Apple Watch Ultra fait ses débuts avec un écran de 49 mm et une batterie plus grande, la Watch Series 8 et la nouvelle SE sont également officielles

Les premières annonces d’Apple concernant l’événement Far Out étaient la nouvelle Watch Series 8, Watch SE et la très attendue Apple Watch Pro Ultra.

Apple Watch Ultra

Commençons par la nouvelle Apple Watch Ultra (connue sous le nom de Pro alors qu’il s’agissait encore d’une rumeur) – une énorme affaire en taille et en importance compte tenu de son temps d’écran lors de l’événement. C’est une toute nouvelle catégorie de smartwatch pour Apple, alors voyez ce qu’elle apporte.

Dès le départ, l’Apple Watch Ultra se distingue immédiatement des autres appareils portables d’Apple. Il a un énorme boîtier de 49 mm qui englobe l’écran le plus grand (et le plus lumineux) d’une Apple Watch à ce jour.

Le boîtier est en titane avec un bord surélevé pour protéger l’écran. L’affichage se trouve sous un couvercle en verre saphir plat. Apple réclame jusqu’à 2 000 nits de luminosité pour l’écran – un chiffre incroyable (littéralement !).

Apple a créé un nouveau cadran spécifiquement pour le grand écran, appelé Wayfinder. Il contient beaucoup plus d’informations et peut être personnalisé pour les différents environnements dans lesquels vous vous retrouverez.

Sur le côté gauche, l’Apple Watch Ultra dispose d’un haut-parleur supplémentaire, qui peut être utilisé pour produire une sirène de 86 décibels en cas d’urgence, ainsi que d’un nouveau bouton Action peint en orange international à contraste élevé. Le bouton peut être personnalisé pour un accès instantané aux Workouts, Compass Wayponts ou Backtrack – une fonction qui vous permet de retrouver votre chemin à travers un sentier.

Le bouton d’accueil habituel et la couronne numérique sont situés sur le côté droit. La couronne a un diamètre plus grand et des rainures plus grossières. Il y a trois microphones sur la Watch Ultra qui, selon Apple, peuvent vous aider à être entendu même dans des conditions venteuses.









Un deuxième haut-parleur, un bouton d’action, ainsi que le bouton d’accueil et une couronne numérique

Passant à autre chose, étant plus grande que ses pairs, l’Apple Watch Ultra a une meilleure autonomie de la batterie – jusqu’à 36 heures d’utilisation normale avec affichage permanent, entraînements automatiques et fréquence cardiaque constante, ainsi que jusqu’à 60 heures avec un Ultra faible mode d’alimentation qui arrive plus tard cette année.

Un mot sur l’endurance. La Watch Ultra peut descendre jusqu’à -20 °C et jusqu’à 55 °C. Elle est conforme à la norme MIL-STD-810H pour les basses pressions (altitude), les hautes températures, les basses températures, les chocs thermiques, la contamination par les fluides, la pluie, l’humidité, Immersion, sable et poussière, gel/dégel, glace/pluie verglaçante, chocs et vibrations.

Vous pouvez également utiliser la Watch Ultra pour les sports nautiques comme le kitesurf et le wakeboard, et même faire de la plongée sérieuse. Il est certifié WR100 et EN 13319 – la norme reconnue pour les accessoires de plongée. Il y a une jauge de profondeur intégrée qui, avec l’application Profondeur, affiche l’heure, la profondeur, la température de l’eau, la durée sous l’eau et la profondeur maximale atteinte.

La Watch Ultra d’Apple est livrée avec trois bandes – Trail Loop, Alpine Loop et Ocean Band. Toutes les unités sont équipées d’une connectivité GPS et cellulaire et sont en vente aujourd’hui au prix de 799 $. La montre commence à être expédiée le 23 septembre.

Apple Watch Série 8

Apple a également dévoilé la Watch Series 8. Physiquement, elle est presque identique à la Series 7 mais utilise la nouvelle puce S8, ajoute un capteur de température, une détection de crash et un nouveau mode Ultra Low Power.

Le capteur de température analysera la température de votre peau toutes les cinq secondes, en utilisant une combinaison de deux capteurs – un sur la peau et un autre juste sous l’écran. Il peut détecter des changements aussi petits que 0,1 ° C et aidera aux prévisions d’ovulation et au suivi des écarts de cycle.

La détection de collision fonctionne grâce au capteur gyroscopique à 3 axes et à un nouvel accéléromètre à force G élevée qui peut détecter jusqu’à 256 G. Le nouveau capteur échantillonne le mouvement 4 fois plus rapidement que l’ancien accéléromètre et pourra faire la distinction entre un impact frontal ou latéral, une collision arrière ou un capotage. Lors de la détection d’un accident, la Watch Series 8 avertira automatiquement les services d’urgence et vos contacts d’urgence.

La Watch Series 8 a une autonomie de 18 heures avec un affichage permanent, un suivi automatique des activités et une détection des chutes, mais le mode basse consommation en option vous permet de réduire certaines des fonctionnalités et de doubler cela à 36 heures.

L’Apple Watch Series 8 est disponible en quatre couleurs – Lunar, Astronomy, Metropolitan et Modular, avec un boîtier en aluminium 100 % recyclé, ainsi que trois modèles en acier inoxydable. Les ventes commencent aujourd’hui à 399 $ pour un modèle GPS uniquement et à 499 $ pour un GPS + Cellular, les expéditions commencent le 16 septembre.

Apple Watch SE

Enfin, la nouvelle Apple Watch SE abandonne le capteur de température mais possède la même puce S8 que les Series 8 et Watch Ultra plus chères, et prend en charge la nouvelle détection de crash. La Watch SE a un boîtier en aluminium 100% recyclé et un nouveau dos en plastique repensé.

Le SE est en vente aujourd’hui à 249 $ pour le GPS uniquement et à 299 $ pour le GPS + Cellular, avec des livraisons à partir du 16 septembre.