple). La résistance à l’eau est plus élevée : WR100 et EN13319-certifié pour la plongée sous-marine.

Il y a quelques nouvelles applications pour l’Ultra : Une nouvelle application de plongée Oceanic Plus est spécialement conçue pour la Watch Ultra qui examine les marées et la température de l’eau ; il enregistre également les profondeurs et les mesures de plongée. Apple a sa propre application de détection de profondeur. Le bouton latéral peut fonctionner sous l’eau pour définir des waypoints, et il est également conçu pour être utilisé pendant la plongée.

Je ne suis ni plongeur ni randonneur, mais la durée de vie de la batterie de l’Ultra est ce que j’envie le plus. Je ne sais pas encore comment cela fonctionne, non plus, mais La durée de vie de la batterie de plusieurs jours sur une Apple Watch est quelque chose que je voulais depuis des années.

