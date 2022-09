Apple Watch Ultra est compatible avec les bracelets de montre de 45 mm

Apple a dévoilé hier trois nouvelles montres intelligentes lors de son événement Far Out – la nouvelle Watch SE, la Watch Series 8 et la Watch Ultra. Parallèlement à cela, Apple a également annoncé de nouvelles sangles pour le modèle Ultra – Trail Loop, Alpine Loop et Ocean Band.

Apple Watch Ultra

Avec une taille de boîtier de 49 mm, l’Apple Watch Ultra est la plus grande montre connectée du géant technologique basé à Cupertino. Mais cela ne signifie pas que les trois bandes mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être utilisées avec certaines montres Apple plus anciennes, car Apple affirme qu’elles sont également compatibles avec les montres Apple de 44 mm et 45 mm. Puisqu’il n’y a aucune mention de tailles de boîtier plus petites, il est prudent de supposer que les bandes de 49 mm de la Watch Ultra ne sont pas compatibles avec elles.







Les bracelets Apple Watch Ultra sont compatibles avec les modèles non Ultra dotés de boîtiers de 44 mm et 45 mm

Cela dit, si vous avez un bracelet de 45 mm destiné au modèle non Ultra, vous pouvez l’utiliser avec l’Apple Watch Ultra, car Apple indique que les bracelets de 45 mm fonctionnent avec des boîtiers de 42 mm, 44 mm et 49 mm.







Les bracelets de 45 mm pour les modèles non Ultra sont également compatibles avec la Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra et ses bracelets sont déjà disponibles à l’achat sur le site Web d’Apple. Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Apple Watch Ultra ici pour en savoir plus à ce sujet et sur les nouvelles Watch SE et Watch Series 8, et dirigez-vous de cette façon pour vérifier leurs prix sur les marchés clés.



Bracelets Apple Watch Ultra Trail Loop, Alpine Loop et Ocean Band

Source 1, Source 2